Россия направила Украине ноту протеста

Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости».

Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы.

«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова.

В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста.