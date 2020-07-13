Назван уничтожающий холестерин продукт

Многие диетологи советуют употреблять авокадо, обладающее множеством полезных свойств, отметила редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская.

«Авокадо – очень недооцененный продукт, настоящий суперфуд. Что интересно, от авокадо нет вреда. Его мякоть гипоаллергенна, пюре из авокадо даже детям дают до года в качестве прикорма», – передает радиостанция «Говорит Москва» ее слова.

Она также уточнила, что авокадо максимально полезен для человеческого организма. Самое главное в нем – полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы организму, сердцу, а также авокадо более богато калием, чем бананы.

«Более того, в его составе есть магний и очень мало натрия, это сочетание для сердца – просто коктейль здоровья. Баланс веществ в этой мякоти таков, что авокадо даже рекомендуют и при диетах для похудения. То есть, это такой жир хороший, который способствует уничтожению в организме плохого холестерина. А в самом авокадо холестерина нет», – подчеркнула Ивенская.

Также она дала рецепты блюд с авокадо. По ее словам, холодный суп из этого плода можно разливать по бокалам и подавать гостям в качестве аперитива.

«Еще можно добавить к супу волокна краба или сурими снежного краба. Либо хрустящими посыпать крутонами. Можно сухой жареный лук добавить. Лучше всего авокадо сочетать с какими-то нежными по вкусу дополнениями», – поделилась она.

Кулинар добавила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.

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