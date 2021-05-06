В России выявили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 7639 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2114, Санкт-Петербурге – 715, Московской области – 600.

Всего в стране выявлено 4 855 128 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 472 338 человек, из них 7788 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 351 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 112 246 человек.

Накануне, 5 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7975. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 336.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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