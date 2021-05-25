В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин» Путин запланировал личные встречи с участниками совещания по обороне Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена 25 мая 2021, 13:23

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости». Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.

МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу 24 мая 2021, 14:02 Текст: Елизавета Булкина

Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. «Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651. Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800. В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н». «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства. В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ. В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России. США выразили готовность ответить на претензии России по нарушению ДСНВ-3 25 мая 2021, 05:20 Текст: Антон Антонов

США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявил Госдеп. Госдеп заявил, что Вашингтон неоднократно «объяснял, почему американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору, в рамках двусторонней консультативной комиссии». Указывается, что американская сторона готова «вновь» дать пояснения по ходу «реализации договора на дополнительные пять лет, с чем Россия согласилась в феврале». Вашингтон намерен отстаивать свои процедуры конверсии, передает РИА «Новости». Напомним, Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. МИД уличил США в превышении показателей на 101 единицу. США отказались назвать дату встречи Путина с Байденом 24 мая 2021, 21:42 Текст: Елена Мирошниченко

Встреча советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева является важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее возможные дату и место США не готовы назвать, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его (российским) коллегой и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить и продолжаем работать над этим», – цитирует ее РИА «Новости». При этом она добавила, что стороны продолжают контактировать по вопросу проведения саммита. Напомним, в Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес». Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину 24 мая 2021, 22:17 Текст: Елена Мирошниченко

В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова. «Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости». Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег. Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных. Патрушев провел встречу с Салливаном 24 мая 2021, 17:22 Текст: Елена Мирошниченко

В Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. «Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном», – цитирует сообщение пресс-службы аппарата СБ России РИА «Новости». Уточняется, что во время встречи Патрушев и Салливан обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес». «Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», – сообщили в пресс-службе. Также Патрушев и Салливан согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире. «Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», – отмечается в сообщении. Напомним, в апреле Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена. Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. Эксперт раскритиковал главу Коми за сравнение себя с Путиным 25 мая 2021, 09:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков раскритиковал главу Республики Коми Владимира Уйбу, который ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, решивших обратиться с жалобой к президенту Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словами «Для вас я – Путин». «Плохой пример. Не надо ставить барьеры между гражданами и Путиным. Ни губернатор, ни чиновник не должен так говорить», – написал Чеснаков в Telegram. На днях в Сети появилась видеозапись, на которой Уйба обратился к жителям села Мутный Материк с просьбой сформировать «перечень вопросов» по селу, при этом добавив, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью». На предложение губернатора собравшиеся заявили, что делают это каждый год, некоторые из них выразили мнение, что в этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину», пишет РБК. «Да какой Путин? У вас я – Путин. Какой Путин вам?» – сказал Уйба. Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?». На что глава подтвердил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!» Видеозапись встречи главы региона с местными жителями опубликовал YouTube-канал «Новая Республика». Напомним, 12 мая власти Усинска (Коми) объявили на территории муниципалитета режим ЧС из-за обнаружения радужной пленки на поверхности реки Колвы в 130 километрах от города. Нефтепродукты попали в реку из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения в Ненецком автономном округе. В результате аварии на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми на почву и в реку Колву попало 90 тонн нефтесодержащей жидкости. По факту разлива нефтепродуктов возбудили уголовное дело по ст. 246 УК (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). МИД ответил на обвинения США в особом положении РПЦ в России 24 мая 2021, 14:21 Текст: Ксения Панькова

Посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что обвинения США в том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится на «особом положении» являются несерьезными. «Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то «особом положении». А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны», – говорится в комментарии Аскальдовича в связи с докладом Комиссии США по свободе верующих и ежегодным докладом Госдепартамента, передает ТАСС. Как подчеркнул дипломат, заявления американской стороны в докладах Комиссии по свободе верующих и ежегодном докладе Госдепа США о ситуации со свободой вероисповедания в России являются набором политизированных штампов и измышлений. «Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним — нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов», – отмечается в комментарии. Напомним, в феврале МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму. В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин» 25 мая 2021, 13:19 Текст: Алина Назарова

Слова главы Коми Владимира Уйбы «у вас я – Путин» были вырваны из контекста: он говорил, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле слова Уйбы предосудительными. Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным. Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена 24 мая 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести первую встречу в Швейцарии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве, передает РИА «Новости». Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. На прошлой неделе в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается. Глава Киргизии поблагодарил Путина за внимание к ситуации на границе с Таджикистаном 24 мая 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за внимание к ситуации на киргизско-таджикской границе. «Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе», – передает его слова ТАСС. Путин в свою очередь заверил коллегу, что России продолжит оказывать помощь Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости». «Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире - «Спутника V», – сказал Путин на встрече с Жапаровым. Напомним, 10 мая партия из 20 тыс. доз вакцины российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Киргизию. В апреле Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V». Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек. Путин пообещал приоритетное внимание государства самореализации женщин 24 мая 2021, 14:41 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19», отметив, что государство и впредь будет оказывать приоритетное внимание самореализации женщин. «Отрадно, что ваш форум обретает традиции, и сегодня для серьезного и обстоятельного разговора он вновь собирает на своей площадке представительниц органов власти, деловых и экспертных кругов, общественных, научных, спортивных организаций, средств массовой информации из многих стран. <…> Подчеркну, государство и впредь будет оказывать приоритетное внимание вопросам повышения личностной, профессиональной, творческой самореализации женщин, поддержке института семьи, материнства и детства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил, что женщины в России активно трудятся в самых разных сферах деятельности, эффективно решают профессиональные вопросы, вносят весомый вклад в реализацию востребованных социальных, гуманитарных проектов и инициатив. «И конечно, в нынешнее непростое время, когда весь мир столкнулся с эпидемией коронавируса, особые слова благодарности и признания – врачам, медицинским сестрам, всем, кто находится на переднем крае борьбы с этим опасным недугом», – добавил Путин. Второй женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19» проходит 24–25 мая. Помимо вопросов профилактики и реабилитации после COVID-19, на форуме затронут тему здоровья работающих женщин в целом. Также участники форума обсудят развитие промышленности, изменения в сферах здравоохранения, образования, культуры, последние тенденции в развитии индустрии спорта, строительстве, туризме, безопасности в соцсетях. В администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным 25 мая 2021, 11:55 Текст: Алина Назарова

Глава Республики Коми Владимир Уйба, который на встрече с местными жителями сказал им «у вас я – Путин», имел в виду свою ответственность за регион, сообщили в пресс-службе республиканской администрации. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, фраза прозвучала во время встречи главы республики с жителями села Мутный Материк 17 мая в ходе его рабочей поездки в Усинск, где прошло оперативное совещание по ликвидации загрязнения, вызванного разливом нефтесодержащей жидкости, передает РИА «Новости». «Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо – глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи с жителями села Мутный Материк – он избран жителями главой Республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики – а не президент страны. Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона», – сообщили в пресс-службе. «Владимир Викторович эту ответственность с себя не снимает. Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой», – добавили в администрации региона. На днях в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». В США подтвердили возможность встречи Путина и Байдена в Женеве 25 мая 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США. По словам неназванного официального представителя, встреча, вероятно, пройдет в Швейцарии. При этом точная дата встречи в верхах пока не известна, однако ожидается, что лидеры встретятся в середине июня во время поездки Байдена в Европу для переговоров с членами ЕС и НАТО, передает РИА «Новости». Ранее о Женеве как о возможном месте саммита сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Вероятно, сообщало издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве. Представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии не стал комментировать запрос газеты по данной информации. 24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина и Лукашенко 25 мая 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца, эта встреча готовилась еще до инцидента с самолетом Ryanair, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он отметил, что Лукашенко сможет детально рассказать Путину об обстоятельствах и причинах произошедшего. «А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, ну, это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов», – добавил он. Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Путин запланировал личные встречи с участниками совещания по обороне 25 мая 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России после совещания по оборонной тематике в Сочи проведет личные встречи с его участниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня начинается серия традиционных совещаний российского лидера с руководством Министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил. «После совещания – уже традиция – участники совещания используют эти дни для уже таких самостоятельных контактов и мини-совещаний с президентом», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что в серии совещаний, которые пройдут в Сочи, участвует руководство Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Совещание будет сегодня, завтра и в четверг. Сегодня вводное совещание», – добавил Песков. Напомним, в понедельник Кремль анонсировал серию военных совещаний Путина.