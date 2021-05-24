Земля в Подмосковье оказалась «в заложниках» у гражданина Швейцарии

Подмосковный город Люберцы уже несколько лет судится за территорию бывшего Завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского, корпус которого с 2000 года принадлежат гражданину Швейцарии Адольфу Гасту.

Как сообщает RT, площадь бывшего Завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского в центре Люберец не оформлена в аренду, однако там с нарушениями пожарных норм размещаются небольшие офисы, бюджетные хостелы и ночлежки для мигрантов. Здания и помещения бывшего завода перешли во владение Адольфа Гаста в 2000 году, однако оформлять земельные отношения с городом швейцарец не захотел.

«Договоров аренды земли нет. Пользуясь этим, иностранные фирмы Адольфа Гаста не платят городскому округу Люберцы за пользование землей, на которой стоят здания. Сам бенефициар не появляется в РФ уже с 2004 года», – рассказал замглавы Люберец Андрей Сыров.

В распоряжение RT попал документ, в котором фигурирует сумма задолженности за пользование муниципальной землей. С начала 2014 года по настоящее время администрация Люберец через арбитражные суды пытается вернуть 826 млн рублей долга по арендной плате. При этом большинство фирм – арендодателей помещений бывшего завода находятся на территории Болгарии, Великобритании и Кипра и не спешат выполнять решения российского суда.

В администрации Люберец считают, что Гаст применил незаконную схему для ухода от обязанности платить аренду. В связи с этим были возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Одно из них расследуется Главным следственным управлением СК по Московской области.

По словам источника в правоохранительных органах, махинации Гаста с выводом средств за рубеж ежегодно приносят ущерб бюджету Люберец в несколько десятков млн рублей. Швейцарец во избежание выплат за пользование землей переоформляет недвижимость завода на новые юрлица и перезаключает договоры аренды.

«Как только фирма становится фигурантом судебного разбирательства, здания завода перепродаются другой компании. Юридические лица, в отношении которых суд в России вынес решения, перестают существовать, а судебные тяжбы возобновляются по новому кругу», – добавил источник.

Мэр Люберец Владимир Ружицкий подтвердил, что до настоящего момента Адольфу Гасту удавалось избежать санкций, наложенных арбитражными судами России.

«Мы провели более ста судов. И когда мы выигрываем суды и понуждаем уплачивать долги, то эти фирмы под руководством Ади Гаста перепродают здания и сооружения третьим лицам. На сегодняшний день ситуация сложная – он является собственником зданий и сооружений, администрация является собственником земли», – отметил Ружицкий.

Отмечается, что перспективы расследования уголовных дел о мошенничестве, возбужденных по факту хищения средств бюджета Люберец, пока туманные.

«Интересно, что запрет на перепродажу и сдачу в долговременную аренду зданий удалось наложить только через десять лет после первых просрочек платежей. Это может свидетельствовать о корыстной заинтересованности у кого-то из представителей цепочки государственных органов, включенных в эти взаимоотношения», – рассказал руководитель коллегии «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

По словам адвоката по экономическим делам Станислава Смоленцева, у российских правоохранительных органов есть перспектива привлечь к уголовной ответственности и конечного собственника зданий завода Адольфа Гаста – главное, доказать его руководящую роль.