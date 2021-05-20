Зеленский назвал шаги, чтобы не было «Донбассов и Крымов»

В бундестаге указали на попытки посла Украины поссорить Россию и Германию

«Обвинения украинского посла Андрея Мельника из-за призыва левых заключить новый договор о дружбе с Россией сравним с лаем Моськи на слона», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя угрозы посла Киева в Берлине пересмотреть примирение Украины и Германии.

«Украина никогда не станет членом НАТО. Она прекрасно понимает это, поэтому позволяет себе такие выходки, демонстрируя, как сильна Моська и как сильно она лает на слона. На самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Политик вспомнил ранее сделанные украинским послом в Германии Андреем Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт.

По мнению собеседника, «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны является вовсе не инициатива депутатов бундестага, о которой сказал Мельник, а марш в честь дивизии СС «Галичина», который проходил недавно в Киеве».

«В чужом глазу соринку видим, а в своем – бревна не замечаем. Это про Украину, которая такие бревна нагородила, что нам и нашим политикам, возможно, стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали», – подчеркнул Гердт.

В четверг Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.

Накануне в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.

Ранее Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».

Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».

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