В Гидрометцентре рассказали о лучшем времени для отдыха на российских курортах

Уже сейчас можно отправиться в горы, в начале первой половины лета начнут открываться курорты Краснодарского края, в середине июля наступит сезон в Карелии, а ближе к сентябрю комфортная для отдыха погода будет на юге Приморского края, рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«На юге, как правило, в летний период вероятность теплой погоды выше. Вода там уже начинает прогреваться, все готовится к открытию летнего сезона. Но начало июня – это еще не пляжная пора, поэтому в это время самым подходящим решением будет ограничиться прогулками по берегу моря, изучить окрестности, дышать лесным воздухом, отправиться в горы, туда вообще ходят еще с мая», – говорит Макарова.

Несмотря на то, что пляжный сезон в России все еще не открыт, вода очень быстро прогревается, продолжает метеоролог. На курортах Краснодарского края сейчас температура держится в районе 18–19 градусов. В свою очередь Азовское море прогрелось до 19–22 градусов, а в районе Крыма пока все еще прохладно. Там 15–16 градусов тепла. Но она подчеркивает, что для полуострова такая погода является ежегодной нормой и там всегда медленнее прогреваются воздух и вода.

«Что касается северных районов России, то там пока прохладная погода. Например, в Карелии сезон начинается в середине лета (в начале второй половины лета). На юге Приморского края курортный сезон открывается уже ближе к концу лета. Но вероятность того, что там будет более-менее комфортная погода, самая высокая в сентябре. Открытие сезона там зависит от тихоокеанского муссона», – рассказывает эксперт.

Жителям столицы и Подмосковья в текущем году повезло – это регион, который меньше всего попадает в сводки неблагоприятных условий по всей Центральной России, отмечает синоптик. Тем не менее погода также может быть достаточно изменчивой: на юге более жаркая ожидается погода, а на севере более комфортная, прохладная. Кроме того, вполне возможно купание в реках, но и здесь пока еще вода не прогрелась. В Москве-реке в районе Звенигорода температура воды достигает всего 17 градусов.

«Не знаю, насколько для москвичей характерен пляжный отдых в столице, но, во всяком случае, для тех, кто купается в прудах, реках, карьерах, такая возможность этим летом будет. Сезон откроется где-то в середине июня. Но не стоит забывать, что погода в средней полосе России очень переменчивая, и такие явления, которые связаны с конвекцией, могут быть предсказаны буквально за несколько часов. То есть это сильные дожди, грозы, град, усиление ветра», – предупреждает Макарова.

Она напомнила, что в летний период не стоит забывать о солнцезащитных средствах, особенно гражданам с Севера России, поскольку у них кожа не адаптирована к солнцу. Кроме того, она порекомендовала туристам выходить на улицу только в утренние и вечерние часы, а в дневное время уходить независимо от температуры. Если же человеку сложно полагаться на собственные ощущения погоды, то он может отслеживать ультрафиолетовый индекс на сайте Гидрометцентра, который поможет определить безопасность нахождения на улице.

«В любом случае лето будет переменчивое в этом году. Будут как теплые периоды, так и прохладные. Также оно будет сопровождаться конвективными явлениями, что как раз относится к краткосрочным прогнозам», – заключила метеоролог.

В пятницу в Москве синоптики предсказали пасмурную погоду и температуру около 16–20 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь, а к вечеру ожидается гроза с порывистым ветром и обильные осадки в виде дождя.