В НАТО приветствовали проработку санкций ЕС против Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует работу Евросоюза над санкциями против Белоруссии за инцидент с Ryanair, потому что «должно быть понятно, что такие действия не останутся без ответа».

«Я приветствую тот факт, что союзники по НАТО в Европейском союзе применяют санкции против Белоруссии. Это четкое послание, которое свидетельствуют о том, что есть серьезные последствия, когда гражданский лайнер принуждают к посадке», – приводит РИА «Новости» слова Столтенберга перед началом неформальной встречи министров обороны входящих в ЕС стран в Португалии.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии. В четверг стало известно, что ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.

Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. В пятницу Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование в связи с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

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