Эксперт: Марафон «Новое Знание» стал беспрецедентным событием в интеллектуальной жизни страны

«Это грандиозный форум информации и знаний, который позволит молодым людям лучше ориентироваться в текущей ситуации и мыслить стратегически», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги завершившегося просветительского марафона Российского общества «Знание» «Новое Знание».

«Просветительский марафон «Новое Знание» – беспрецедентное событие в интеллектуальной жизни нашей страны. Ранее такого не было. Пробовали заниматься организацией различных просветительских лекций, но до такого уровня наша работа не поднималась», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Преимуществом мероприятия, по словам эксперта, стало то, что организаторам удалось собрать на площадке все высшее руководство страны, а также представителей мировой интеллектуальной элиты. «То, что Илон Маск, Стив Возняк и другие известные специалисты выступили с лекциями перед российскими школьниками и студентами – это большое достижение», – считает политолог.

«При этом меня очень заинтересовала лекция председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о финансовой грамотности для детей. Я считаю, что такую лекцию было бы небесполезно прослушать не только школьнику, но и взрослому», – убежден Данилин. Данилин считает, что важной просветительской функцией таких мероприятий является правильный взгляд на историю России.

Собеседник также отметил, что формат «Нового Знания» привлек огромный интерес всех, кто имеет отношение к интеллектуальному труду. «Не зря лекции спикеров набрали более 50 млн просмотров. Это же на самом деле уникальное число. Более того, мероприятие собрало более 2 млн социальных реакций – лайков, репостов и так далее. Многие хотели бы принять участие в мероприятиях подобного формата», – заметил политолог. Данилин подчеркнул, что Российское общество «Знание» в обновленном составе поставило очень высокую планку, которую необходимо впредь поддерживать.

Кроме того, эксперт указал на важность обновленного состава общества «Знание». «Тот факт, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание», показывает, что руководство страны действительно намерено уделять приоритетное внимание вопросу образования молодого поколения», – резюмировал Данилин.

Напомним, марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии).

Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие.

В пресс-релизе мероприятия сообщалось, что трансляции просветительского марафона «Новое Знание» набрали в Сети более 40 млн просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тыс. школ. Все видеоматериалы находятся в открытом доступе на сайте.

Генеральный директор общества Максим Древаль сказал, что марафон стал трамплином для следующего шага – превратить общество «Знание» в современную экосистему для тех, кто стремится получать знания.