От Байдена и Зеленского потребовали не трогать Донбасс

Активисты движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» в Нью-Йорке в ходе митинга на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского «убрать руки прочь от Донецка и Луганска».

«На площади Юнион-сквер в Нью-Йорке мы провели акцию памяти по жертвам одесской бойни. Аналогичные мероприятия проходят как минимум в 20 городах Европы и Северной Америки сегодня. Мы считаем важным помянуть более 40 погибших антифашистов, а также проинформировать общественность о роли правительства США в поддержке ультраправого режима в Киеве», – рассказал РИА «Новости» координатор акции Грег Баттерфилд.

Активисты пришли с плакатами «Прекратите скрывать», «США, НАТО – вон с Украины», «Прекратите войну в Донбассе», «Мы помним бойню в Одессе», «Справедливость для жертв бойни в Одессе».

Один из транспарантов гласит: «Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска».

«Конфликт, который привел к нападению неонацистов в Одессе семь лет назад, продолжается до сих пор. Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска. <...> Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну. Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну», – указал Баттерфилд.

Координатора акции удивило то, «как американские корпоративные СМИ полностью стерли одесскую бойню из истории». «Так что преодолеть информационную блокаду – нелегкая битва. Мы продолжим укреплять солидарность с антифашистскими народами Донбасса и Украины и противостоять военным действиям США и НАТО против России», – заявил Баттерфилд.

В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.

Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.