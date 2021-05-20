Эксперты: В России возрождается культ получения знаний

В России сейчас отмечается повышенный интерес граждан к получению новых знаний. И именно уровень образованности и инновационности даст стране преимущество в конкуренции с остальным миром. Такое мнение высказали эксперты, обсуждая старт марафона «Новое знание» и новые форматы работы возрожденного российского общества «Знание».

Сегодня знания формируют новые профессии, заявила сенатор, председатель координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). При этом она отметила, что их получения в одном лишь образовательном пространстве сейчас недостаточно. А поэтому государство и общество должны предлагать людям возможность качественно удовлетворять сформированный запрос на получение новых качественных знаний в новых цифровых форматах.

«Образование и знание – это не одно и тоже. Время показывать, что потребность в знании у людей растет и, в связи с этим, возникают высокие требования к образованию и к другим источникам, откуда люди получают знания. Просветительская деятельность может ответить на эту потребность», - полагает сенатор.



Ее слова о сформированной в российском обществе потребности на постоянное непрерывное образование подтверждаются социологическими данными. «72% опрошенных заявляют, что желают проходить постоянное обучение и приобретать новые навыки. Причем 38% изъявляют желание регулярно вести такую активность. И такое мнение преобладает во всех возрастных группах», - заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он подчеркнул, что более половины респондентов, желающих получить дополнительное образование, считают, что им хватает навыков для осуществления своей профессиональной деятельности.

В знаниях и образовании заключен большой потенциал России для глобальной конкурентоспособности, считает директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков. «Если мы будем инновационными, если мы будем предлагать миру интересные решения, как например «Спутник V», - совершенно замечательный показатель экспорта безопасности, у нас будет большое будущее. И у России есть возможности делать интересные вещи», - считает он. По его мнению, инновационная среда, которую создает Россия сейчас, и в том числе марафон «Новое знание», позволит быстрее достичь этой цели.



Возрождаемое общество «Знание» ставит перед собой правильные и своевременные задачи – создать культ получения знаний, заявил в своем выступлении директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Я помню свое детство, когда статус ученого-исследователя был настолько романтизирован и настолько воспет, и сам культ получения знаний, знаний разных, знаний разнообразных в совершенно разных областях и не обязательно ради того, чтобы улучшить свои компетенции или заработать денег, а для того, чтобы быть полноценным современным человеком. И это очень здорово, что сегодня этот процесс возрождается. И я считаю, что возрождение общества «Знание» ставит собой целью переломить это отношение к знаниям. Знания получают не для того, чтобы получить выгоду или устроиться на какую-то более выгодную работу, а для того, чтобы что-то узнать, чего-то достичь, какую-то свою лепту внести», - пояснил он.



Перезапуск общества «Знание» даст импульс к стратегическим изменениям в сфере гуманитарной политики и общенациональной системы просвещения, в свою очередь сообщил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. Он отметил, что западное научное сообщество стремится навязать как истину в последней инстанции определенные научные гипотезы, искажая исторические данные. Отечественные ученые в этом пространстве научной дискуссии ведут себя достаточно осторожно, в рамках принятого научного этикета.



«А вот в сфере просветительской деятельности, прежде всего на площадке общества «Знание», думается, они могли бы дать более решительный ответ. В глобальном масштабе очевидна тенденция на обесценивание нашего вклада в мировую цивилизацию, в мировой прогресс. Нужен альтернативный упорядоченный информационный поток, где усилия ученых и общественных активистов получают поддержку со стороны государства, со стороны всего общества. Думается, что центральной площадкой в этом направлении должно стать обновленное общество «Знание», - подчеркнул он.

В связи с этим для сохранения и защиты исторической памяти, культурной и гражданской идентичности России он предложил создать единый общенациональный цифровой депозитарий культурной информации и общенациональную цифровую энциклопедию, выполняющую одновременно роль основного источника достоверной информации и среды деятельности научного и экспертного сообщества страны. «Думается, что эти ресурсы должны стать основой просветительской деятельности в России. Это важнейшие факторы сохранения нашего гуманитарного, интеллектуального, смыслового суверенитета», - предположил Рудаков.

В заключении дискуссии модератор Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, подчеркнул важность как поиска новых форм передачи знаний молодому поколению, так и самого его вовлечения к широкой общественной дискуссии: что интересно молодежи и каким должно быть это новое общество знания.