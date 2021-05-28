Эксперт: Зарубежные IT-гиганты играют на российском рынке не по правилам

Российский рынок важен для международных интернет-компаний, поскольку они зарабатывают на нем миллиарды рублей. Значит, они могут себе позволить содержать в нашей стране постоянные и полноценные офисы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов, комментируя законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

«Иностранные IT-компании фактически оказывают услуги пользователям на территории РФ, следовательно, они должны исполнять требования нашего законодательства наравне с российскими компаниями. В противном случае на нашем цифровом рынке возникает ситуация, когда одни играют по правилам: борются с деструктивным контентом, платят налоги, локализуют данные, работают с российскими пользователями, а другие игнорируют их – и за счет этого получают конкурентное преимущество», – возмущается руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

Ситуация, в которой с иностранными IT-гигантами невозможно выстроить эффективный диалог и обеспечить соблюдение цифровых прав граждан, недопустима, считает глава рабочей группы.

Также недопустимо, что иностранные компании работают «в серую», уклоняются от налогов, не предоставляют никаких отчетов о ведении дел и игнорируют решения российских судов, добавил эксперт. «Крупные игроки должны быть легализованы в российском правовом поле, и открытие официальных представительств – обязательное условие этого процесса», – подытожил Виноградов.

Как сообщил ТАСС, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в пятницу рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, с 1 января 2022 года должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия с властями РФ, говорится в документе. Законопроект также предусматривает комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению законодательства.

Меры принуждения нарушающим законы России IT-компаниям будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора, пообещал глава комитета Александр Хинштейн.

По его словам, санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора. «Только после того, как происходит игнорирование этих требований, уведомлений, возникает право применения мер принуждения. При этом опять же начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения, естественно, начинает возрастать. Самая крайняя и острая фаза – это блокировка», – пояснил парламентарий, назвав возможность ограничения доступа к ресурсам-нарушителям «механизмом сдерживания», который не планируется применять на практике.

Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Как отмечал Хинштейн, депутаты намерены принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Думы, последнее пленарное заседание которой должно пройти 24 июня.