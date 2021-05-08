В Сети отреагировали на заявления Кожухова о Грузии

«Извинения» телеведущего Михаила Кожухова перед Грузией вызвали обсуждения в сети. Блогеры и авторы напомнили путешественнику о военной кампании 2008 года.

«Телеведущий Кожухов кается за нас перед Грузией. Все-таки, было что-то хорошее, когда из СССР перестали выпускать трудовую интеллигенцию шляться по заграницам. (…) Знаменитому петушественнику позабыли рассказать, что свою позорную военную кампанию 080808 грузины начали с удара по расположению миротворцев с мандатом ООН, убив сразу же два десятка граждан России. Любая страна после такого начинает боевые действия. А воображаемая страна Кожухова, она что делает в таких случаях?» – написал журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

«Нам тоже стыдно за нашу страну. За утраченный инстинкт самосохранения. За людей, ответственных за соблюдение государственных интересов в медиасфере. За то, что мы не можем, подобно американцам, за одно такое похрюкивание в социальных сетях навсегда отлучить неблагодарную свинью от корыта бюджетного финансирования», – добавил автор Telegram-канала «Майор и Генерал».

Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев обратился к Кожухову со словами: «Лия Меджидовна [Ахиджакова], перелогиньтесь». Ахеджакова ранее заявляла, что у россиян якобы есть «национальная идея» – искать все время врага, где его нет: «то американцы у них виноваты, то англичанка гадит, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна».

Напомним, Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».

Телеведущая Тина Канделаки, комментируя заявление Кожухова о «двойном стыде» перед грузинами, подчеркнула, что ее утомили мнения некоторых российских интеллигентов об «обиженной Россией» Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В апреле 2021 года бывший заместитель министра иностранных дел Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал запрещенными международной конвенцией кассетными бомбами.