Москвичам пообещали умеренно теплое лето

Лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, уже к 5-6 июня воздух в столице прогреется до плюс 23-28 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Долгосрочные прогнозы говорят о том, что грядущий сезон в столице и Центральной России ожидается вполне благодатный. Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного – на 0,5-1,5 градуса – превысит многолетние показатели, норма: ночью плюс 12,3, днем плюс 22,1. А недобор по осадкам составит всего 10-20%, при норме 246 миллиметров. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть «суховатым», то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, в июне уже 3-4 числа температура вернется в климатическое русло, а к 5-6 июня воздух в столице прогреется до плюс 23-28 градусов. Во второй декаде месяца дождей выпадет 80-100%, превышение нормы ожидается незначительное, и дневная температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов, при этом водоемы прогреются до плюс 18 – плюс 20 градусов. В третьей декаде станет жарче и больше солнечных дней, положительное отклонение от среднего составит плюс 1 – плюс 3 градуса, осадков выпадет не более 60-80%.

Как отметил Тишковец, в июле температура воздуха прогнозируется на полградуса выше нормы, количество осадков, из-за периода активных гроз и за счет высокой «скорострельности» ливней, может превысить норму на 20%. Среднемесячная температура в августе, по его словам, будет теплее показателей метеостатистики с количеством осадков, соответствующих норме.

Синоптик уточнил, что на европейской территории России переувлажненность по осадкам, местами достигающая 20-30% от нормы, ожидается летом только в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга страны. Холоднее нормы, на 1-3 градуса, будет только в акватории Черного моря.

«Таким образом, по долгосрочным прогнозам, лето в Москве в целом будет благополучное. Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается. Однако без локальных опасных и стихийных гидрометеорологических явлений, прогнозирование которых осуществляется в рамках краткосрочного и среднесрочного прогноза, конечно, же не обойдется», – добавил метеоролог.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала газете ВЗГЛЯД, что уже сейчас можно отправиться в горы, в начале первой половины лета начнут открываться курорты Краснодарского края, в середине июля наступит сезон в Карелии, а ближе к сентябрю комфортная для отдыха погода будет на юге Приморского края.