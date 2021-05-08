Врачи перечислили признаки инсульта из-за «плохого холестерина»

Специалисты британской организации British Heart Foundation назвали признаки возможного инсульта и сердечного приступа, вызванного высоким содержанием «вредного» холестерина в крови, пишет Express.

При избытке холестерина прекращается кровоснабжение мозга, и это может грозить инсультом. Также большое количество холестерина блокирует проход в кровеносных сосудах, и кислород и питательные вещества не могут достичь сердца, что приводит к сердечному приступу, передает РИА «Новости».

По мнению медиков, к тревожным симптомам можно отнести боли в груди или в конечностях из-за блокировки артерии, спутанность сознания, слабость в мышцах, затрудненное дыхание и усталость.

Врачи предупреждают, что курение, отсутствие физической активности, избыточный вес и высокое содержание жиров в пище повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Специалисты рекомендуют ограничить употребление жирной и сладкой пищи, и есть больше фруктов.

Ранее диетолог посоветовала употреблять авокадо, обладающее множеством полезных свойств, в том числе способствует уничтожению в организме плохого холестерина.