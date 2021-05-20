В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»

20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как советская власть унижала желающих уехать из СССР

Наличие заграничного паспорта в СССР еще не гарантировало права выезда за границу Юрий Заритовский/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад в нашей стране произошло событие, последствия которого миллионы россиян ощущают до сих пор – были отменены любые препятствия на выезд за границу. Какими запретами и унижениями были обставлены путешествия за рубеж при СССР и как ограничивали зарубежные поездки в царские времена? Подробности...
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Секретные советские разработки вывели США на след «энергетического оружия»

Советский ученый Лев Нахгальцев – один из тех, кто занимался таинственными разработками нелетального оружия niiis.nnov.ru
Наконец-то стало понятно, почему США подозревают именно Россию в проведении серии атак «энергетическим оружием» на американских разведчиков и дипломатов. Американские спецслужбы обладают информацией о разработках подобного оружия еще в СССР. О каких именно разработках идет речь и почему ЦРУ стоило бы посмотреть совсем в другую сторону? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перед США уже стоит задача не заблокировать «Северный поток – 2», а сохранить лицо. Госсекретарь Блинкен по инерции называет проект угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз, но США уже готовы к компромиссам. Подробности...

Как заселить Сибирь

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Людей в Сибири, естественно, не хватает. Это заметнее, если смотреть из Красноярска. Про Красноярский край у нас издавна говорят, что он равняется четырем Франциям, даже пьеса была такая. Но это не очень содержательное сравнение. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Город – это прекрасно, агломерация – зло

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мой любимый город Санкт-Петербург почти перестал существовать. Ещё минута – и он окончательно растворится. Пришлёпнутые к нему бесконечные гетто-кварталы задушили город. А «элитные коттеджные посёлки в пригороде» делают контрольный выстрел в голову. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Найти управу на самокаты

В НАТО покаялись перед сербами

Обсуждение: 5 комментариев

Секретная армия США

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»
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    В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID

    20 мая 2021, 09:30

    Текст: Наталья Ануфриева

    Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень», распространение болезни происходит на фоне активности коронавируса.

    В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, говорится, что «число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19», он проявляется «как побочный эффект COVID-19», передает РИА «Новости».

    «Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», – добавил министр.

    Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

    Глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао сообщил, что на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим уведомлению (...) в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года».

    «Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований. Кроме того, все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения», – отмечается в постановлении правительства Раджастана.

    Мукормикоз или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание способно развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.

    Накануне некоторые СМИ сообщили, что в России якобы зафиксированы случаи «черной плесени». В Роспотребнадзоре заявили, что «черная плесень» – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция».

    «В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.

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    Нарышкин: Регистрация «Спутника V» в ЕС затягивается из-за сигналов сверху
       19 мая 2021, 15:20
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Регистрация российской вакцины «Спутник V» в ЕС затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, такое поведение в условиях пандемии аморально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.

    «Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», – цитирует его ТАСС.

    Также он подчеркнул, что граждане и правоохранительные органы стран ЕС сами должны разобраться в том, почему Брюссель затягивает регистрацию российской вакцины.

    Ранее Нарышкин заявил, что руководство Евросоюза намерено организовать новую клеветническую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.

    Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.

    В марте Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что, даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутника V». Однако страны ЕС уже либо приобрели его и начали использовать, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.

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    Медведев сказал, когда вакцинация может быть обязательной

    19 мая 2021, 14:07

    Текст: Елизавета Булкина

    Вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

    «Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – передает его слова ТАСС.

    Медведев также призвал страны отказаться от «вакцинного национализма». «Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок. Это тема весьма актуальная. [Нужно] обеспечить общий доступ к вакцине для того, чтобы проводить скоординированный подход, и отказаться от практик так называемого вакцинного национализма», – сказал зампред Совбеза.

    Он также отметил, что пандемия заставила по-новому взглянуть на традиционные юридические концепции прав, обязанностей, ответственности. Сейчас, по его словам, в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций.

    «Является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или побочных эффектов от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам – все это очень сложные вопросы, причем сверхактуальные, вопросы зачастую жизни и смерти. И эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций», – сказал Медведев.

    Если же пробелы в регулировании будут сохраняться, то неизбежно появление противоречащих друг другу практик государств, международных и национальных судов, считает он. «И это ни к чему хорошему, как правило, не ведет», – заключил зампред СБ России.

    Накануне президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».

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    В Кремле ответили на вопрос о планах сделать прививку от коронавируса обязательной

    19 мая 2021, 19:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

    Между тем директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что в России наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что он привел к причинению вреда здоровью других граждан.

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    Британцев призвали воздержаться от поездок в Россию

    19 мая 2021, 14:57

    Текст: Ксения Панькова

    Британцы не должны ездить отдыхать в страны из «желтого» списка, в который входит и Россия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    «Вы не должны ездить в страны желтого списка на отдых», – сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон сообщил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях

    «Желтый список» включает более 150 стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в Британию из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин.

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    Страны ЕС договорились разрешить въезд вакцинированным туристам

    19 мая 2021, 13:16

    Текст: Евгения Шестак

    Страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам, сообщили источники в ЕС.

    По информации агентства AFP, одной из главных экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25 мая станет тема открытия границ и сертификатов о вакцинации, передает ТАСС

    Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.

    3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. 

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    Опрос показал процент набравших лишний вес немцев во время пандемии

    19 мая 2021, 18:20

    Текст: Дарья Григоренко

    Около 40% жителей Германии сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии коронавируса, 33% прибавили примерно до 5 килограммов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.

    По данным опроса, каждые двое из пяти опрошенных (40% респондентов) граждан ФРГ сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии. Германия, согласно опубликованным результатам, находится на третьем месте. Впереди жители Мексики (56% респондентов) и Италии (51%), передает ТАСС.

    В опросе, проводившемся в онлайн-формате в 17 странах мира с 8 по 27 февраля, приняли участие около 19 тыс. человек старше 18 лет.
    Помимо этого, 33% респондентов сообщили, что они набрали примерно до 5 килограммов лишнего веса, 12% – более 5 кг. 47% опрошенных высказались, что они либо похудели, либо их вес за время пандемии коронавируса существенно не изменился.

    Ранее, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.

    Со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.

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    Эпидемиолог назвал положительные аспекты обязательной вакцинации

    19 мая 2021, 22:55

    Текст: Дмитрий Павлов

    «Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией», – сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Анатолий Альштейн, комментируя слова Дмитрия Медведева о том, что прививка от коронавируса в ряде случаев может стать обязательной.

    «С одной стороны, вопрос о добровольности вакцинации – это вопрос о соблюдении свободы выбора гражданина. С другой стороны, важен медицинский и эпидемиологический аспект. Вакцинация – это и средство индивидуальной защиты, и фактор коллективного иммунитета. Если вы прививаетесь, то и других людей защищаете», - отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

    Ранее в среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума,  заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

    «Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией COVID-19, – заметил профессор Альштейн. – Если вы посмотрите на кривые заболеваемости и смертности, например, по Израилю, то увидите, что вакцинация просто остановила эпидемию. Если вы посмотрите на Великобританию, которая привила половину своего населения, то увидите сильный спад эпидемии». По оценке эпидемиолога, после того, как в Израиле прививки получили 60% населения, а в Британии около 50%, заболеваемость упала примерно в десять раз. «Вирусу неуютно, когда вокруг большой процент людей с иммунитетом», – заметил Альштейн.

    «На самом деле добровольная вакцинация во всех странах буксует, везде есть люди, которые прививаться не хотят. Но если в США это где-то треть населения, то у нас это больше половины половина населения, – полагает собеседник. – При этом очень трудно добиться коллективного иммунитета, который конечно нужен для борьбы с этой эпидемией. Это важно».

    Иного мнения придерживается адвокат Сталина Гуревич.  Прямого запрета на обязательную вакцинацию в Конституции нет, но она противоречит естественно-правовому духу основного закона, сказала Гуревич газете ВЗГЛЯД. «Каждый человек имеет право на охрану своего здоровья и защиту личности. Но нельзя обязать человека совершать манипуляции со своим организмом – это противоречит нормам международного права и нормам конституции России», – подчеркивает юрист. Документы, которые регламентируют вакцинацию людей определенных профессий – например, учителей и воспитателей детских садов – предполагают альтернативу: либо вы прививаетесь, либо вы не работаете с детьми, отметила Гуревич. «Но обязательная поголовная вакцинация противоречит всем возможным нормам законодательным», – считает юрист.

    Схожую позицию сформулировала и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила – действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации, но отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предпололжение Медведева,  уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.

    Во вторник Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» был зарегистрирован в России 6 мая. Это уже четвертая отечественная вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».

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    Египет объявил о соглашении на поставку «Спутника V»

    19 мая 2021, 19:05

    Текст: Елена Мирошниченко

    Власти Египта объявили о соглашении на поставку партии российской вакцины от коронавируса «Спутника V».

    «С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке доз российской вакцины «Спутник V». Поставки будут осуществляться последовательно до конца года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику.

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    Эксперт: Законодательство не позволяет принуждать россиян к вакцинации

    19 мая 2021, 18:49

    Текст: Ксения Панькова

    Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации. Однако, по ее словам, отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

    Как пояснила эксперт, в законе об охране здоровья граждан указывается, что россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее, передает РИА «Новости».

    Также на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, граждане могут быть не допущены до определенных видов деятельности, либо быть ограничены в праве пойти в ясли, образовательные учреждения, либо быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

    «Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено», – подчеркнула Попович.

    Однако, эксперт отметила, что наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что такой отказ привел к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов.

    «В раках действующего законодательства... меры административного принуждения невозможны», – добавила Попович, говоря о вакцинации.

    Как подчеркнула директор НИУ ВШЭ, для того чтобы обязать россиян прививаться, властям придется серьезно поменять законодательство. По ее мнению, надо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

    Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».

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    ЕП и Совет ЕС не смогли договориться по сертификатам о вакцинации

    19 мая 2021, 14:27

    Текст: Евгения Шестак

    Европарламент и Совет Евросоюза провалили переговоры по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации, говорится в заявлении Европейской народной партии.

    «К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19», – приводит ТАСС заявление.

    Ранее источники в ЕС сообщили, что страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. 

    До этого было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.

    3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. 

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    В России выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса
       19 мая 2021, 11:07
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 7920 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2096, Санкт-Петербурге – 784, Московской области – 697.

    Всего в стране выявлено 4 965 676 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 581 787 человек, из них 9561 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 390 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 116 965 человек.

    Накануне, 18 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8183. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 263.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Посла Индии вызвали в МИД Сингапура из-за слов о новом штамме COVID-19

    19 мая 2021, 10:12

    Текст: Евгения Шестак

    Министерство иностранных дел Сингапура вызвало индийского посла в связи с высказанной позицией главного министра столичного округа Дели Арвинда Кеджривала о якобы появлении сингапурского штамма коронавируса.

    «Верховный комиссар Индии П. Кумаран был приглашен в МИД, где была доведена позиция сингапурской стороны», – указывается в сообщении ведомства, передает ТАСС

    Отмечается, что в министерстве разочарованы непроверенными фактами, которые высказал видный политический деятель. «Мы сожалеем о появлении подобных необоснованных утверждений», – добавили в ведомстве.

    Минздрав республики также опроверг подобные высказывания, отметив, что никакого сингапурского варианта вируса не существует. 

    «Штамм, выявленный во многих случаях в последние недели в Сингапуре, совпадает с тем, который возник в Индии, – B.1.617.2. Проведенные исследования показали, что данный штамм связан с несколькими очагами распространения вируса в городе-государстве», – заверили в ведомстве.

    Ранее СМИ сообщили, что самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. 

    Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».

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    В Кремле назвали сроки преодоления порога иммунизации населения

    19 мая 2021, 13:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.

    Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.

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    Центр Гамалеи одобрил производство «Спутника V» в Сербии

    19 мая 2021, 16:03

    Текст: Наталья Ануфриева

    Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении, сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

    Попович заявил, что Институт Гамалеи подтвердил – «вакцины, произведенные в «Торлаке», соответствуют прописанному стандарту качества», передает ТАСС.

    «Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство», – добавил он.

    Ранее сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк заявила, что выбрала вакцину «Спутник V», потому что верит российской медицине.

    Напомним, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии стартовало в апреле.

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    Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России

    19 мая 2021, 16:31

    Текст: Елизавета Булкина

    Ситуация с распространением коронавируса в стране непростая, однако нет оснований для введения локдауна, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жестких ограничительных мер нет и, я надеюсь, что их не возникнет», – передает ее слова ТАСС.

    По словам Матвиенко, нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с коронавирусом. «Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированное мнение специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль», – отметила она.

    За минувшие сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания.

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