Выборы-2021: Стивен Сигал укрепляет ряды эсеров, Зюганов напоминает про ГУЛАГ

Как заявили в «Справедливой России», в субботу в ряды этой партии вступит актер Стивен Сигал. Коммунисты призвали отправить заключенных на стройки, используя успешный «исторический опыт» нашей страны. «Яблоко» попыталось поднять протест против второй башни Газпрома в Петербурге.

Знаменитый актер, спецпредставитель МИДа по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу в торжественной обстановке получит билет члена «Справедливой России – За правду», сообщили в пресс-службе этой партии. Ранее Сигал состоял в партии «За правду» и теперь вместе с коллегами присоединится к новой объединенной политической силе, пояснили в пресс-службе.

Сигал займется вопросами экологии, «особенно – борьбой против загрязнения природы», планы его работы в этом направлении также будут представлены в субботу, пообещали в пресс-службе. Источник агентства ТАСС добавил, что актер не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия американского гражданства. Российский паспорт Сигал получил в 2016 году.

«Яблоко» выступило против нового небоскреба в Санкт-Петербурге. От имени партии с резким протестом по этому поводу выступил депутат городского ЗакСобрания, «яблочник» Борис Вишневский, пишет «Росбалт». По мнению депутата, появление второй башни окончательно исказит петербургские исторические панорамы. Проект – это «издевательство» над историей и архитектурой города, считает Вишневский. Кроме того, в «Яблоке» напоминают, что небоскреб обойдется в десятки миллиардов рублей, – в то время как «у миллионов российских граждан не хватает денег на еду и одежду».

Ранее Газпром предложил построить в Петербурге новый небоскреб под названием «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра, что сделает здание вторым в мире.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов одобрил идею привлечения российских заключенных для работы на стройках. По его словам, у нашей страны в этой сфере есть удачный исторический опыт, а кроме того такая практика соответствует и библейским канонам, и принципам коммунизма, сообщает радио «Говорит Москва». Как предполагает Зюганов, осужденные будут трудиться охотно, – освоят новую профессию, получат дополнительный заработок, чтобы лучше питаться самим, а также помогать своим родственникам, оставшимся на свободе.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов расценивает прием Стивена Сигала в «Справедливую Россию» как важное событие всей предвыборной кампании. «Актер достаточно давно живет здесь, явно любит нашу страну и его у нас любят. Как российский гражданин Сигал имеет полное право состоять в отечественных партиях. Он участвовал вместе с писателем Захаром Прилепиным в создании партии «За правду», они даже ездили в Донбасс. Актер не раз заявлял, что хочет приносить пользу своей новой родине, так что для него получение партбилета – это серьезный осознанный выбор», – отмечает Мартынов.

Эксперт уверен, что появление Сигала добавит эсэрам голосов на предстоящих выборах, а заодно поможет партии усилить влияние за рубежом, благодаря широким связям актера на международном уровне.

«Часто партии «заманивают» известных артистов и спортсменов в свои списки в качестве «паровозов» во время выборов. Но Сигал сам решил вступить в партию, у него есть четкие взгляды – не только по экологии, но и по другим важным проблемам. Ясно же, что его не интересуют должности, депутатская зарплата и прочие «пряники». Партия для Сигала – инструмент, с помощью которого он намерен добиваться реализации своих социально значимых целей», – заключил Мартынов.

Протест «Яблока» против строительства небоскреба Мартынов считает вполне прагматичной тактикой присоединяться к любой аполитичной повестке «за все хорошее, против всего плохого».

«Думаю, «яблочники» сейчас специально не делают акцента на своих политических установках по поводу принадлежности Крыма. Они понимают, что такие взгляды разделяет слишком узкая прослойка электората. А вот защита исторического облика Петербурга – другое дело: здесь можно набрать много новых сторонников, далеких от «яблочной» идеологии. Это та история, на которой можно показать себя главными градозащитниками, авангардом «культурных сил» северной столицы», – размышляет собеседник.

Мартынов полагает, что у «Яблока» очень мало шансов преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в Госдуму. «Поэтому партия выбрала программу-минимум: сохранить в совокупности свои три процента, чтобы получить государственное финансирование. Это рациональный бизнес-подход: мы не будем делать резких движений, нам многого не надо, а вы оставьте нам нашу маленькую нишу, продолжайте нас содержать», – заключает политолог.

Комментируя призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова посылать заключенных на стройки, глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко счел это высказывание ошибкой. «Зюганов в положительном контексте припомнил «исторический опыт» использования труда заключенных и это «выстрел себе в ногу», – считает Минченко. – В России и так много политических сил, которые видят точкой рассвета страны 1937 год. Не знаю, что Геннадий Андреевич хотел сказать, но его фраза вновь отсылает нас к этой дате. А раз с подачи Зюганова возникла ассоциация с темой ГУЛАГа, это свидетельствует о глубокой болезни нашей партийной системы».

В последнее время к КПРФ примыкали представители интеллигенции, среднего класса, пресловутые «рассерженные горожане», отмечает Минченко. «Они голосовали за коммунистов не по идеологическим мотивам, а исходя из того, что это самая сильная оппозиционная партия. Такого рода «сталинский романтизм» Зюганова может оттолкнуть эту часть электората», – предупреждает эксперт.

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