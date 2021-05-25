|
|
Манижа рассказала Урганту об отношении к ней на Евровидении
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021, в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала, как к ней на самом деле отнеслись иностранцы.
«Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня», – сказала Манижа.
«Казалось бы – враги», – пошутил в ответ ведущий передачи Иван Ургант, передает РИА «Новости».
По словам певицы, иностранцев сильно удивило, что ее выступление значительно отличалось от знакомых им из фильмов и прессы стереотипов о России. «И круто, что мы эти стереотипы разбивали там», – добавила Манижа.
Певица отметила, что ее выступление вызвало большой отклик у жителей Европы. «И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев. Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: «Русская женщина» (песня Russian Woman) помогает мне встать и делать то, что я хочу», – рассказала Манижа.
В свою очередь Ургант иронично высказался о встрече Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении итальянской рок-группой Mаneskin. Шоумен рассказал, что после финала продюсер представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко показал коллективу из Италии свое выступление на Евровидении в 1995 году. «Судя по тому, как они долго и увлечено смотрели, все-таки они приняли наркотики», – пошутил Ургант.
Телеведущий предположил, что Киркоров и его подопечная воспользовались этой ситуацией в свою пользу. «Пока Филипп отвлекает итальянцев, певица из Молдавии роется в их вещах», – заявил шоумен.
Скандал вокруг фронтмена группы Mаneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. Результат теста на наркотики артиста оказался отрицательным.
Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Mаneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
Киркоров участвовал в конкурсе Евровидение от России в 1995 году с песней «Колыбельная для вулкана» и занял 17 место.
Пригожин и Троицкий оценили результат Манижи на «Евровидении»
|
|
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результат российской певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отметил, что не все до конца поняли музыкальный материал певицы. Музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что номер Манижи оставил его равнодушным и похвалил победителей конкурса итальянскую рок-группу Maneskin.
«Практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то, что русский язык, а музыкальный материал Манижи», – цитирует РИА «Новости» Пригожина.
Свою задачу, по словам продюсера, певица выполнила на 100%. «Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», – добавил он.
Оценку номеру певицы Манижи дал и рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Манижа молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел», – сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
Также журналист рассказал, что ему понравились итальянцы, которые победили. «Это была историческая победа для «Евровидения». Вот эта Maneskin – это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на «Евровидении» не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой «евровизионной» парфюмерии», – отметил критик.
Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Определился победитель «Евровидения-2021»
|
|
Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место, свидетельствует сумма баллов жюри и зрительского голосования.
«Победитель сегодня – Италия», – приводит ТАСС слова ведущих финала конкурса.
Победу итальянской группе Maneskin обеспечили 524 балла.
Представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman получила 204 балла.
Российское жюри в финале международного песенного конкурса «Евровидение» присудило максимальные 12 баллов представляющей Молдавию Наталье Гордиенко, десять баллов присудили Италии, восемь баллов – Азербайджану.
Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского «лунный свет» в знак уважения к родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.
Напомним, во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Музыкальный критик оценил идею Украины изменить правила «Евровидения»
Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев отреагировал на предложение члена профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игоря Кондратюка скорректировать правила оценки выступления российских и украинских артистов на международном музыкальном конкурсе.
«Мы все, конечно, надеемся на то, что музыка может быть вне политики и должна быть вне политики. Но, к великому сожалению, очень сложно сейчас существовать в каком-то безвоздушном пространстве. Так или иначе вся эта новостная повестка на музыку очень давит – и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку в том числе. Подобные ситуации возникали и будут возникать, потому что обстановка в последнее время довольная напряженная в международных отношениях, от этого никуда не деться», – отметил в беседе с RT Легостаев.
По его словам, к настоящему времени прецедентов, связанных с лишением какой-либо страны права оценивать конкурентов в рамках Евровидения, пока не возникало. Он отметил, что страна, участвующая в конкурсе, должна принимать единые для всех правила игры.
Легостаев подчеркнул, что в вопросах выставления оценок участникам Евровидения все бразды правления было бы разумно отдать оргкомитету конкурса.
«Это они должны разобраться, как рулить этим прекрасным конкурсом... и понять, что будет идеально для того, чтобы люди смотрели этот конкурс, участвовали в нем, получали от него удовольствие и по возможности пытались абстрагироваться от «горячих новостей», когда они слушают музыку и смотрят музыкальные фестивали», – уточнил эксперт.
Ранее член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила международного музыкального конкурса.
«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!», – отметил Кондратюк.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков.
Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Манижа выступила с заявлением после подведения итогов «Евровидения»
Представлявшая Россию на «Евровидении» певица Манижа после подведения итогов международного конкурса заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
«Для меня самое главное было – это сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до «Евровидения» о них говорила, потому что вы самые прекрасные», – приводит слова исполнительницы РИА «Новости».
Певица также поблагодарила зрителей за теплый прием. «Зал с самого начала, до того, как мы начали выходить, начал аплодировать. Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать и на протяжении всего номера очень помогали», – отметила Манижа в эфире Первого канала.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зрители оценили выступление Манижи в финале «Евровидения»
|
|
Выступление певицы Манижи, представлявшей Россию на «Евровидении-2021», вызвало бурный отклик у зрителей международного конкурса.
«Потрясающая песня, исполнение и послание!!! Россия, ты должна ею гордиться! Привет из Польши», – написал в комментариях под выложенным на YouTube роликом Mestoslaw, передает РИА «Новости».
«Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песня и исполнение просто вау», – призналась Marie.
«Россия гордится тобой, Манижа», – заверил Tagluvar Tag.
«Отличная песня. С уважением из Румынии», – обратился ItsValy.
«Очень красивый номер, сильная энергетика, харизма, а главное – замечательный посыл», – отметила angelina i.
«Как же классно слышать то, как Манижу приветствует зал», – выразил мнение I am.
«Спасибо за такую честную песню и смелость!» – резюмирует Эля Ля.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
На Украине захотели изменить правила «Евровидения»
|
|
Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила международного музыкального конкурса.
Кондратюк выразил мнение, что необходимо скорректировать правила оценки выступления представителей двух стран на «Евровидении», передает РИА «Новости».
«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», – написал Кондратюк в колонке для «Обозревателя».
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков.
Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Победители «Евровидения» назвали победу в конкурсе «невероятной»
Участник итальянской рок-группы Maneskin, вокалист Дамиано назвал победу коллектива на международном конкурсе «Евровидение» с песней Zitti e Buoni «невероятной».
«Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно», – приводит слова Дамиано ТАСС.
По словам басистки группы Виктории, результат показал им, что людям нравится их музыка. «Это самое важное для нас», – подчеркнула она.
Итальянские журналисты встретили новость о победе страны в «Евровидении» громким возгласами, аплодисментами и слезами радости. «Это невероятно, – отметил журналист по имени Симоне со слезами на глазах. – Это новое начало для нас, это фантастично».
«Мы не ожидали этого и очень сильно волновались, – отметил со своей стороны журналист по имени Андреа. – Я очень счастлив, я хочу петь, я хочу танцевать, я хочу организовать вечеринку, мы будем праздновать всю ночь». «Мы готовы принять «Евровидение» в следующем году, любой город Италии», – выразил уверенность он.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иностранцы рассказали, что их поразило в выступлении Манижи
Наряд Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвал бурное обсуждение в Сети. Во время номера артистка буквально выходит из огромного платья. Иностранные зрители оценили трюк с костюмом.
Манижа объяснила, что платье является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться, передает РИА «Новости».
«Вау! Мощное выступление, а открывающееся платье – это умный ход», – написал один из комментаторов.
Многие иностранные пользователи согласились, что Россия – фаворит на конкурсе, отметив «причудливое бабушкино платье на колесиках».
«Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки», – пошутил другой комментатор.
«Россия уже победила только благодаря трюку с платьем!» — заключил один из пользователей.
Как пишет британская газета Daily Express, британцы остались поражены выступлением российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Как отмечает издание, наибольшее впечатление на зрителей международного песенного конкурса в Британии произвело гигантское платье россиянки, которое там сравнили с нарядом матрешки, сообщает «ИноСМИ».
«Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале) на выходных», – говорится в публикации.
«Ну что за платье, фантастика», – написал британский пользователь.
Ранее иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».
Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Вокалист победившей на «Евровидении» группы решил пройти тест на наркотики
|
|
Вокалист итальянской группы Maneskin, которая победила на «Евровидении», добровольно сдаст тест на наличие наркотических веществ в организме, заявили организаторы конкурса.
«Мы осведомлены о слухах вокруг видеоклипа с участием итальянских победителей конкурса «Евровидение», снятого вчера вечером в зеленой комнате (местах, где исполнители ожидают объявления результатов). Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой», – цитирует сообщение ТАСС.
Сама группа потребовала сразу после обвинения провести проверку, но Европейский вещательный союз не смог немедленно организовать сдачу теста.
На видео видно, как вокалист наклоняется к столу и тут же от него отстраняется, что именно находится на столе понятно невозможно. Группа заявила, что на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз отметил, что возле стола было найдено стекло.
«Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится», – заверили организаторы.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Бывшая российская участница «Евровидения» предсказала результат Манижи
Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятерку лидеров.
«Мы, сестры Толмачевы, желаем Маниже только удачи, чтобы у нее все получилось. Потому что песня у нее очень интересная. Она очень сильно цепляет людей», – приводит РИА «Новости» слова певицы. По ее мнению, потенциальные результаты Евровидения – непредсказуемые.
«Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться», – добавила Толмачева.
Ранее Яна Чурикова назвала тройку фаворитов «Евровидения-2021».
«Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров международного конкурса песни «Евровидение-2021», поскольку участники от этих стран представили нетипичные для Европы композиции», – заявила она. Предсказать результат Манижи Чурикова не решилась, «потому что не может быть беспристрастной».
После первого полуфинала иностранцы восхитились выступлением участницы из России Манижи, которая спела песню Russian Woman. Видео с ее выступлением за первый день набрало более миллиона просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Сейчас на нем более 7,4 млн просмотров.
Манижа выступила в финале «Евровидения»
|
|
Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа выступила в финале международного песенного конкурса в Роттердаме.
Артистка, представляющая Россию под пятым номером, исполнила на арене Ahoy в Роттердаме песню «Russian Woman» («Русская женщина»). Аудитория на трибунах и журналисты в пресс-центре встретили певицу бурными аплодисментами. Перед Манижей выступили представители Кипра, Албании, Израиля и Бельгии. В заключительном этапе международного песенного конкурса принимают участие представители 26 стран, передает РИА «Новости».
Перед финалом «Евровидения» Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Напомним, во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного песенного конкурса.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятерку лидеров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дробыш счел чудом выход Манижи в финал «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш считает, что выход в финал «Евровидения-2021» певицы Манижы уже можно назвать чудом.
«Я считаю, что чудо уже произошло, поэтому надо радоваться. Россия уже прошла в финал. Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране). Люди прочитали, увидели, поняли, про что песня. Так бы не прошла, я думаю», – сказал Дробыш Ura.ru.
В финале он предсказал Маниже позицию с 10-й по 20-ю. И это будет «прекрасное место», считает продюсер.
Он также выделил трех ярких конкурентов, кто может претендовать на победу в музыкальном конкурсе. «Я считаю финны классные (группа Blind Channel, песня «Dark Side» – прим. ВЗГЛЯД). С роком влезли опять, как в свое время Lordi. Когда назначали десятерых, они уже начали пить, праздновать отъезд, потому что были уверены, что не пройдут. Все остальные молились, держали ручки вместе. А эти поняли, что не туда попали, но вдруг каким-то образом оказалось, что они попали туда», – отметил Дробыш.
Отметил продюсер и исполнителей из Португалии группу – The Black Mamba. Внимание Дробыша привлекла певица с Мальты. «Просто супер-тетка! Музыка такая классная», – добавил композитор.
После первого полуфинала иностранцы восхитились выступлением участницы из России Манижи, которая спела песню Russian Woman. Видео с ее выступлением за первый день набрало более миллиона просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Манижа назвала главного конкурента на «Евровидении»
Певица Манижа перед финалом конкурса «Евровидение» заявила, что самым «главным конкурентом» на песенном смотре стала борьба со стереотипами о странах, а также рассказала, чем займется после возвращения в Россию.
По словам певицы, самым сложным на конкурсе «Евровидение» стала борьба со стереотипами о странах.
«Это не конкурсанты. Это ложное ощущение предвзятости к определенным странам. Я считаю, что пока кто-то где-то что-то делит, совершает какие-то нехорошие или хорошие поступки, и это отражается на обычных людях, которые делают свое дело, это несправедливо. Думаю, что только это предвзятое отношение – то, с чем я работаю тут», – приводит ТАСС слова Манижи.
Певица заявила, что чувствует себя уверенно и намерена насладиться каждым моментом шоу. «Столько всего произошло за эти два-три месяца, что я спокойна, я уверена. Я заслужила этот день, я счастлива и хочу максимально насладиться этим днем от начала до конца», – сказала она, подчеркнув, что гордится тем, что поет в финале международного конкурса на русском языке.
«Я слышу, как многие подпевают нашей песне, знают такие слова, как «красавица», «ручечки». Это очень трогательно. Я горжусь, что впервые за 18 лет нам удалось показать, что русский язык – это красиво, что на русском языке можно петь. И петь о таких важных социальных посылах. Я не припомню, чтобы от нашей страны ездили подобные номера и манифесты», – заметила артистка.
Кстати, во время репетиции финального шоу Манижа спела вместо «А себя я чертовски люблю» «Europe, I love you». «Это не значит, что я вечером не спою, что я себя люблю. Мы стараемся немного расслабиться во время прогона, чтобы не заелось само выступление».
Среди исполнителей Манижа выделила артистов, которые, как и она, выбрали для выступления язык своей страны.
«Мне нравятся те артисты, которые сохранили аутентичность и поют на своем языке. Это Франция, мне очень нравится Швейцария. Очень аутентичная Украина. Нравилась Хорватия, певица пела строчки на своем языке, это было классно. На таких артистах и строится уверенность в себе общества. Наступило время для других, для настоящих», – добавила она.
В целом Манижа охарактеризовала конкурс этого года как очень форматный. «В основном все очень форматно. Это не совсем моя музыка, но при этом это круто, я понимаю, для чего это делается», – сказала она.
Также Манижа рассказала, как она проводила время в обязательной для делегаций самоизоляции. «Я набиралась сил, отдыхала, спала. Мы очень редко куда-либо выходили, в основном это были пробежки, спорт. В магазин – максимум продукты купить, воду», – рассказала Манижа. Поначалу певице тяжело дались такие ограничения, потом, по ее словам, она привыкла.
По возращении в Россию Манижа готовит премьеру песни и срежиссированного самостоятельно клипа. «Я планирую снять большой видеоклип сама, как режиссер, на композицию «Зина», совсем скоро вы ее услышите. Вообще меня очень вдохновил конкурс, я почувствовала, что границ не существует».
Также Манижа объявила о запуске интернет-проекта, посвященного женщинам, чьи записи используются в ее конкурсном номере Russian Woman («Русская женщина»).
«Здесь вы ближе познакомитесь с теми невероятно красивыми и сильными женщинами, которые поют со мной на сцене «Евровидения», – объявила Манижа, разместив ссылку на новый аккаунт в «Инстаграме» @manizha_russianwoman. В нем уже более 170 публикаций. Она призвала подписчиков выкладывать свои фото и видео с ответом на вопрос: кто такая русская женщина? «Пусть это библиотека будет живой и пополняется невероятными женщинами каждый день», – заявила певица.
Финал конкурса состоится в субботу вечером на арене (Ahoy) в Роттердаме. В нем участвуют 26 артистов, Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») выступит под номером 5. В России шоу будет транслировать Первый канал в 22:00 мск.
Манижа перед финалом «Евровидения» заявила о гордости петь по-русски
|
|
Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа накануне финала международного песенного конкурса в Роттердаме заявила, что горда петь на русском языке.
«Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций я нигде не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной. Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии», – приводит слова исполнительницы РИА «Новости».
Поддерживают исполнительницу перед выступлением мама, сестра и директор.
«Я буду смотреть на сцену, я горжусь тобой, ты сделала то, о чем мы с тобой мечтали. Большая сцена, большая трибуна, и самое главное – чтобы ты показала то, что ты можешь», – обратилась мама Манижи к дочери.
Певица также подчеркнула, что она гордится исполнением песни на международном конкурсе на русском языке. «Несмотря ни на что, как бы ни сложится, я могу вам честно сказать, что я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают», – сказала Манижа в эфире Первого канала.
Напомним, во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал международного конкурса, куда также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале «Евровидения».
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятерку лидеров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны результаты теста на наркотики солиста выигравшей Евровидение группы
Тест на наркотики солиста выигравший Евровидение группы Maneskin отрицательный, Европейский вещательный союз закрыл расследование.
«После обвинений в употреблении наркотиков в «зеленой комнате» во время финала Евровидения в субботу, 22 мая, Европейский вещательный союз (EBU) по просьбе итальянской делегации провел расследование фактов, в том числе проверил все имеющиеся видеокадры. Тест на наркотики был также добровольно сдан ранее сегодня солистом группы Maneskin, результат отрицательный... Мы встревожены тем, что спекуляции, ведущие к фейковым новостям, затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов», – цитирует сообщение Европейского вещательного союза РИА «Новости». Уточняется, что дело закрыто.
Напомним, вокалисты группы Maneskin обвинили в употреблении наркотиков. На видео видно, как вокалист наклоняется к столу и тут же от него отстраняется, что именно находится на столе понять невозможно. Группа заявила, что на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз отметил, что возле стола было найдено стекло. Сама группа потребовала сразу после обвинения провести проверку, но Европейский вещательный союз не смог немедленно организовать сдачу теста.