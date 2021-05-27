Польский эксперт: Заявления Дуды о России противоречат культуре нашей страны

«Провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД польский политолог Матеуш Пискорский, комментируя заявление президента Польши о том, что Россия является «ненормальной страной».

«К сожалению, для нынешних политических элит Польши заявление Дуды о России вполне типично. Более того, скорее всего Дуда использовал свой визит в Грузию для того, чтобы выступить с подобного рода высказываниями. Но с точки зрения стратегических интересов Польши эта поездка абсолютно бессмысленна», – отметил бывший депутат польского парламента, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

По его словам, Дуда очень часто выступает с антироссийскими заявлениями в Польше, «но на них не всегда обращают внимание». «Очевидно, что выступив с нападками в адрес России именно в Грузии, у него получилось обратить на себя внимание международного общественного мнения», – считает эксперт. Пискорский также заметил, что такими действиями Дуда, вероятно, решил последовать примеру покойного президента Леха Качиньского, который также был известен антироссийскими выступлениями. «Более того, в 2008 году Качиньский пытался вмешаться в конфликт Грузии с Южной Осетией и Абхазией вопреки консолидированной позиции Евросоюза», – добавил политолог.

В то же время собеседник указал на особенности конституционной системы Польши. «Институт президентства в Польше не является настолько значительным, чтобы обращать внимание на слова Дуды, – отметил Пискорский. – Тем более, что его заявления противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны в целом».

При этом политолог считает, что вражды на уровне ментальности народов между Россией и Польшей нет. «На ментальном уровне для сотрудничества никаких препятствий не существует, учитывая взаимопонимание двух народов на уровне культуры, литературы и межчеловеческого общения. Единственное препятствие – это провокационная политика польских элит, которые выполняют определенные инструкции извне», – считает эксперт.

По мнению Пискорского, именно политики препятствуют установлению любых форм конструктивного диалога с Москвой. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал пути урегулирования разногласий между странами, призывая польские элиты «повзрослеть», но Варшава блокирует подобные попытки.

«Остается надеяться на нормализацию российско-американских отношений после саммита Путина и Байдена. Тогда Польша, как одна из самых лояльных США стран в Центральной Европе, наверняка поменяет свое отношение к России», – заключил эксперт.

Ранее в среду во время официального визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – приводит слова Дуды РИА «Новости».

Кроме того, Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.

Позднее на брифинге в Тбилиси Анджей Дуда призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права», потребовав, чтобы Россия вывела военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после войны-2008.

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал газете ВЗГЛЯД это заявление президента Польши.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД