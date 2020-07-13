Назван уничтожающий холестерин продукт

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...

Медиастарцы как продукт времени и пиара

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...
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              Назван уничтожающий холестерин продукт

              13 июля 2020, 19:54

              Текст: Александра Юдина

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              Многие диетологи советуют употреблять авокадо, обладающее множеством полезных свойств, отметила редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская.

              «Авокадо – очень недооцененный продукт, настоящий суперфуд. Что интересно, от авокадо нет вреда. Его мякоть гипоаллергенна, пюре из авокадо даже детям дают до года в качестве прикорма», – передает радиостанция «Говорит Москва» ее слова.

              Она также уточнила, что авокадо максимально полезен для человеческого организма. Самое главное в нем – полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы организму, сердцу, а также авокадо более богато калием, чем бананы.

              «Более того, в его составе есть магний и очень мало натрия, это сочетание для сердца – просто коктейль здоровья. Баланс веществ в этой мякоти таков, что авокадо даже рекомендуют и при диетах для похудения. То есть, это такой жир хороший, который способствует уничтожению в организме плохого холестерина. А в самом авокадо холестерина нет», – подчеркнула Ивенская.

              Также она дала рецепты блюд с авокадо. По ее словам, холодный суп из этого плода можно разливать по бокалам и подавать гостям в качестве аперитива.

              «Еще можно добавить к супу волокна краба или сурими снежного краба. Либо хрустящими посыпать крутонами. Можно сухой жареный лук добавить. Лучше всего авокадо сочетать с какими-то нежными по вкусу дополнениями», – поделилась она.

              Кулинар добавила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.

              Ранее сообщалось, что для того чтобы сбросить лишний вес и закрепить полученный результат, необходимо выработать несколько полезных привычек.


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