Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами Расширен список крупных инфраструктурных проектов с госучастием 8 мая 2021, 10:39 Текст: Вера Басилая

Правительство дополнило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новыми позициями, куда включено строительство новых автомагистралей, онкоцентра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске. «Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства. Речь идет о проектах в том числе в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения и образования. В список включено строительство с нескольких платных участков автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство и ремонт отдельных участков автомагистрали М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга». Также запланировано строительство онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске. Кроме того, перечень дополнен позицией, предусматривающей строительство двух новых современных судов неограниченного района плавания. Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.

В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V» 7 мая 2021, 17:34 Текст: Евгения Шестак

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V», сообщили местные СМИ. Информацию портала Novinky.cz. позже подтвердил сам Ян Гамачек. «Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», – цитирует ТАСС политика. Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил о том, что в апреле Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках. Гамачек опроверг эту информацию и заявил о том, что будет требовать возбуждения уголовного дела о клевете. Он подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются «абсолютно лживыми». Нетолицкий отметил, что хотел связаться с Гамачеком после получения информации о своем увольнении, однако сделать это не удалось. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов. Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции. Телеведущий Кожухов рассказал о стыде перед грузинами 7 мая 2021, 23:57

Фото: Клуб Путешествий Михаила Кожухова/YouTube

Текст: Антон Никитин

Телеведущий и путешественник Михаил Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». «В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана. Единственное, что хоть как-то примиряет тебя с собственной совестью, – память о предках былых веков, которые сделали для Грузии больше хорошего, чем плохого, и грузины платили им благодарностью, поливая своей кровью поля русских войн», – написал Кожухов на своей странице в соцсети Facebook. Российскому телезрителю он известен как ведущий программ «В поисках приключений» и «Вокруг света». «Михаил! Все это можно было бы писать, если бы внезапно воскресли убитые в то утро ребята из миротворческого батальона...», – ответил телеведущему генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В апреле 2021 года бывший заместитель министра иностранных дел Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал запрещенными международной конвенцией кассетными бомбами. Доказано, что обвинения Словакии в адрес «Спутника V» оказались выдумкой 7 мая 2021, 11:37

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявили власти Словакии, сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский. «Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», – сказал глава Минздрава Словакии, передает ТАСС. Ленгварский отметил, что его ведомство получило официальную информацию об успешном завершении исследования «Спутника V» от Минздрава Венгрии. Для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной будут проведены консультации с экспертами и российской стороной, добавил министр. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины. Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами 7 мая 2021, 16:10

Фото: Olivier Hoslet/Reuters

Текст: Вера Басилая

Ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН. «Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», – цитирует ТАСС госсекретаря США. Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ, передает РИА «Новости». Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. По его словам, «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь». Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике. В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок. Турция заявила о начале диалога с США по F-35 7 мая 2021, 13:12

Фото: U.S. Air Force/Alex R. Lloyd

Текст: Алина Назарова

Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. «Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35», – заявил Демир, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. В апреле США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более тысячи компонентов для них. В настоящее время Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт. СМИ сообщили о возможном браке 70 млн доз вакцин от Johnson & Johnson 7 мая 2021, 12:12 Текст: Вера Басилая

Около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса, сообщила The New York Times. По данным издания, речь идет о препарате, выпущенном на заводе в Балтиморе. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сейчас изучает качество продукции предприятия, чтобы установить, можно ли ее отправлять потребителям. Как считают специалисты FDA, из-за несоблюдения правил дезинфекции работники завода в Балтиморе, возможно, допустили попадание в вакцину следов вируса, который используется при производстве вакцины британско-шведской компании AstraZeneca на том же заводе, передает ТАСС. Не исключено, что вся партия вакцины будет забракована, отмечают источники газеты. Большая часть вакцин предназначена для поставок в США. До этого случая на этом же заводе в Балтиморе были забракованы 15 млн доз вакцины производства Johnson & Johnson, так как они не прошли проверку качества. Ранее Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson & Johnson из-за опасений относительно ее качества. Напомним, США также прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин. Водителей предупредили о неочевидных штрафах за нарушения 7 мая 2021, 20:52 Текст: Евгения Шестак

Мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной того, что автовладельцы получат серьезный штраф, предупредили эксперты. По словам экспертов портала Autonews, прежде всего водителям нужно проверять наличие обоих зеркал заднего вида, так как при отсутствии хотя бы одного из них транспортное средство считается неисправным. Согласно статье 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»), нарушителю грозит штраф в 500 рублей, а продолжать движение на машине будет нельзя вплоть до устранения проблемы. Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии, за пересечение которых можно также получить штраф в 500 рублей. Кроме того, портал напомнил о запрете оставлять автомобиль под знаком «Парковка только для резидентов», за что придется заплатить 2,5 тыс. рублей. Помимо этого, в список неожиданных нарушений попала остановка на островке безопасности, а также парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и другие прилегающие территории. За это можно получить штрафы в 2 тыс. рублей и 500 рублей соответственно. Заплатить придется и за дополнительное оборудование, изначально не предусмотренное конструкцией, если установить его без соответствующего разрешения. Например, за багажники, фаркопы и спойлеры. Отдельно эксперты выделили парковку без регистрационных номеров. Согласно решению Антитеррористической комиссии, с 2017 года неопознанные автомобили считаются потенциально опасными, что дает право отвезти их на штрафстоянку. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка 7 мая 2021, 18:35 Текст: Вера Басилая

Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин. Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка. Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства 8 мая 2021, 01:34

Фото: Zheng Huansong/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA. «Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости». Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин. Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза. Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев 7 мая 2021, 22:45

Фото: Новости на Первом Канале/YouTube

Текст: Антон Никитин

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни, сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. «Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», – приводит слова Севостьянова ТАСС. Егор Лигачев – советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983-1990). Родился 29 ноября 1920 г. в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С 23 апреля 1985 г. был членом Политбюро, в 1985–1988 гг. в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после генсека Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, – «Борис, ты не прав». 11 марта 1985 г. поддержал кандидатуру Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС. Позднее способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. В 1992 г. выступал в качестве свидетеля на процессе по делу КПСС в Конституционном суде России (суд рассматривал законность указов президента РФ Ельцина о запрете и роспуске КПСС и компартии РСФСР), где заявил, что считает своей «самой большой кадровой ошибкой» участие в выдвижении Горбачева на пост генсека ЦК КПСС. Напомним, в октябре 2013 года бывшему секретарю ЦК КПСС Егору Лигачеву сделали операцию на сердце. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую роль сыграл Лигачев в судьбе СССР на излете его истории. Белоруссия заявила о создании собственной вакцины от коронавируса 7 мая 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Белоруссия разработала собственную вакцину против коронавирусной инфекции, заявил президент республики Александр Лукашенко. «В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА. Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал глава государства. «Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», – отметил Лукашенко. Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах, передает РИА «Новости». В середине апреля в Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты». США заявили о нежелании вводить санкции против России 7 мая 2021, 21:20 Текст: Евгения Шестак

США не хотят вводить новые санкции против России, но оставляют за собой право на это, если такой шаг будет оправдан, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого», – цитирует ТАСС пресс-секретаря. По ее словам, никто не хочет доводить дело до этого, но США оставляют за собой такое право, «если это оправданно». Ранее Псаки заявила, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой. Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией. Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным в июне 7 мая 2021, 19:35 Текст: Евгения Шестак

Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США. В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена. Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один». Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возможная июньская встреча президентов стала бы хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях, позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном и гарантировать перспективу стабильных отношений. При этом она вновь уточнила, что пока официальное подтверждение договоренности сторон об организации саммита отсутствует. «На данном этапе подтверждения встречи нет», – сказала она. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет. «По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля. Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. США отказались делить ядерное оружие на тактическое и стратегическое 8 мая 2021, 00:32

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия. «Мы не проводим различия <…>. Я стараюсь избегать использования термина «тактическое». Любое применение ядерного эффекта (оружия) будет иметь стратегические последствия», – приводит слова главы СТРАТКОМ ТАСС. «Наряду с этим я бы сказал, что данное различие в Новом ДСНВ (СНВ-3) – между стратегическими и нестратегическими вооружениями – становится все менее релевантным», – заявил американский военачальник на интернет-конференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса. «Технологии ушли вперед. И есть целый ряд вооружений, не подпадающих под действие этого договора и представляющих угрозу не только нашим союзникам, но и прямую угрозу североамериканской части нашей страны таким образом, который не предусматривался, когда данный договор разрабатывался», – заявил Ричард. В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. Аббас призвал созвать СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме 8 мая 2021, 05:56

Фото: Li Muzi/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА. «Я поручил нашему посланнику [в ООН Рияду Мансуру] инициировать созыв заседания Совбеза ООН для принятия соответствующих решений по Иерусалиму. Я призываю международное сообщество взять полную ответственность за то, чтобы была остановлена агрессия против нашего народа и против наших святынь», – приводит слова Аббаса ТАСС. Помимо этого, как уточняет ВАФА, палестинский лидер поручил главе МИД Рияду аль-Малики призвать Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и Совет по правам человека «принять необходимые меры по защите Иерусалима», а также по защите «прав палестинцев и их святынь». Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая. Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию. В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.