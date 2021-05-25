В Госдуме осудили решение властей Риги снять флаг Международной федерации хоккея

«Латвия решила сама себя перехитрить в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Игорь Лебедев, комментируя решение латышских властей снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.

«Снятие флага Белоруссии – это целиком и полностью политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом. Ситуация с Минском обострилась, и латыши первыми стремятся показать свою лояльность Евросоюзу», – убежден вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

«Решение снять флаги Международной федерации хоккея вообще не укладывается в голове, – поделился собеседник. – Это выходит за рамки разума и логики. Думаю, латышские власти сами себя перехитрили в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами».

Депутат также отметил, что «для атаки лично на президента федерации Рене Фазеля Латвия не подходит, так как она слишком несерьезный и недостойный кандидат для совершения такого рода действий».

«Атаку может совершить хоккейная супердержава из числа ведущих пяти-шести команд мирового уровня. А кто вспомнил бы о Латвии на хоккее, если бы чемпионат мира не проходил в Риге?» – риторически заключил собеседник.

Напомним, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.

Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.

Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.

Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

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