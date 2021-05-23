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Пригожин и Троицкий оценили результат Манижи на «Евровидении»
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результат российской певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отметил, что не все до конца поняли музыкальный материал певицы. Музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что номер Манижи оставил его равнодушным и похвалил победителей конкурса итальянскую рок-группу Maneskin.
«Практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то, что русский язык, а музыкальный материал Манижи», – цитирует РИА «Новости» Пригожина.
Свою задачу, по словам продюсера, певица выполнила на 100%. «Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», – добавил он.
Оценку номеру певицы Манижи дал и рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Манижа молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел», – сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
Также журналист рассказал, что ему понравились итальянцы, которые победили. «Это была историческая победа для «Евровидения». Вот эта Maneskin – это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на «Евровидении» не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой «евровизионной» парфюмерии», – отметил критик.
Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Определился победитель «Евровидения-2021»
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Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место, свидетельствует сумма баллов жюри и зрительского голосования.
«Победитель сегодня – Италия», – приводит ТАСС слова ведущих финала конкурса.
Победу итальянской группе Maneskin обеспечили 524 балла.
Представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman получила 204 балла.
Российское жюри в финале международного песенного конкурса «Евровидение» присудило максимальные 12 баллов представляющей Молдавию Наталье Гордиенко, десять баллов присудили Италии, восемь баллов – Азербайджану.
Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского «лунный свет» в знак уважения к родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.
Напомним, во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
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Звезд российских сериалов внесли в «черный список» на Украине
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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности, трех российских актеров – Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова, сообщила пресс-служба ведомства.
«В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», – передает сообщение украинского министерства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся.
Игорь Петренко известен зрителям по ролям картинах «Водитель для Веры», «Тарас Бульба», «Отрыв», «Рубеж», «Мы из будущего – 2», «Союз спасения» и др.
Мария Миронова – народная артистка России, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». В фильмографии 47-летней актрисы такие картины как «Ночной дозор», «Следователь Тихонов», «Родина», «Землетрясение», «Миллиард» и множество других.
Игорь Копылов снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург 4: Арестант», «Морские дьяволы» и др. Кроме того, он является режиссером картин «Крылья империи», «Ржев», «Ленинград 46» и ряда других.
Список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», был сформирован Минкультом Украины в 2015 году. В него уже внесены Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. В мае в него был включен российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.
Яна Чурикова назвала тройку фаворитов «Евровидения-2021»
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Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров международного конкурса песни «Евровидение-2021», поскольку участники от этих стран представили нетипичные для Европы композиции, заявила газете ВЗГЛЯД российская телеведущая Яна Чурикова.
В Роттердаме завершился второй полуфинал «Евровидения», и уже определились все участники финала песенного конкурса. Так, за первое место в этом году поборются: Молдавия, Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, Россия, Нидерланды, Великобритания, Испания, Германия, Италия и Франция.
«Здесь нужно быть объективными, не основываться на личных пристрастиях, хотя они совпадают с тройкой лидеров, которая получается по итогам ставок букмекеров, голосования финалистов, симпатии еврофанов и всяких разных других чартов, которые существуют вокруг «Евровидения». Мне действительно кажется оправданным, что Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров по итогам этого года», – говорит Чурикова.
Собеседник подчеркивает, что Италия и Франция – страны, которые не были в полуфиналах и прошли в финал конкурса автоматически. Это означает то, что сам по себе музыкальный материал достаточно качественный и привлекательный. К тому же оба эти участника представили нетипичные «европезионные хиты», к которым все привыкли, и именно этим «Евровидение-2021» будет очень интересным, полагает телеведущая.
«Я всегда очень осторожно делаю прогнозы относительно наших участников, потому что не могу быть беспристрастной. Потому что каждый раз наш участник – это какие-то личные эмоции, личные переживания. Так что касательно Манижи сказать ничего не могу», – заключила Чурикова.
После первого полуфинала иностранцы восхитились выступлением участницы из России Манижи, которая спела песню Russian Woman. Видео с ее выступлением за первый день набрало более миллиона просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Сейчас на нем более 7,4 млн просмотров.
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Определились все участники финала «Евровидения-2021»
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Второй полуфинал «Евровидения» завершился на площадке Ahoy в Роттердаме, определились все участники финала конкурса; в частности, за первое место будет бороться исполнительница из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский певец Филипп Киркоров.
По суммарным оценкам жюри и зрительского голосования в финал вышли, помимо Молдавии, Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия, передает РИА «Новости».
Конкуренцию им составят уже выступившие Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
Кроме того, автоматически в финал проходят страна-хозяйка конкурса этого года – Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.
Всего во втором полуфинале участвовали представители 17 стран. Исландия из-за выявленного у одного из участников группы коронавируса показала запись репетиции.
Напомним, Киркоров написал для Гордиенко песню «Sugar». При этом он поддерживал представительницу России на конкурсе Манижу, а также заявлял, что устал от Евровидения.
Между тем Манижа, исполняющая песню «Russian Woman», пообещала быть «немного безумнее» в финале.
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Домогаров заявил о планах жениться в четвертый раз
Актер театра и кино Александр Домогаров заявил, что решил жениться в четвертый раз, об этом он сообщил на YouTube-канале «Миронов де-факто».
«Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница – я не скажу», – заявил Домогаров, передает «Московский комсомолец».
Он пояснил, что о своем окончательном решении сообщит только близким людям. Домогаров пояснил, что сам уже привык к тому, что пресса постоянно про него пишет, но его новая избранница может оказаться к этому не готова.
Домогаров указал, что уже давно вместе со своей невестой, она знает, что может последовать за свадьбой.
«Седина в бороду, а бес в ребро», – сказал артист на вопрос ведущего о том, последняя ли это свадьба актера.
В июле 2020 года сообщалось, что Домогаров не стал подписывать договор с МХАТ имени Горького о продолжении работы, сообщили в пресс-службе театра.
Зрители оценили выступление Манижи в финале «Евровидения»
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Выступление певицы Манижи, представлявшей Россию на «Евровидении-2021», вызвало бурный отклик у зрителей международного конкурса.
«Потрясающая песня, исполнение и послание!!! Россия, ты должна ею гордиться! Привет из Польши», – написал в комментариях под выложенным на YouTube роликом Mestoslaw, передает РИА «Новости».
«Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песня и исполнение просто вау», – призналась Marie.
«Россия гордится тобой, Манижа», – заверил Tagluvar Tag.
«Отличная песня. С уважением из Румынии», – обратился ItsValy.
«Очень красивый номер, сильная энергетика, харизма, а главное – замечательный посыл», – отметила angelina i.
«Как же классно слышать то, как Манижу приветствует зал», – выразил мнение I am.
«Спасибо за такую честную песню и смелость!» – резюмирует Эля Ля.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
Принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем и отношениях с семьей
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Британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи в программе «Тот я, которого не видно», вышедшей на стриминговом сервисе Apple TV+.
Принц признался, что долгое время пил и употреблял наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери – принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году, передает ТАСС.
Он также признался, что период между 2012 и 2016 годами был для него «кошмарным временем», так как он испытывал приступы тревоги и паники, а за один вечер выпивал недельную норму алкоголя только для того, чтобы не выпускать наружу негативные эмоции.
Переломным моментом для внука королевы Великобритании Елизаветы II стало знакомство с будущей супругой – американской актрисой Меган Маркл на свидании вслепую. По его словам, тогда же, в 2016 году, он впервые начал посещать сеансы психотерапии, понимая, что сможет построить прочные семейные отношения только если «разберется с прошлым».
Кроме того, сын наследника британского престола, с которым в новой программе беседовала американская телеведущая Опра Уинфри, рассказал, что после смерти матери не мог получить необходимой поддержки от родных, которые старались не говорить об этом, а от ребенка требовали проявлять сдержанность и молча пережить потерю.
Он также подверг критике своего отца принца Чарльза, который, по его словам, не пытался защитить сыновей от перенесенного им самим болезненного опыта, связанного с ролью члена британской королевской семьи. Принц добавил, что с отсутствием понимания и поддержки он столкнулся и после женитьбы, когда британские таблоиды начали подвергать травле его супругу.
«Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение», – сказал Гарри, отметив, что несколько лет вместе с женой пытался играть по предписанным правилам, как ему советовали члены королевского окружения, однако теперь его «больше никогда не заставят молчать» о проблемах, с которыми сталкивался он сам и его избранница.
Он также заявил, что в нем «чертовски много от матери».
«Мне кажется, что я не часть системы, но я в ней крепко увяз. Единственный способ стать свободным – вырваться и рассказать правду», – добавил Гарри.
По его словам, одной из основных причин отъезда в США стало «именно ощущение того, что ты в ловушке и тебя контролируют с помощью страха», это касается «и СМИ, и в целом (существующей при дворе) системы, которая никогда не поощряла открытого обсуждения такого рода (психологических) травм».
Программа «Тот я, которого не видно» – это очередной проект, созданный при участии герцога и герцогини Сассекских и посвященный теме психологического здоровья.
Своими проблемами в программе делятся и другие знаменитости, включая американскую певицу Леди Гагу, ставшую жертвой изнасилования в начале своей музыкальной карьеры, и сына голливудского актера Робина Уильямса Зака, страдающего наркотической зависимостью и обсессивно-компульсивным расстройством.
Ранее в другом интервью Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.
В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.
После принцы Уильям и Гарри заявили, что паранойя принцессы Уэльской Дианы была связана с действиями со стороны бывшего журналиста «Би-би-си» Мартина Башира, который обманным путем добился согласия экс-супруги принца Чарльза на скандальное интервью с ним в 1995 году.
«Би-би-си» принесла извинения за Башира. Там пришли к выводу, что журналист показал младшему брату Дианы Чарльзу Спенсеру поддельные банковские выписки, свидетельствовавшие о том, что сотрудники Букингемского дворца якобы были наняты для слежки за ней. В результате Башир заручился поддержкой Спенсера.
При этом по итогам независимого расследования была опубликована записка принцессы Уэльской, в которой говорилось, что та «согласилась на интервью без всякого давления и не сожалеет об этом».
Напомним, Диана погибла в ночь с 30 на 31 августа 1997 года, после того, как «Мерседес», в котором она ехала со своим спутником Доди аль-Файедом, пытаясь оторваться от фотографов-папарацци, врезался в столб в туннеле под площадью Альма в Париже. Принцесса Уэльская в последние месяцы жизни была обеспокоена тем, что ее телефон может прослушиваться.
Манижа выступила с заявлением после подведения итогов «Евровидения»
Представлявшая Россию на «Евровидении» певица Манижа после подведения итогов международного конкурса заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
«Для меня самое главное было – это сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до «Евровидения» о них говорила, потому что вы самые прекрасные», – приводит слова исполнительницы РИА «Новости».
Певица также поблагодарила зрителей за теплый прием. «Зал с самого начала, до того, как мы начали выходить, начал аплодировать. Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать и на протяжении всего номера очень помогали», – отметила Манижа в эфире Первого канала.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
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Журналисты устроили драку на съемках клипа Анны Семенович
Съемки клипа российской исполнительницы Анны Семенович закончились дракой журналистов и приездом полиции. Репортеры устроили потасовку, пытаясь сфотографировать певицу.
Артистка появилась на площадке в образе невесты. Видео снимали на фоне Измайловского кремля.
«Я выхожу замуж! Шутка. В своем клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца», – обратилась певица к репортерам. Двое из них устроили потасовку, пытаясь сфотографировать Семенович. Она пошутила, что журналисты начали бороться за невесту. Драку разняли полицейские, которых вызвал один из ее участников, пишет «Комсомольская правда».
Певица попыталась помирить затеявших потасовку мужчин с призывом «сделать это ради нее». В итоге журналисты действительно помирились. Как отмечает издание, в результате конфликта никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что фронтмен группы «Нервы» устроил драку у бара в Москве.
Немцы вступились за Манижу
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В Германии вступились за певицу Манижу после имеющей антироссийский посыл статьи в журнале Spiegel о выступлении артистки в полуфинале «Евровидения».
«Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, (президент Владимир) Путин все определяет в России (...) А тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо...» – написал другой пользователь.
«Она свободна и имеет возможность исполнить на «Евровидении» песню о притеснении женщин. (...) Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на «Евровидение?» – заметил еще один читатель.
«Она выступает на «Евровидении» совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель (автору материала в Spiegel – прим. ВЗГЛЯД), чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов», – подытожили комментаторы.
Напомним, Манижа вышла в финал «Евровидения». Она пообещала быть «немного безумнее» в борьбе за первое место. Иностранцы восхитились выступлением представляющей Россию исполнительницы на конкурсе.
Водонаева рассказала, как ее травили учителя
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Блогер и телеведущая Алена Водонаева рассказала, что в школьные годы в Тюмени столкнулась с травлей со стороны учителей.
Телеведущая призналась, что ненавидела школу в Тюмени. «Меня гнобили и унижали учителя. Учительница по английскому один раз подвела меня к раковине в столовой и начала умывать, думая, что мои черные от природы ресницы и брови я накрасила», – написала Водонаева в своем Instagram. Так она прокомментировала ситуацию в Ростовской области, где учитель химии заставила школьницу умыться перед уроком. Блогер сказала, что хочет «окунуть башкой в унитаз таких учителей».
Она отметила, что ее критиковали учителя и за длинное, черное, закрытое платье в пол, у которого был разрез до колена. По словам Водонаевой, учительница географии как-то раз выкинула ее рюкзак из кабинета, а по математике называла «тупой». Только учительница по русскому языку и литературе хорошо относилась к ней, за что та ей благодарна.
«Нам предлагают составить списки «опасных подростков», а вот реестр психически нездоровых учителей составлять никто не планирует», – возмутилась блогер.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, где учитель школы в Морозовске схватила школьницу и начала кричать, заставляя ее смыть макияж. В отделе образования города отметили, что происшествие случилось в понедельник. Также там сообщили, что после инцидента преподаватель уволилась.
Иностранцы рассказали, что их поразило в выступлении Манижи
Наряд Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвал бурное обсуждение в Сети. Во время номера артистка буквально выходит из огромного платья. Иностранные зрители оценили трюк с костюмом.
Манижа объяснила, что платье является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться, передает РИА «Новости».
«Вау! Мощное выступление, а открывающееся платье – это умный ход», – написал один из комментаторов.
Многие иностранные пользователи согласились, что Россия – фаворит на конкурсе, отметив «причудливое бабушкино платье на колесиках».
«Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки», – пошутил другой комментатор.
«Россия уже победила только благодаря трюку с платьем!» — заключил один из пользователей.
Как пишет британская газета Daily Express, британцы остались поражены выступлением российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Как отмечает издание, наибольшее впечатление на зрителей международного песенного конкурса в Британии произвело гигантское платье россиянки, которое там сравнили с нарядом матрешки, сообщает «ИноСМИ».
«Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале) на выходных», – говорится в публикации.
«Ну что за платье, фантастика», – написал британский пользователь.
Ранее иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».
Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Победители «Евровидения» назвали победу в конкурсе «невероятной»
Участник итальянской рок-группы Maneskin, вокалист Дамиано назвал победу коллектива на международном конкурсе «Евровидение» с песней Zitti e Buoni «невероятной».
«Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно», – приводит слова Дамиано ТАСС.
По словам басистки группы Виктории, результат показал им, что людям нравится их музыка. «Это самое важное для нас», – подчеркнула она.
Итальянские журналисты встретили новость о победе страны в «Евровидении» громким возгласами, аплодисментами и слезами радости. «Это невероятно, – отметил журналист по имени Симоне со слезами на глазах. – Это новое начало для нас, это фантастично».
«Мы не ожидали этого и очень сильно волновались, – отметил со своей стороны журналист по имени Андреа. – Я очень счастлив, я хочу петь, я хочу танцевать, я хочу организовать вечеринку, мы будем праздновать всю ночь». «Мы готовы принять «Евровидение» в следующем году, любой город Италии», – выразил уверенность он.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
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Бывшая российская участница «Евровидения» предсказала результат Манижи
Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятерку лидеров.
«Мы, сестры Толмачевы, желаем Маниже только удачи, чтобы у нее все получилось. Потому что песня у нее очень интересная. Она очень сильно цепляет людей», – приводит РИА «Новости» слова певицы. По ее мнению, потенциальные результаты Евровидения – непредсказуемые.
«Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться», – добавила Толмачева.
Ранее Яна Чурикова назвала тройку фаворитов «Евровидения-2021».
«Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров международного конкурса песни «Евровидение-2021», поскольку участники от этих стран представили нетипичные для Европы композиции», – заявила она. Предсказать результат Манижи Чурикова не решилась, «потому что не может быть беспристрастной».
После первого полуфинала иностранцы восхитились выступлением участницы из России Манижи, которая спела песню Russian Woman. Видео с ее выступлением за первый день набрало более миллиона просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Сейчас на нем более 7,4 млн просмотров.
Лолита назвала размер своей пенсии
Певица Лолита Милявская рассказала, что ее пенсия превышает 23 тыс. рублей в месяц и пожаловалась на «растущую коммуналку».
«Это, наверное, из-за ИП (индивидуального предпринимательства – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала певица в эфире шоу на YouTube-канале «Макарена», передает РИА «Новости».
Она также подчеркнула, что не имеет званий и наград, которые бы увеличивали пенсию. «Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит», – уточнила Лолита
Певица добавила, что артисты театра, например, больше зависят от наград, чем представители шоу-бизнеса.
Как отметила артистка, корпоратив с ее участием стоит 30-50 тыс. евро, однако это не дает никаких бонусов. «Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Что толку от этого звания?» – сказала она. При этом Лолита посетовала на «растущую коммуналку» и «безумный капремонт».
Напомним, в ноябре прошлого года Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса.