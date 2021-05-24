Минюст поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что считает идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу... Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек», – передает РИА «Новости» слова Чуйченко.

Он добавил, что «надо двигаться по всем направлениям, создавать места». По мнению министра, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

Чуйченко отметил, что «это очень серьезная проблема», потому что на сегодняшний день около 180 тыс. отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти в исправительный центр.

«Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь 8 тыс. с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», – заключил он.

По словам министра, идут разговоры с бизнесом, заключаются соответствующие соглашения, также вопросом занимается Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. По его словам, на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тыс. человек. Калашников выразил мнение, что таким образом «решится трудовая проблема, и произойдет социализация» заключенных.