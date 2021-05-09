РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V»

Сообщение немецкой газеты Bild о том, что якобы переговоры о поставках «Спутник V» в Германию зашли в тупик, не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», – цитирует сообщение РФПИ РИА «Новости».

Фонд добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, препарат может быть поставлен уже в июне, не в ущерб поставкам в другие страны.

Разработчики вакцины также продемонстрировали полную открытость, они продолжили работать в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), хотя на EMA пытаются оказать давление крупные международные фармкомпании и политики, чтобы не пропустить «Спутник V» на европейские рынки.

«Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах. <...> В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире», – подвели итог в РФПИ.

В воскресенье немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».

До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.