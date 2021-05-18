Роспотребнадзор отреагировал на случаи «заражения» черной плесенью

Черная плесень обычно не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что черная плесень – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», передает РИА «Новости».

«В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.

Так, например, концентрация спор черной плесени в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом.

Между тем городской портал Сочи sochi.com сообщил, что в России якобы зафиксировали несколько случаев заражения индийской черной плесенью – болезнью, которой заражаются некоторые больные коронавирусом.

Речь идет о мукормикозе – инфекции, которая распространяется в организме с помощью микроскопичеких грибов. В Индии она распространена среди зараженных COVID.

Указывается со ссылкой на СЗГМУ имени Мечникова, что в России отмечались единичные случаи этого заболевания, причем болеют им в основном пациенты с онкологией.

Эксперты предупредили, что болезни подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Мукормикоз тяжело лечится, требуется долгая терапия. Грибок поражает носоглотку, глаза и легкие.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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