СМИ: Переговоры между Германией и Россией по «Спутнику V» зашли в тупик

Немецкая газета Bilt со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса, сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».

Источник газеты сообщил, что у Европейского агентства лекарственных средств повышенные требования к вакцинам, что ставит под вопрос получение «Спутником V» одобрения со стороны регулятора, сообщает ТАСС.

Официальных заявлений на этот счет с германской стороны не было.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.