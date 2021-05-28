Поклонская отказывается от праймериз «Единой России» и возвращается в Крым Эксперты объяснили высокий рейтинг «Единой России» 28 мая 2021, 20:20 Текст: Елизавета Булкина

Если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, то 33% проголосовали бы за «Единую Россию», свидетельствует опрос Фонда Общественное мнение (ФОМ). Политологи высокую популярность правящей партии среди избирателей. Директор благотворительной организации «Право и порядок », кандидат юридических наук Олег Иванников полагает, что граждане связывают с деятельностью партии власти стабилизацию экономической ситуации на фоне все еще продолжающейся пандемии, и относительно благополучную обстановку с вирусом в России. «По крайней мере, по сравнению со многими другими странами мы живем без локдауна, у нас созданы и доступны всем свои вакцины, многие категории граждан получают материальную помощь от государства. На этом фоне избиратель поддерживает действующую партию власти, и хотя у него есть запрос на новые лица в парламенте, он склонен желать сохранения политической конфигурации в целом», - считает эксперт, мнгение которого приводит Независимый общественный мониторинг.



Граждан устраивает текущий состав Госдумы, считает политолог Виталий Гаскин. «Мы видим усиление политической активности граждан – снижение числа тех, кто собирается проигнорировать выборы, рост симпатий ко всем парламентским партиям. При этом рейтинги партий малых остаются стабильно низкими. Все это говорит о том, что текущий состав парламента граждан в целом устраивает и новым игрокам будет сложно заработать очки у избирателя. На оставшейся до выборов дистанции это практически невозможно», - говорит он. Политолог отмечает, что рейтинг «Единой России» практически равен суммарному рейтингу остальных парламентских партий. «Таким образом при рейтинге в 33% список партия получила бы около 50% мест Госдуме, распределяемых по спискам - 110-115 в из 225», - говорит эксперт.



Политолог и публицист Ильман Алипулатов уверен, что партия еще больше крепит свои позиции: «Партия будет усиливать активность: сыграют свою роль праймериз, вовлечение в кампанию новых лиц, острые вопросы, которые будут подниматься кандидатами. Параллельно будет усилена управленческая работа, решение социальных и иных наболевших проблем на местах: газификация, ремонты дорог, другие вопросы. Избиратель будет видеть реальные дела партии и в целом останется ей лоялен». По данным соцопроса, который ФОМ провел 21- 23 мая среди 3000 респондентов в 73 регионах России, если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, предпочтения избирателей распределились бы следующим образом: 33% проголосовали бы за «Единую Россию», 13% голосов получила бы КПРФ, 11% избирателей отдали бы свои голоса ЛДПР, 8% набрала бы «Справедливая Россия – За правду». 7% избирателей готовы были бы отдать свои голоса какой-либо из непарламентских партий, однако ни одна из них в отдельности не получила бы более 1% голосов. 10% не пришли бы на выборы вообще и 1% - испортили бюллетень. 17% граждан пока не определились в своих предпочтениях. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

В праймериз «Единой России» за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек 28 мая 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек, сообщает пресс-служба партии. Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «(Процедура популярна) благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. «Единая Россия» задает тренды в происходящих процессах (в этой сфере). Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок – нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», – отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. В то же время президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух считает, что «Единая Россия» создала систему, которой нет аналогов в России. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан, которые могут проверить с помощью индивидуального ключа шифрования, корректно ли учтен их голос после подведения итогов. «Количество впечатляет. Я не помню, чтобы какая-то партия так активно использовала электронные технологии взаимодействия с избирателями. Параллельно, тоже через «Госуслуги» и также в электронном формате, идет голосование по проектам благоустройства территорий, которое «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нем приняли участие, мне кажется, 10 млн человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронное предварительное голосование партии», – сказал Массух. Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять млн проголосовавших за три дня – это очень значимый результат. Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», – подчеркнул эксперт. Директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева отметила, что система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через «Госуслуги», повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам. «Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», – подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. «Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране», – заключила эксперт. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Роскомнадзор заблокировал поддельный сайт праймериз «Единой России» 26 мая 2021, 10:02 Текст: Наталья Ануфриева

Роскомнадзор заблокировал обнаруженный в Сети сайт праймериз партии «Единой России», он не использовался как фишинговый, но такая угроза присутствовала. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что информация сайта «вводила в заблуждение как избирателей, так и кандидатов», передает РИА «Новости». По словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева, сам по себе ресурс с доменным именем не использовался как фишинговый и не собирал данные его посетителей, но такая угроза была. «На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности. Кроме того, на нем использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте pg.er.ru, с целью мимикрии», – рассказал он. Праймериз «Единой России» проходят во всех регионах с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Желающий проголосовать должен иметь верифицированную учетную запись на сайте «Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. В понедельник сайт подвергся DDOS-атаке. В Госдуме отреагировали на призыв ЕС немедленно освободить осужденных за терроризм в России 27 мая 2021, 20:15 Текст: Елизавета Булкина

Запад пытается оправдать экстремизм на территории России, это следует из призыва представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано к «немедленному освобождению» осужденных за терроризм российским судом, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев. Стано в своем Twitter, прокомментировал решение Верховного суда России оставить в силе приговор обвиненному по делу об участии в деятельности ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Эмиру-Усеину Куку. Представитель ЕС потребовал «немедленно и безоговорочно освободить» его и других осужденных. «Еще одно подтверждение систематического оправдания и поддержки официальными лицами Запада экстремистов и террористов на территории нашей страны», – приводятся в Telegram-канале думской комиссии слова Пискарева. В свою очередь член временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Эдуард Исаков также отметил, что

«официальные лица стран Запада не перестают удивлять своей открытой поддержкой экстремистских и террористических организаций».



«Указанный гражданин [Эмир-Усеин Куку] был осужден судом за причастность к террористической организации Хизб ут-Тахрир. Подобные заявления являются неприемлемой попыткой оказать давление на российскую систему правосудия. Особое возмущение вызывает циничная поддержка экстремизма под прикрытием риторики о поддержке правозащитной деятельности и защите прав отдельных этнических групп», – цитирует Исакова Telegram-канал комиссии Совфеда. Напомним, в ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима. Эмир-Усеин Куку был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. В ГД предложили забирать автомобили у пьяных водителей 25 мая 2021, 22:14

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Для решения проблемы езды в пьяном виде недостаточно автоматически увеличивать административный штраф за повторные нарушения, действенной мерой может стать изъятие автомобиля у пьяного водителя, считает член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По мнению депутата, законопроект об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, который Госдума приняла в первом чтении во вторник, неэффективен. Лысаков обратил внимание на данные МВД, по которым 30% нарушителей платят административный штраф «за первую пьянку за рулем», а 70% – нет, то есть, «отделываются легким испугом: лишили прав, походил, ездит дальше», сообщает РИА «Новости». «И надо воздействовать на этих людей, а не тех, кто уже два-три раза совершил уголовное преступление, это уже поздно. Этих надо убирать с дороги. У нас лежит законопроект уже шесть созывов, принятый в первой Думе ... Это залог за транспортное средство, за возврат транспортного средства, равный штрафу при пьяном вождении. То есть, для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тысяч рублей», – отметил Лысаков. Также он добавил, что, если суд признал водителя невиновным, то ему деньги возвращают с депозита, если же он виновен, то их автоматически будут перечислять в региональный бюджет. Депутат уверен, что эта мера более действенна, так как указанных денег у многих нет, и «если они будут знать, что они лишатся машины – не выкупят ее, грубо говоря, то никогда пьяный водитель за руль не сядет». Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения - до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200-300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет». Также предлагается исключить наказание в виде обязательных работ. Создатели фейка о праймериз ЕР не учли электронный формат проведения голосования 26 мая 2021, 16:49 Текст: Елизавета Булкина

С началом предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в Сети начали распространяться фейки. Один из них – якобы о массовом подвозе избирателей в Котовске Тамбовской области – был разоблачен. «В Сети уже вовсю распространяется видео о массовом подвозе избирателей на предварительное голосование «Единой России» в Котовске Тамбовской области. Ролик активно тиражируется в ВК, но, разумеется, это фейк», – написал в своем Telegram-канале журналист, первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич. Он отметил, что попытка выдать фейк за правду была «неплохая». «Но есть нюанс: предварительное голосование в настоящее время проходит только в электронном формате. Избирательные участки будут открыты только 30 мая и в ограниченном числе регионов, где праймериз пройдут по смешанной системе», – пояснил Малькевич. Зампред комиссии ОП при этом подчеркнул, что создатели фейков «совсем обленились», поскольку распространяемое видео «гуляет» по Сети уже почти десять лет в качестве фейковых «доказательств» нарушений на голосованиях. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В Госдуму внесли проект о включении прививок от COVID в национальный календарь 25 мая 2021, 21:17 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок. Предлагается внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Из документа следует, что в законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Текст опубликован в думской электронной базе. Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается. Юрист поддержал запрет причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах 26 мая 2021, 22:04 Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, является необходимой мерой, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, граждане, не признающие общественный консенсус даже по базовым вопросам, например, по таким, как территориальная целостность России или роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, призывающие иностранные государства оказывать давление на внутреннюю политику России, не должны допускаться к участию в политической жизни России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Сам выборный процесс и участие в органах власти они используют для дискредитации выборов и дестабилизации обстановки. При этом, возмущаясь некоторыми, абсолютно соответствующими мировой практике ограничениями, эти люди сами постоянно говорят о «люстрациях» после своего предполагаемого прихода к власти, составляют списки тех, кого они грозят поразить в правах», – отметил Аграновский. Также эксперт считает, что распространение закона на тех, кто занимал руководящие посты в признанных экстремистскими организациях за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской (террористической) организации, является необходимой мерой, так как во-первых, участие в руководстве подобной организации повышает общественную опасность лица, а во-вторых, скорее, можно говорить о длящемся преступлении, чем о придании закону обратной силы. Напомним, Госдума 18 мая поддержала в первом чтении проект закона о запрете участвовать в выборах в нижнюю палату паламента людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Согласно документу, учредители, члены руководящих органов, члены, участники и работники таких организаций, а также люди, предоставлявшие им помощь, не смогут участвовать в выборах в Госдуму в качестве кандидатов. Запрет, как предполагается, вступит в силу со дня решения суда о запрете деятельности организации и будет действовать в течение трех лет для рядовых участников и в течение пяти лет для руководства. Эксперт: Праймериз «Единой России» продемонстрировали работу социальных лифтов в России 26 мая 2021, 17:21 Текст: Елизавета Булкина

На праймериз «Единой России» идут молодые и энергичные управленцы, в том числе победители и финалисты всероссийских конкурсов, что способствует органичному обновлению политической элиты, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря Общественной Палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник. «Считаю также весьма позитивным то, что на выборы идут победители и финалисты всероссийских конкурсов, таких как «Лидеры России», «Политстартап», среди них много молодых и энергичных управленцев. Это наглядно демонстрирует, что в нашей стране заработала система «социальных лифтов» и «кадрового резерва», необходимых для органичного обновления всей политической элиты страны», – сказал он. Замсекретаря ОП также отметил, что важным является тот, что на выборы в Госдуму намерены баллотироваться люди, которые хорошо знают, что беспокоит наших граждан и твердо намерены решать их проблемы. «Среди тех, кто готов работать в Государственной Думе в новом политическом цикле много кандидатов, которых я знаю лично, в том числе и по работе в Общественной Палате. Это волонтеры, активисты социально ориентированных некоммерческих организаций, учителя, журналисты, врачи и работники культуры», – отметил Школьник. «Думаю, что опыт праймериз «Единой России», которые характеризуются публичностью и открытостью, может в последствии быть взят на вооружение и другими партиями. Такая открытость пользуется доверием граждан, депутаты, популярные в народе, как показывает практика, могут более эффективно использовать свой авторитет и ресурс доверия для работы в Государственной Думе нового созыва и уверенно представлять интересы своих избирателей в институтах государственной власти», – заключил он. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Эксперты рассказали о результатах тестирования системы дистанционного электронного голосования 26 мая 2021, 18:46 Текст: Елизавета Булкина

Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования показало – система удобна и способна выдержать большую нагрузку, заявили эксперты в рамках круглого стола, прошедшего на площадке Независимого общественного мониторинга (НОМ). После многократного и успешного апробирования системы все меньше вопросов возникает и к ее безопасности. Однако отдельные аспекты масштабирования ДЭГ нуждаются в дальнейшей проработке. Устойчивого понимания того, как работает система у избирателей пока нет, вместе с тем для отдельных социальных категорий остается актуальной и традиционная форма голосования. «В решении ЦИК России масштабировать дистанционное электронное голосование постепенно проявляется логика и последовательность. ЦИК добивается максимальной готовности регионов к применению новации на выборах в сентябре», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода. Эксперт отметил, что Общероссийское тестирование системы ДЭГ показало – система удобна и способна выдержать большую нагрузку. Однако вопросы укрепления ее безопасности и общественного контроля за самой процедурой будут оставаться актуальными. «Для нас важно соблюсти надежность самой системы, невозможность хакерских атак и похищения персональных данных. Мы продолжим обсуждать эти вопросы на наших площадках. Планируем приглашать к участию в них представителей из Эстонии, где накоплен большой опыт применения ДЭГ», – рассказал Брод. По мнению Заслуженного юриста Российской Федерации, профессора ЮРИУ РАНХиГС Сергея Юсова, техническая сторона организации системы дистанционного электронного голосования вызывает все меньше сомнений, поскольку «опыт ее апробирования достаточно серьезен». Однако пока, убежден эксперт, остается много вопросов юридического характера, а также вопросов разъяснения внутреннего устройства системы и ее пользы для избирателей. Эксперт обратил внимание и на проблему участия в дистанционном электронном голосовании граждан России, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. «В этом специфика Ростовской области как приграничного региона. Такая возможность для граждан России должна быть создана. Однако для того, чтобы таким избирателям проголосовать, например, по одномандатным округам, необходимо быть приписанными к территории, которая входит в одномандатный округ», – пояснил эксперт. Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов напомнил, явка в регионе на дистанционном электронном голосовании в 2020 году превысила 90%, что однозначно говорит о высоком уровне общественного интереса к новации. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в среде граждан до сих пор сохраняется проблема «цифрового неравенства», в связи с чем, альтернатива в виде традиционного голосования должна сохранятся. По словам члена Общественной палаты, главы Центра регионального развития Курской области Константина Комкова, приоритетный вопросы – информирование избирателей о возможностях дистанционного электронного голосования. «Эксперимент в Курской области в 2020 года завершился очень успешно, была большая явка. Для того, чтобы повышать электоральную активность, необходимо на единых принципах проводить информационно – разъяснительную работу. Возможно, привлекать к этому и политические партии», – предложил эксперт. Член Общественной палаты Ярославской области, член регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Акопова рассказала, что количество принявших участие в общероссийском тестировании ДЭГ в регионе значительно превысило число избирателей, проголосовавших по ДЭГ на довыборах в Государственную Думу в Ярославской области в 2020 году. «Мы предполагаем, что показатель явки в сентябре будет больше 63% - показателя, который зафиксирован по итогам тестирования новации накануне», – сообщила она. Формирование доверия к системе, считает эксперт, является одним из наиболее важных вопросов на сегодняшний день. Вариант его решения Татьяна Акопова видит в разработке единой информационной политики, в проведении которой большую роль сыграют институты гражданского общества. Член ОП, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области Юлия Величко отметила, что с учетом специфики северного региона, где большое число жителей уезжают в сентябре на отдых, «возможность проголосовать удаленно через гаджет – отличный способ реализовать свое конституционное право, не отрываясь от своих дел». Вместе с тем дистанционное электронное голосование будет востребовано и в условиях сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Севастополе Павел Харламов отметил, одно из ключевых позитивных последствий применения дистанционного электронного голосования на выборах – вовлечение молодежи в избирательный процесс. «Вопросы о наблюдении за самой процедурой ДЭГ, о формировании необходимых для этого компетенций необходимо включать в учебно-методические комплексы для наблюдателей», – убежден он. По мнению эксперта, для того, чтобы в информационно – просветительской деятельности не было злоупотреблений, необходимо сразу определять границы волонтерской деятельности по этому вопросу – «это будет способствовать минимизации всех вопросов относительно законности результатов выборов». Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев. Дистанционное электронное голосование в 2021 году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. Политолог оценил конкуренцию на праймериз «Единой России» 27 мая 2021, 14:54 Текст: Олег Исайченко

«В этом году планка и амбиции кандидатов очень высоки. Во многих округах мы сейчас наблюдаем по-настоящему конкурентную борьбу», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, говоря о ходе праймериз «Единой России». «Несмотря на то, что итоги еще не подведены, можно говорить о том, что процедура праймериз состоялась успешно и в соотвветствии с параметрами, запланированными партией», – убежден директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Эксперт напомнил о том, что праймериз проводятся с 2009 года. «Предварительное голосование стало обязательной процедурой по отбору лучших кандидатов, но в этом году планка и амбиции партии очень высоки», – отметил собеседник. Потуремский обратил внимание на открытую модель праймериз. «Принять участие может практически любой кандидат, если он не имеет ограничений, связанных с партийной принадлежностью. Проголосовать также может любой гражданин через «Госуслуги». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в качестве выборщика», – пояснил политолог. «Проведение такого рода процедуры в цифровом формате с привлечением более 5% избирателей – это масштабное предприятие. В этом году очень много кандидатов, в том числе непартийных, из социальных групп, которые раньше оставались если не в стороне, то не принимали такого активного участия. Я имею в виду молодежь, представителей общественных движений», – отметил собеседник. Политолог назвал новинкой этого сезона участие кандидатов от разного рода партийных кадровых конкурсов – как федерального масштаба, так и внутрипартийных. Также Потуремский акцентировал внимание на «высокой открытости, легитимности и конкурентности текущего голосования». «Единая Россия» в самом начале заявила, что выборы будут носить конкурентный характер. С прошлого года велась дискуссия о судьбе политических тяжеловесов. Во многих округах мы сейчас наблюдаем по-настоящему конкурентную борьбу. Например, в Ульяновском одномандатном округе бороться за выдвижение от «Единой России» будут депутаты Владимир Кононов и Марина Беспалова. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) борются председатель комитета по энергетике Павел Завальный и депутат Татьяна Гоголева», – резюмировал эксперт. Отметим, что девяти одномандатных округах на праймериз «Единой России» действующие депутаты Госдумы будут конкурировать друг с другом. Об этом сообщает «Коммерсант». В некоторых случаях парламентарии, победившие в этих округах на прошлых выборах, будут бороться против своих коллег, имеющих статусные думские должности. В партии считают, что «беспрецедентая» конкуренция на праймериз будет способствовать отбору сильных кандидатов. Эксперты, в свою очередь, полагают, что конкуренция в ряде округов могла быть создана намеренно: где-то депутаты оказались в подвешенном состоянии по воле федерального центра, а где-то сыграли роль меняющиеся договоренности между партией, региональными властями и администрацией президента, отмечает издание. Ранее стало известно, что в праймериз «Единой России» за три дня приняли участие более 3,7 млн человек. Предварительное голосование проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Госдума поддержала ужесточение уголовной ответственности за переделку и сбыт оружия 26 мая 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконное изготовление и сбыт оружия. Авторами законопроекта стала группа депутатов, в том числе глава комиссии по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает ТАСС. Уголовную ответственность предлагается ужесточить по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года. Ранее в среду Госдума в первом чтении одобрила внесение изменений, ужесточающих контроль в сфере оборота оружия, в законы в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. Госдума одобрила ужесточение госконтроля за оборотом оружия 26 мая 2021, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

Госдума в первом чтении одобрила внесение изменений, ужесточающих контроль в сфере оборота оружия, в законы в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Правительство составит список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, передает РИА «Новости». Медкомиссия для кандидатов на владение оружием будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Обследование должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Нарколог и психиатр будут проводить осмотр строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде, передает ТАСС. Также предлагается вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Таким образом, Росгвардия сможет всегда проверить подлинность справки. Уже выданные оружие и лицензии у владельцев будут изыматься на время медосвидетельствования. Уклонение от освидетельствования будет караться аннулированием права на владение оружием. Такие меры должны помочь устранить возможность предоставления поддельных справок о прохождении медкомиссии. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек 26 мая 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за два дня приняли участие более 2,5 млн избирателей, сообщила пресс-служба партии. Активнее всего голосуют жители Свердловской области. За ней следуют Подмосковье, Краснодарский край, Москва и Оренбургская область, рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин. «Активность избирателей на предварительном голосовании «Единой России» оправдывает все наши самые смелые ожидания. Регистрация продолжается до 28 мая и также идет очень активно. В понедельник было шесть миллионов избирателей, спустя сутки желающих принять участие в предварительном голосовании стало на 400 тысяч человек больше. Это действительно высокий показатель, который подтверждает доверие к процедуре», – сказал Карелин, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Почти 2 млн человек намерены принять участие в предварительном голосовании в Центральном федеральном округе. Помимо традиционно высоких показателей в Москве и Московской области (633 и 252 тыс. человек соответственно), большой интерес к процедуре демонстрируют жители Тамбовской (больше 115 тыс. зарегистрированных) и Ярославской областей (около 60 тыс.). Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В праймериз «Единой России» за три дня приняли участие более 3,7 млн человек 27 мая 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за три дня приняли участие более 3,7 млн человек. Свой выбор сделали уже больше половины от зарегистрированных на данный момент избирателей, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. «Итоги уникальные. У нас по-прежнему есть пятерка регионов-лидеров. Это Свердловская область (более 231 тысяч проголосовавших), город Москва (181 тысяч), Московская область (172 тысяч), Краснодарский край (почти 148 тысяч). К ним добавилась Оренбургская область – там почти 109 тысяч проголосовавших», – рассказал Перминов, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он отметил, что количество голосующих избирателей увеличивается с каждым днем и напомнил, что регистрация выборщиков продолжится до 28 мая включительно. В последний день голосования, 30 мая, дополнительно к электронному голосованию жителям почти половины регионов будет доступен очный формат волеизъявления, сообщил Перминов. «Я хотел бы еще раз сказать всем огромное спасибо, тем, кто проявил свою активную гражданскую позицию и пригласить всех, кто не успел зарегистрироваться, обязательно принять участие в этом смелом проекте и определить своего кандидата. Ну а тех, кто не захочет воспользоваться электронной платформой, прийти и отдать свое предпочтение на избирательные участки тех регионов, где они будут открыты как в обычные дни голосования», – заключил он. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Поклонская отказывается от праймериз «Единой России» и возвращается в Крым 28 мая 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу. В своем видеообращении в Telegram Поклонская поблагодарила всех, кто ее поддерживал. И пообещала «в любой должности и в любой ситуации» действовать в интересах народа и страны. «Я снимаю свою кандидатуру с парймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Кырму», – сказала она. При этом Поклонская добавила, что на новой должности снова сможет надеть китель. «Только пусть пока останется интригой, какой именно», – заявила она. Поклонская с мая 2014-го по октябрь 2016 года занимала должность прокурора республики Крым. В 2016 году была избрана депутатом Госдумы по региональному списку партии «Единая Россия». В январе Поклонская надела прокурорский китель на пресс-конференцию. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.