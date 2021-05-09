Главу UFC обвинили в сексуальных связях с девушками-бойцами

Президент UFC Дана Уайт «спит с девушками-бойцами лиги», заявил Джошуа Фабиа, тренер бывшего бойца UFC Диего Санчеса.

«Почему никто не говорит об этом? Почему никто не рассказывает, что происходит? Со сколькими из них у него был секс? Со сколькими переспал матч-мейкер Шон Шелби?», – приводит слова Фабиа «Чемпионат» со ссылкой на BJ Penn.

Он заявил, что «в промоушене слишком много грязи и глупости» и пригрозил начать «показывать видео», если на эту тему «не прольют свет».

Уайт позднее назвал Фабиа «психом» и заявил, что тот «каким-то образом этот залез в жизнь Диего и начал контролировать его». «Все видели видео, на котором этот ненормальный бегает за людьми с ножом в октагоне. Насколько нужно быть ненормальным, чтобы так себя вести?» – заявил президент UFC.

Уайт добавил: «Он отправляется на комиссию и говорит, что научил Диего «смертельному прикосновению». Таков этот ненормальный». По словам Уайта, Фабиа «приходит на собрание журналистов и комментаторов и начинает учить их, объясняя, что им нужно говорить». Как заявил Уайт, Фабиа – «сумасшедший придурок».

Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.