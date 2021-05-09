Полиция подтвердила пропажу министра здравоохранения Омской области

Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский действительно пропал, это подтвердили в пресс-службе УМВД по региону.

«8 мая в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А.Г., и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В поисковом районе развернули штаб, министра также ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт», личный состав местного пункта полиции, Росгвардия, охотинспекторы и местные жители, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение региональной полиции.

Также для поисков задействовали вертолет и беспилотники. В ГУ МЧС сообщили, что на поиски направили 10 спасателей на двух личных автомобилях. «Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков», – указали в региональном УМВД.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в Омской области пропал министр здравоохранения Александр Мураховский. Мужчина катался на квадроцикле в Большеуковском районе и исчез.

Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили новым главой Минздрава Омской области.