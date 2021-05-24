В Генпрокуратуре рассказали о кибермошенничествах в период пандемии

Кибермошенники в прошлом году воспользовались ситуацией, связанной с пандемией, для хищения денег доверчивых граждан, сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов.

По его словам, этот вид преступлений, совершенных с использованием интернета и средств мобильной связи, характеризуется появлением все новых более изощренных видов мошенничеств.

«Например, в прошедшем году злоумышленники, встроившись в новостную повестку и эксплуатируя тему пандемии, воспользовались условиями самоизоляции, манипулируя людьми, обманывая их, вступили в контакт с большим числом пользователей интернета, получив доступ к их банковским реквизитам», – передает ТАСС слова Некрасова.

По его словам, три четверти киберпреступлений в России составляют мошенничества и кражи.

«Этот вид преступности включает преступные деяния, совершенные с использованием интернета, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт. Большая часть подобных криминальных деяний направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за кражу и мошенничество», – отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, только в прошлом году в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено почти три четверти всех мошенничеств (210,5 тыс. или 72,3%) и почти четверть всех краж (173,4 тыс. или 23,1% среди всех видов краж). С учетом того, что всего в минувшем году в РФ было зарегистрировано 510,3 тыс. киберпреступлений, 75% из них составили мошенничества и кражи.

При этом раскрываемость таких преступлений по итогам прошедшего года составила лишь 20%, что меньше, чем в 2019 году (24%).

В прошлом году, по словам Некрасова, «выявлено более 65 тыс. лиц, совершивших преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации». Из почти 95 тыс. предварительно расследованных преступлений по 83 тыс. уголовные дела направлены в суд, еще по более чем 11 тыс. посягательств были установлены виновные, но уголовные дела прекращены либо вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Некрасов рассказал также, что более 41% наркопреступлений совершается через интернет.

«Виртуальное пространство все чаще стало использоваться для совершения других тяжких преступлений. В первую очередь в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2020 году зарегистрировано 47,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, которые совершались с применением информационных технологий. То есть 41,6% всех выявленных фактов сбыта наркотических средств происходили через интернет», – сказал он.

Кроме того, добавил Некрасов, в этом сегменте преступности зафиксирован прирост вымогательств и распространения порнографии. «Не утратили актуальности преступления, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни, незаконным получением сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, неправомерным оборотом средств платежей, незаконным оборотом оружия и сильнодействующих веществ», – сообщил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, в апреле генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что главными преступниками в России в скором времени станут кибермошенники, если не остановить рост числа подобных деяний.