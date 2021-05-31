Немецкий эксперт допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом

«Для немцев это неприятная новость, но она никого не удивляет», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

«В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех, кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт признался, что удивлен отсутствием серьезной критики со стороны немецкого правительства в адрес Дании. «Это неприятная новость для немцев. Им не доверяют. Но ничего нового в этом нет, немцы все равно ничего не могут изменить», – констатировал политолог.

Рар также допустил, что публикация данных о слежке в европейских СМИ может оказаться фоном к встрече президентов России и США. «Некоторые европейцы боятся возможных договоренностей Байдена с Путиным по неизвестным для них вопросам. Также я не исключаю, что таким образом кто-то решил нанесли удар по Германии», – полагает Рар.

Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.

Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации.

АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.

Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.