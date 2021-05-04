В Болгарии предсказали обрушение доллара Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро 4 мая 2021, 07:14 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,25 копейки, курс евро вырос на 0,5 копейки. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,25 копейки и составил 75,167 рубля. Курс евро вырос на 0,5 копейки – до 90,395 рубля, передает ТАСС. В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.

Историк рассказал о массовом убийстве советских пленных британцами 3 мая 2021, 09:12

Фото: Reuters

Текст: Алина Назарова

Британские военные, преследуя политические цели, в начале мая 1945 года уничтожили немецкие корабли с несколькими тысячами узников нацистских концлагерей, большинство которых составляли советские военнопленные, а над выжившими гражданами СССР англичане издевались, рассказал историк спецслужб Дмитрий Хохлов. В понедельник исполняется 76 лет со дня трагедии, произошедшей 3 мая 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море (вошедшей в историю как гибель лайнера «Кап Аркона»). Тогда авиация британских ВВС атаковала немецкие суда с узниками концлагерей. Среди погибших от английских бомб, ракет и снарядов были представители более 25 национальностей, уроженцев не только СССР, но и США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Италии, Чехии, Польши, прибалтийских и скандинавских стран, Греции, Сербии и других. Их останки продолжали находить на побережье в течение нескольких десятилетий, передает РИА «Новости». Количество людей, погибших в результате той трагедии, по разным подсчетам, составляет от 7 тыс. до 12 тыс. человек. Количество выживших узников с «Кап Арконы», по разным источникам, оценивается в 310–350. Также имеются сведения, что лишь 140 советским гражданам удалось спастись. Температура воды в тот день не превышала семи градусов, отметил Хохлов. В 1960–1970-х годах о трагедии 3 мая 1945 года широкой общественности впервые стало известно благодаря публикациям в СССР и за рубежом. Затем обнародовались различные дополнительные свидетельства, а сейчас имеются новые подробности событий 76-летней давности. Как рассказал Хохлов, в материалах переписки Министерства государственной безопасности СССР с управлением уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан за 1949 год обнаружилось письмо, составленное одним из непосредственных участников трагедии 3 мая 1945 года Василием Саломаткиным (1919–1999). Среди исторических источников о трагедии 3 мая 1945 года письмо Саломаткина имеет особую ценность, поскольку составлено им самим, ранее не публиковалось, не подвергалось литературной обработке и редактированию, а также содержит неизвестные детали об отношении английской военной администрации к спасшимся заключенным, подчеркнул Хохлов. В сентябре 1939 года Саломаткин участвовал в освобождении Западной Белоруссии, до начала Великой Отечественной войны служил в войсках особого Белорусского округа. С 22 июня по 12 октября 1941 года участвовал в боях с фашистами под Могилевом, на Днепре, под Ярцево (Смоленская область) и под Вязьмой, где в ночном бою был тяжело ранен и пленен. Находился в нацистских лагерях в оккупированных Смоленске и Минске, с апреля 1942 года – в лагере в городе Кальвария (Литва). Оттуда бежал, был пойман в Западной Польше, направлен в штрафной лагерь в район германского города Ганновера. Затем его перевели в концлагерь Нойенгамме, расположенный в 30 километрах юго-восточнее германского Гамбурга. Хохлов привел наиболее информативные фрагменты этого документа. «29 апреля 1945 года эсэсовское командование, чувствуя приближение войск союзников к концлагерю Нойенгамма (около Гамбурга), вывезло всех концентрационеров, могущих мало-мало передвигаться, в город Любек (германский порт на Балтийском море). Нас таковых насчитывалось 12 тысяч человек. Подавляющее большинство были русские военнопленные», – писал Саломаткин. В Любеке узников посадили на баржи и под усиленной охраной солдат и катеров вывезли по Любекской губе на Балтийское море, где стояли два небольших и один большой океанский корабль. 3 мая, согласно письму Саломаткина, английские войска подошли к городу Нойштадту недалеко от Любека и предъявили капитуляцию к полудню. Нойштадт капитуляцию принял. Затем англичане предъявили капитуляцию кораблям, на которых находились узники концлагеря. Суда находились в шести километрах от Нойштадта. «Эсэсовское командование кораблей капитуляцию отклонило. Тогда вылетает английская авиация в большом количестве самолетов и начала бомбить корабли... Корабли, на которых находились мы, не сделали ни одного ответного выстрела по самолетам английской авиации», – писал Саломаткин. По его словам, первой жертвой бомбежки оказался корабль «Тильбек», который загорелся и начал тонуть. После этого эсэсовское командование корабля «Кап Аркона» выбросило белый флаг, означающий капитуляцию. Заключенные, находившиеся на палубе, также сняли с себя нижние белые рубашки и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, «но английские летчики, подобно фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимание на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли». «Второй жертвой после «Тильбека» оказался второй небольшой корабль. Затем бомба попала на корму корабля «Кап Аркона», я в это время находился на носу корабля. Эсэсовское командование в это время сбросило лодки на воду и уехало. На корабле поднялась паника среди заключенных. Те, кто смогли выбраться на палубу, бросились в воду». «Примерно в километре от места затопления корабля «Кап Аркона» появились торпедные катера. Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, стояли и расстреливали из автоматов плывущих заключенных. (...) Видя такое дело, я повернул обратно и взял направление на берег. Берег еле-еле было видно. Плыл я без вспомогательных средств, при помощи своих рук и ног. Я тоже бы не выплыл бы на берег, как другие, но на мое несчастье пришло счастье, я проплыл уже порядочное расстояние, и начался прилив моря к берегу, это меня спасло», – вспоминал он. Выброшенного на берег Саломаткина отправили в госпиталь, а затем – в лагерь спасшихся, но испытания для выживших людей продолжились и на суше. «Если про бомбардировку судов с узниками нацистских лагерей раньше уже писали и за рубежом, и у нас, то о том, что пережили спасенные, можно узнать только из рассказа Саломаткина», – поясняет Хохлов. «После выхода из госпиталя я был в лагере спасшихся. Англичане относились к нам не так как положено. Они загнали нас в тесные помещения, кормили очень плохо, одной консервированной немецкой брюквой и шпинатом. Когда мы однажды запротестовали и не приняли пищу и требовали настоящей пищи, тогда нам ответили, что вы и этого не стоите, и двух человек заключенных забрали с собой, предъявили им саботаж и посадили их в тюрьму. Судьбу их так я и не знаю. Я уехал из лагеря, а они остались в тюрьме», – писал Саломаткин. По его рассказу, некоторое время спустя с моря от потопленных кораблей начали приплывать трупы заключенных. Советские заключенные собрали комиссию, чтобы похоронить погибших с воинскими почестями в братской могиле, и обратились за помощью к английскому офицеру – коменданту Нойштадта, однако тот отказал им. «Ничего я вам не дам, идите, хороните, как знаете и делайте сами какие можете почести, у меня для вас ничего нет. (...) И как мы смогли, так и сделали почести нашим товарищам, явившимся жертвой английской авиации. Так относились к нам англичане», – писал Саломаткин. Он также рассказал, что оказавшиеся в городе немецкие военнопленные «ходили свободно, разгуливали, нападали и избивали наших спасшихся военнопленных, угрожали нас всех перерезать ночью, ибо они ходили с холодным оружием». На жалобы советских граждан британские коменданты не отреагировали. «Комендант только усмехнулся и никаких действенных мер не принял. Не получив удовлетворяющего ответа, пришли в лагерь и в лагере объявили своим людям, чтобы они достали оружие для самозащиты. Достав оружие, мы установили в лагере свою охрану и охраняли лагерь от нападения немцев. В таких условиях мы находились у англичан», – добавил он. По словам Саломаткина, позже его взяли в военную миссию по репатриации советских граждан, где он «сталкивался с вопиющими фактами, являющимися враждебными Советскому Союзу». «Англичане выступали среди наших военнопленных, призывали не возвращаться в Советский Союз, особенно это было среди украинцев, латышей, эстонцев», – писал Саломаткин, слова которого приводит историк. В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города 3 мая 2021, 10:42 Текст: Алина Назарова

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, поскольку он нарушает языковой закон. Мэр города Геннадий Труханов не поддержал эту инициативу. На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация». «Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета – я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя – это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой – это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать», – заявил Креминь, передает РИА «Новости». Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой. «Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых, 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость», – заявил Труханов в комментарии «Стране». Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшие десять лет 3 мая 2021, 09:29

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет. По мнению эксперта, под угрозой окажутся работники транспорта. «Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой «мозгов» для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», – сказал Сафонов «Российской газете». В качестве примера специалист привел экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двоих работников, а в скором времени, прогнозирует Сафонов, пилотировать самолет сможет всего один человек. Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится. «Ведь бухгалтер – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», – отметил Сафонов. Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как «финансы – это очень личное». Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT 3 мая 2021, 15:38 Текст: Алина Назарова

Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но в Москве ведется межведомственная проработка снижения рисков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», – отметила она, передает RT. По словам Захаровой, в качестве примера альтернативных инструментов можно привести «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России. «В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS», – сказала представитель МИД. Также Захарова сообщила о развитии сотрудничества между российской системой «МИР» и иностранными аналогами, в частности китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro. «Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции», – заявила она. По ее словам, это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс. Захарова отметила, что «о каких-либо конкретных сроках с точки зрения завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки говорить пока преждевременно». Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Но, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании. Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза 3 мая 2021, 18:43

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP. «Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны. «Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям». В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось. В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента 3 мая 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело для расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном, сообщил председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян. «Хочу напомнить, что 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Специальная следственная служба (ССС) отказалась возбуждать уголовное дело на основании заявления, представленного адвокатами. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК (Фальсификация, сбыт или использование документов)», – сообщил он, передает ТАСС. Ранее адвокаты подали иск в ССС Армении, заявив, что Саркисян с 2003 по 2012 год имел гражданство Великобритании. Он был избран президентом 2 марта 2018 года, а это означает, что в его случае не было удовлетворено требование к кандидату на пост главы государства – иметь только гражданство Армении в течение последних шести лет. «Саркисян мог быть избран президентом лишь в том случае, если бы действие гражданства Великобритании прекратилось до 1 марта 2012 года», – указали адвокаты. Саркисян до 2018 года занимал пост посла республики в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там. В Швеции предложили ввести меры против России из-за инцидента в Чехии 3 мая 2021, 10:26 Текст: Алина Назарова

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк направил на имя главы МИД Швеции Анн Линде письмо, в котором поднял вопрос о принятии мер в отношении сотрудников российского посольства из-за якобы причастности неких «российских агентов» к взрывам на складах с боеприпасами в чешской Врбетице. Как утверждается в документе, в связи с произошедшим в 2014 году инцидентом Чехия призвала дружественно настроенные к ней государства, «к числу которых определенно можно причислить и Швецию», прояснить их позицию, «вызвав российского посла». В частности, в Праге считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран-членов ЕС и НАТО «выявленных тайных сотрудников российских спецслужб», уточнил Валльмарк, передает RT. Так, приведя в качестве примера уже принятые решения некоторых европейских столиц в отношении России, он выразил мнение, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной». «Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области», – объяснил депутат. В связи с этим Валльмарк обратился к Линде с вопросом, как министр и правительство Швеции намерены удовлетворить просьбы Чехии «о принятии мер против России», помимо вызова российского посла в Стокгольм. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор также заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. ЕС выразил протест постпреду России из-за санкций против европейцев 3 мая 2021, 19:42 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз выразил протест постоянному представителю России Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении ряда граждан ЕС и ограничений против недружественных стран на российской территории, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. «Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», – говорится в заявлении, передает ТАСС. В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и принятии мер против недружественных государств, «выразив серьезную озабоченность о кумулятивном эффекте этих действий для двусторонних отношений». В сообщении говорится, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения. Также в ЕС заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры. Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал пояснения Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о мерах, принятых Москвой, в ответ на односторонние действия Брюсселя. «Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем», – отметили в дипмиссии. В заявлении постпреда России указано, что Россия готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. В понедельник прошла встреча постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне в связи с введением Москвой контрсанкций в отношении европейских чиновников. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию». Пушилин: Предприятия Донбасса научились жить без Украины 3 мая 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Предприятия Донбасса научились работать без Украины, у них есть экспортный потенциал, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Наш бизнес еще с 14-го года начал перестраиваться, но после введения блокад – и транспортной, экономической и всевозможное, – мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции, они абсолютно новые. Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием», – сказал Пушилин. По его словам, основные предприятия – металлургической промышленности, угольной промышленности, машиностроения – «практически вынуждены совершать подвиги», чтобы работать и сохранять рабочие места, передает РИА «Новости». «Они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию, потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала... потом COVID-19, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но тем не менее настроены оптимистично», – отметил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины. Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС 3 мая 2021, 13:03 Текст: Алина Назарова

Рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран следует согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил источник в ЕС, подчеркнув, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС. «Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступить в силу уже к началу июня», – сказал он, передает РИА «Новости». Источник отметил, что к этому же времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты. Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На прошлой неделе Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано. Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров 3 мая 2021, 22:20

Фото: В гостях у Гордона/YouTube

Текст: Антон Никитин

Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов. «Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить – выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», – приводит слова Кравчука ТАСС. Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. «Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина-24». Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», – заявил Кравчук. В прошлый понедельник Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента. Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкие экологи подали иск против «Северного потока – 2» 3 мая 2021, 20:49 Текст: Евгения Шестак

Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». «NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток – 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», – приводит ТАСС сообщение организации. В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2». В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ. Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений 3 мая 2021, 20:32 Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, Штаты не стремятся к обострению отношений с Россией, однако будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными, передает ТАСС. «Мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», – сказал Блинкен. Также он добавил, что возможность более стабильных и предсказуемых отношений США с России зависит от решения Москвы. Госсекретарь США напомнил, что несмотря на «глубокие противоречия», страны смогли продлить стратегический договор СНВ-3, передает РИА «Новости». «Мы будем искать и другие возможности (сотрудничества – ред.), но… это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать», – добавил Блинкен. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена. 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита России и США. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 28 млрд долларов 3 мая 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые четыре месяца 2021 года выросло на 27,94 млрд долларов, больше всех обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина России, передает РИА «Новости». Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Мордашова, находящегося на третьей строчке рейтинга – на 5,19 млрд долларов, до 28,2 млрд. Также заметно выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина – на 4,57 млрд, до 28,4 млрд долларов. При этом снизилось состояние за период только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – 720 млн долларов, снижение до 20,4 млрд. Потери также понес бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – минус 511 млн, до 17,6 млрд, и основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман – минус 562 млн, до 13,9 млрд долларов. На первом месте находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (рост на 2,06 млрд долларов, до 32,1 млрд). Следом, после Лисина и Мордашова, – совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал вырос на 3,18 млрд долларов, до 27,9 млрд. Пятое место сохранил Усманов. Шестое и седьмое места заняли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и Роман Абрамович (Evraz). Их богатство выросло на 1,89 млрд и 310 млн, до 19,2 млрд и 18,7 млрд долларов соответственно. На восьмом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», его состояние с начала года стало больше на 1,57 млрд, до 18,2 млрд долларов. На девятом и десятом местах оказались Мельниченко и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (рост богатства на 844 млн, до 16,9 млрд долларов). Единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заняла 16-е место, заработав 443 млн долларов и увеличив состояние до 9,53 млрд. Россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам 3 мая 2021, 23:57

Фото: Warcaby/Youtube

Текст: Антон Никитин

Россиянка Тамара Тансыккужина в ходе финального матча из девяти раундов в Варшаве защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв польку Наталью Садовскую. «Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала», – передает ТАСС слова россиянки. После завершения турнира Тансыккужина поблагодарила болельщиков и тренерский штаб. «Это самый сложный и долгий турнир. Наталья – очень опытный матчевый боец, играет очень надежно, – отметила Тансыккужина, подчеркнув, что соперница лидировала. – В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку». По словам Тансыккужиной, в Польше «все было очень доброжелательно». «Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», – заключила россиянка. Финал стартовал 23 апреля. После девяти раундов противостояния счет был равным – 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Садовская лидировала по очкам, ей достаточно было сыграть вничью в быстрые шашки, но она уступила. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц победу одержала россиянка. Тренер россиянки Юрий Черток сообщил, что за победу в матче за мировую корону по шашкам Тансыккужина получила «скромные призовые» в 12 тыс. евро. Польская спортсменка за участие в матче получила 8 тыс. евро. «Тамара получала и более внушительные суммы, – сказал Черток. – К примеру, когда мы лет 10-15 назад проводили турниры в Башкирии, призовые составляли по 30 тыс.». Первоначально планировалось провести матч 15–29 декабря 2020 года сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге. 42-летняя Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира. 29-летняя Садовская является двукратной чемпионкой мира. Напомним, 28 апреля во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате россиянка отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию. Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом», назвав ситуацию абсурдной. Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг со стола прямо во время партии, рассказал, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки. В Кремле произошедший в Польше инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать».