Пригожин и Троицкий оценили результат Манижи на «Евровидении»

Принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем и отношениях с семьей

Британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи в программе «Тот я, которого не видно», вышедшей на стриминговом сервисе Apple TV+.

Принц признался, что долгое время пил и употреблял наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери – принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году, передает ТАСС.

Он также признался, что период между 2012 и 2016 годами был для него «кошмарным временем», так как он испытывал приступы тревоги и паники, а за один вечер выпивал недельную норму алкоголя только для того, чтобы не выпускать наружу негативные эмоции.

Переломным моментом для внука королевы Великобритании Елизаветы II стало знакомство с будущей супругой – американской актрисой Меган Маркл на свидании вслепую. По его словам, тогда же, в 2016 году, он впервые начал посещать сеансы психотерапии, понимая, что сможет построить прочные семейные отношения только если «разберется с прошлым».

Кроме того, сын наследника британского престола, с которым в новой программе беседовала американская телеведущая Опра Уинфри, рассказал, что после смерти матери не мог получить необходимой поддержки от родных, которые старались не говорить об этом, а от ребенка требовали проявлять сдержанность и молча пережить потерю.

Он также подверг критике своего отца принца Чарльза, который, по его словам, не пытался защитить сыновей от перенесенного им самим болезненного опыта, связанного с ролью члена британской королевской семьи. Принц добавил, что с отсутствием понимания и поддержки он столкнулся и после женитьбы, когда британские таблоиды начали подвергать травле его супругу.

«Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение», – сказал Гарри, отметив, что несколько лет вместе с женой пытался играть по предписанным правилам, как ему советовали члены королевского окружения, однако теперь его «больше никогда не заставят молчать» о проблемах, с которыми сталкивался он сам и его избранница.

Он также заявил, что в нем «чертовски много от матери».

«Мне кажется, что я не часть системы, но я в ней крепко увяз. Единственный способ стать свободным – вырваться и рассказать правду», – добавил Гарри.

По его словам, одной из основных причин отъезда в США стало «именно ощущение того, что ты в ловушке и тебя контролируют с помощью страха», это касается «и СМИ, и в целом (существующей при дворе) системы, которая никогда не поощряла открытого обсуждения такого рода (психологических) травм».

Программа «Тот я, которого не видно» – это очередной проект, созданный при участии герцога и герцогини Сассекских и посвященный теме психологического здоровья.

Своими проблемами в программе делятся и другие знаменитости, включая американскую певицу Леди Гагу, ставшую жертвой изнасилования в начале своей музыкальной карьеры, и сына голливудского актера Робина Уильямса Зака, страдающего наркотической зависимостью и обсессивно-компульсивным расстройством.

Ранее в другом интервью Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

После принцы Уильям и Гарри заявили, что паранойя принцессы Уэльской Дианы была связана с действиями со стороны бывшего журналиста «Би-би-си» Мартина Башира, который обманным путем добился согласия экс-супруги принца Чарльза на скандальное интервью с ним в 1995 году.

«Би-би-си» принесла извинения за Башира. Там пришли к выводу, что журналист показал младшему брату Дианы Чарльзу Спенсеру поддельные банковские выписки, свидетельствовавшие о том, что сотрудники Букингемского дворца якобы были наняты для слежки за ней. В результате Башир заручился поддержкой Спенсера.

При этом по итогам независимого расследования была опубликована записка принцессы Уэльской, в которой говорилось, что та «согласилась на интервью без всякого давления и не сожалеет об этом».

Напомним, Диана погибла в ночь с 30 на 31 августа 1997 года, после того, как «Мерседес», в котором она ехала со своим спутником Доди аль-Файедом, пытаясь оторваться от фотографов-папарацци, врезался в столб в туннеле под площадью Альма в Париже. Принцесса Уэльская в последние месяцы жизни была обеспокоена тем, что ее телефон может прослушиваться.