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Польский эксперт: Заявления Дуды о России противоречат культуре нашей страны
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«Провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД польский политолог Матеуш Пискорский, комментируя заявление президента Польши о том, что Россия является «ненормальной страной».
«К сожалению, для нынешних политических элит Польши заявление Дуды о России вполне типично. Более того, скорее всего Дуда использовал свой визит в Грузию для того, чтобы выступить с подобного рода высказываниями. Но с точки зрения стратегических интересов Польши эта поездка абсолютно бессмысленна», – отметил бывший депутат польского парламента, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.
По его словам, Дуда очень часто выступает с антироссийскими заявлениями в Польше, «но на них не всегда обращают внимание». «Очевидно, что выступив с нападками в адрес России именно в Грузии, у него получилось обратить на себя внимание международного общественного мнения», – считает эксперт. Пискорский также заметил, что такими действиями Дуда, вероятно, решил последовать примеру покойного президента Леха Качиньского, который также был известен антироссийскими выступлениями. «Более того, в 2008 году Качиньский пытался вмешаться в конфликт Грузии с Южной Осетией и Абхазией вопреки консолидированной позиции Евросоюза», – добавил политолог.
В то же время собеседник указал на особенности конституционной системы Польши. «Институт президентства в Польше не является настолько значительным, чтобы обращать внимание на слова Дуды, – отметил Пискорский. – Тем более, что его заявления противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны в целом».
При этом политолог считает, что вражды на уровне ментальности народов между Россией и Польшей нет. «На ментальном уровне для сотрудничества никаких препятствий не существует, учитывая взаимопонимание двух народов на уровне культуры, литературы и межчеловеческого общения. Единственное препятствие – это провокационная политика польских элит, которые выполняют определенные инструкции извне», – считает эксперт.
По мнению Пискорского, именно политики препятствуют установлению любых форм конструктивного диалога с Москвой. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал пути урегулирования разногласий между странами, призывая польские элиты «повзрослеть», но Варшава блокирует подобные попытки.
«Остается надеяться на нормализацию российско-американских отношений после саммита Путина и Байдена. Тогда Польша, как одна из самых лояльных США стран в Центральной Европе, наверняка поменяет свое отношение к России», – заключил эксперт.
Ранее в среду во время официального визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – приводит слова Дуды РИА «Новости».
Кроме того, Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.
Позднее на брифинге в Тбилиси Анджей Дуда призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права», потребовав, чтобы Россия вывела военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после войны-2008.
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал газете ВЗГЛЯД это заявление президента Польши.
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Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»
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Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.
«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2».
Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом.
Британский эсминец выдворили из вод России в районе Крыма
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Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», – передает РИА «Новости» слова Кулишова.
Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе», и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитетом Российской Федерации.
Ранее в среду корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море.
Напомним, 16 мая в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент». Ранее в мае корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО.
Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики
Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
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В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР
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Голландская прокуратура намерена представить в 2021 году доказательства того, что рейс MH17 в 2014 году был сбит ракетой «Бук» из-под населенного пункта Первомайское, который находился под контролем ополчения ДНР, заявила представитель ведомства Дигна Ван Бутцелар.
Суд Гааги начал очередное заседание по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом с осмотра обломков самолета, которые размещены в ангаре на военной базе Гильзе-Риен, передает РИА «Новости».
«Наш вывод по-прежнему таков: повреждения самолета указывают на то, что он был сбит (ракетой) ЗРК «Бук», которая была запущена со стороны населенного пункта Первомайское. В этом году вы увидите доказательства», – сказала Бутцелар.
Также она отметила, что эксперты российского оборонного концерна «Алмаз – Антей» несколько месяцев назад осматривали место реконструкции, их выводы включены в дело.
Ранее суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей» по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
Нарышкин объяснил, почему Лондон не раскрывает архивы о полете Гесса в Британию в 1941 году
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Великобритания не раскрывает архивы, позволяющие узнать цели прилета в Соединенное Королевство в мае 1941 года заместителя Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса, поскольку не хочет брать на себя часть ответственности за нападение Германии на СССР, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Это вполне объяснимо. Нашим западным партнерам не хотелось бы взять на себя часть ответственности, которая лежит и на них, за то, что именно (их) политика «умиротворения» все время толкала Гитлера идти на восток», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Гесс в мае 1941-го в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Истинная цель этого полета считается одной из главных загадок Второй мировой войны. Считается, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет.
Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите альянса 14 июня.
По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне «агрессивных действий России против Украины» в Черноморском регионе и против членов альянса, в частности против Чехии.
«Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», – заявил украинский дипломат в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве.
По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год, для предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. Как отметил Кулеба, Украина благодарна партнерам НАТО «за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано». Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», – добавил он.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Познер оценил слова Дуды о «ненормальной стране» России
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«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он назвал Россию «ненормальной страной».
«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил телеведущий Владимир Познер.
«Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник.
«Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он.
Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
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Мусульмане Татарстана утвердили день памяти павших при взятии Казани Иваном Грозным
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Духовное управление мусульман Татарстана утвердило Хэтер коне – день памяти героев татарского народа, в том числе павших при взятии Казани Иваном Грозным, заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.
«Сегодня 13-й день месяца Шавваль. В этот день в 959 году нашей эры Казанское ханство было захвачено войсками Ивана Грозного. Этой дате было посвящено сегодняшнее заседание совета старейшин правления. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года совпали со священным месяцем Рамадан, старейшины предложили ежегодно проводить День памяти по исламскому календарю. То есть каждый год в 13-й день месяца Шавваль», – написал он в своем Instagram.
Самигуллин добавил, что в татарской истории были мученики после 1552 года, которые также отдали свои жизни. «Их тоже важно упомянуть. Поэтому предлагаю посвятить день памяти всех героев татарского народа», – сказал муфтий.
Напомним, в 2019 году депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что праздник будет служить разделению народов.
Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения
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«Однодвигательный самолет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом. При этом он выполняет универсальный круг задач», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя сообщения о начале работы российской компании «Сухой» по созданию однодвигательного истребителя 5-го поколения с использованием наработок по Су-57.
«Еще со времен Советского Союза сложилась концепция, когда в вооруженных силах нашей страны одновременно использовались фронтовые истребители двух классов – тяжелые и легкие. И если в четвертом поколении роль легкого истребителя играл двухдвигательный МиГ-29, а тяжелым был соответственно Су-27, то в пятом поколении у нас появился относительно дорогой двухдвигательный Су-57, а самолета из другой весовой категории до недавнего времени у нас не было», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
При этом легкие и тяжелые истребители призваны решать различные задачи. «Тяжелые истребители нужны для того, чтобы закрывать большие пространства, то есть они должны иметь возможность пролететь достаточно большое расстояние, прежде чем выполнить свою задачу. Например, чтобы поразить морскую цель, им нужно выйти на рубеж применения средств авиационного вооружения», – объяснил эксперт.
«Для легкого истребителя, который берет на борт меньший запас топлива и имеет меньший радиус боевого применения, определены другие задачи. Выражаясь образно, он будет воевать над защищаемым объектом и решать сопоставимый круг задач с точки зрения универсальности, включая воздушный бой и нанесение ударов по наземным и водным целям, но на меньшем удалении от своих баз», – добавил Пантелеев.
Эксперт счел правильной идею создания однодвигательного истребителя. «Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», – заметил он.
«Да, в случае отказа единственного двигателя воздушное судно с высокой степенью вероятности будет потеряно, в то время как двухдвигательный самолет может продолжать полет на одном двигателе. Но с учетом прогресса, достигнутого в совершенствовании силовых установок и повышении их надежности, считается, что ситуация с отказом двигателя, которая привела бы к потере самолета, является достаточно редкой. Во-вторых, катапультирование сейчас развито достаточно хорошо, чтобы обеспечить спасение летчика», – рассказал Пантелеев.
Также он указал, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. «Существует общемировая практика, когда перспективные летательные аппараты создаются под перспективные авиационные двигатели. И в процессе создания самолета начало летных испытаний может осуществляться на ранее созданных двигателях, чтобы проверить работу систем, независящих от параметров силовой установки. Поэтому, чтобы сэкономить время, используется аналог, который плюс-минус подходит по размерности. Однако он, естественно, не дотягивает по всей совокупности характеристик до того двигателя, который является для самолета целевым», – объяснил эксперт.
«Также мы знаем, что Ал-31 и его модификации – это серийно производимый и освоенный в эксплуатации двигатель, имеющий высокую надежность благодаря проведенным модернизациям. Поэтому на этапе испытаний его использование выглядит вполне рационально», – уточнил Пантелеев.
При этом собеседник заметил, что в России уже достаточно давно идет создание двигателей, которые могли бы использоваться в легком варианте самолета пятого поколения. «Мы помним, что новый двигатель для Су-57 уже используется и даже был совершен полет самолета Т-50, который является прототипом истребителя Су-57. Так что в этом плане нет никаких сомнений, что задержек с созданием нового двигателя не будет», – считает Пантелеев.
Что касается сложностей, которые надо решить при создании легкого истребителя пятого поколения, то эксперт отметил большое количество требований к нему. Зачастую эти требования противоречивы – «низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты».
«Поэтому главная сложность заключается в том, как добиться оптимальной комбинации требований, учесть все пожелания заказчика в лице Минобороны и при этом остаться конкурентным по цене, чтобы самолет был не слишком обременительным для российского бюджета и был привлекателен при экспортных поставках», – заключил Пантелеев.
В среду стало известно, что российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.
На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями.
«В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом собеседник уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.
Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах.
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Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России
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«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора.
«В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов».
Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор.
«Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков.
«Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны».
Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик.
«Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков.
«Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка».
«При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет».
Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета».
Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей.
Швейцария ответила на заявление Минска о ситуации с рейсом Ryanair
Швейцария не была в курсе «минирования» борта Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте, заявил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер.
«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», – заявил он, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, а сам он действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Берлин отреагировал на запрет трех германских НПО в России
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «серьезным ударом» по отношениям с Россией решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства.
«Запрет работать для организаций, которые прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми, – серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией. Решение генерального прокурора России запретить в общей сложности трем немецким НКО работать в России в этой связи особенно обескураживает и неприемлемо», – приводит слова главы МИД ФРГ РИА «Новости».
Как утверждает Маас, две из трех организаций «уже много лет участвуют в «Петербургском диалоге» с целью содействия германо-российскому взаимопониманию». По словам министра иностранных дел Германии, ничто в деятельности организаций «не может ни оправдать, ни обосновать такой серьезный шаг» со стороны российской генпрокуратуры.
«Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без криминализации», – сказал Маас.
Накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»
Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной».
«Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – приводит слова Дуды РИА «Новости».
Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на совете по правам человека ООН.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
Изнасилованную школьницами девочку в Барнауле начали травить в соцсетях
Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях.
«Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись», – передает РИА «Новости» слова Казанцевой, которая попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новости и исключить возможность появления видео.
Также она подчеркнула, что за распространение записи возможно уголовное наказание.
«Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребенку, сделайте целевое пожертвование для ребенка в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой «помощь рядом», – уточнила омбудсмен.
Ранее в Барнауле 14-летняя девочка в сопровождении своих сверстниц в одном из заброшенных домов города избила и совершила сексуальное насилие над 11-летней школьницей. Все действия были засняты девочками на камеру телефона и отправлены матери пострадавшей ученицы. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело. Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Член Совета при президенте России по правам человека Шота Горгадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что после случая в Алтайском крае следует снизить возраст привлечения к уголовной ответственности, чтобы уменьшить частоту подобного рода преступлений.
Отказ США мешать завершению «Северного потока – 2» стал ударом для Польши
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Польша разочарована строительством проекта «Северный поток – 2», на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Для Польши это большой удар – завершение строительства проекта «Северный поток – 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.
По его словам, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и соответственно Польшу, и они будут завязаны на «Северном потоке».
«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все. Как только выгода пропадает, они становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», – сказал Джабаров.
Накануне президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы агрессивных действий, назвав ее «ненормальной страной».
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.