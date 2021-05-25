Манижа рассказала Урганту об отношении к ней на Евровидении

Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021, в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала, как к ней на самом деле отнеслись иностранцы.

«Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня», – сказала Манижа.

«Казалось бы – враги», – пошутил в ответ ведущий передачи Иван Ургант, передает РИА «Новости».

По словам певицы, иностранцев сильно удивило, что ее выступление значительно отличалось от знакомых им из фильмов и прессы стереотипов о России. «И круто, что мы эти стереотипы разбивали там», – добавила Манижа.

Певица отметила, что ее выступление вызвало большой отклик у жителей Европы. «И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев. Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: «Русская женщина» (песня Russian Woman) помогает мне встать и делать то, что я хочу», – рассказала Манижа.

В свою очередь Ургант иронично высказался о встрече Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении итальянской рок-группой Mаneskin. Шоумен рассказал, что после финала продюсер представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко показал коллективу из Италии свое выступление на Евровидении в 1995 году. «Судя по тому, как они долго и увлечено смотрели, все-таки они приняли наркотики», – пошутил Ургант.

Телеведущий предположил, что Киркоров и его подопечная воспользовались этой ситуацией в свою пользу. «Пока Филипп отвлекает итальянцев, певица из Молдавии роется в их вещах», – заявил шоумен.

Скандал вокруг фронтмена группы Mаneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. Результат теста на наркотики артиста оказался отрицательным.

Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Mаneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

Киркоров участвовал в конкурсе Евровидение от России в 1995 году с песней «Колыбельная для вулкана» и занял 17 место.