Иордания направила ноту протеста Израилю

МИД Иордании направил ноту протеста Израилю из-за действий израильских силовиков в Иерусалиме, в Аммане подчеркнули, что попытка «принудительного выселения» палестинцев неприемлемы.

«В МИД Израиля направлена официальная нота протеста со стороны иорданского правительства в связи с попытками израильских властей принудительно выселить жителей района Шейх Джаррах из их домов», – цитирует заявление РИА «Новости». МИД Иордана подчеркнуло, что действия Израиля нарушают международное право и общепринятые основы прав человека. «МИД Иордании в непрекращающемся противостоянии с израильскими властями, имеющейся оккупационной силой в Восточном Иерусалиме, с целью остановить нападения на мечеть Аль-Акса и молящихся. (Иордания) предостерегла Израиль от продолжения нападок», – говорится в документе.

Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.

Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.