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В Кремле назвали сроки преодоления порога иммунизации населения
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В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
«Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм
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Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.
По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.
Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.
Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.
Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.
В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.
А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.
Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.
Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля.
Роспотребнадзор отреагировал на случаи «заражения» черной плесенью
Черная плесень обычно не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве заявили, что черная плесень – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», передает РИА «Новости».
«В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.
Так, например, концентрация спор черной плесени в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом.
Между тем городской портал Сочи sochi.com сообщил, что в России якобы зафиксировали несколько случаев заражения индийской черной плесенью – болезнью, которой заражаются некоторые больные коронавирусом.
Речь идет о мукормикозе – инфекции, которая распространяется в организме с помощью микроскопичеких грибов. В Индии она распространена среди зараженных COVID.
Указывается со ссылкой на СЗГМУ имени Мечникова, что в России отмечались единичные случаи этого заболевания, причем болеют им в основном пациенты с онкологией.
Эксперты предупредили, что болезни подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Мукормикоз тяжело лечится, требуется долгая терапия. Грибок поражает носоглотку, глаза и легкие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вирусолог рассказал, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»
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Граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут привиться вакциной «Спутник Лайт», заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
В ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов глава России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат является первым компонентом вакцины «Спутник V».
«Дело в том, что первый компонент вакцины «Спутник V» показал себя с самой лучшей стороны. Схема прививки «Спутник V» состоит из двух инъекций: первого компонента и второго. После введения первого компонента оказалось, что он сам по себе достаточно иммунногенен. Первостепенно она предназначена для облегченных каких-то случаев», – говорит Зуев.
Врач подчеркивает, что выпуск четвертой российской вакцины создает выбор между вакцинами. Так, например, облегченным вариантом могут привиться люди, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции (прививаться вакциной «Спутник V»). «Спутник Лайт» для них вполне сможет стать более приемлемой альтернативой.
«Это не значит, что при введении двух компонентов идет какая-то нагрузка, организм начинает тяжело дышать и вырабатывать антитела, нет. Этот процесс происходит по-другому. Все люди отличаются внешне, а еще сильнее – внутренне, поэтому каждый по-разному реагирует на тот или иной препарат, дозу и так далее», – рассказывает вирусолог.
Соответственно, каждый человек может по-разному реагировать и на препарат, продолжает собеседник. При использовании вакцины «Спутник V» в некоторых случаях у граждан слегка повышалась температура, что считается нормой, поскольку это ответная реакция организма. Но в большинстве случаев пациенты даже не почувствовали, что им что-то ввели. Поэтому вакцину «Спутник Лайт» может порекомендовать и сам лечащий врач.
«Люди, которые с опаской относятся к вакцинации, вполне могли бы привиться «Спутником Лайт», поскольку она все-таки облегченная. Возможно осознание того, что это легкая вакцина, приведет людей на прививку и даст им какое-то количество антител и элементарную защиту против коронавируса. Ну, и уже переболевшим будет вполне достаточно одного компонента, потому что у организма есть иммунологическая память», – заключил Зуев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакциной «Спутник Лайт» сможет прививаться молодежь, а также категория людей, которая уже переболела коронавирусной инфекцией.
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Бельгийские рестораны сообщили о новом виде мошенничества со стороны посетителей
В Бельгии посетители заведений общепита стали чаще покидать столики на открытых террасах, не заплатив по счетам, владельцы заведений полагают, что это связано с ослаблением мер против коронавируса.
«Некоторые кафе и рестораны сообщают о новом явлении: все больше клиентов, пользуясь тем, что они сидят на улице и официанты за ними не следят, покидают заведение, не заплатив», – цитирует телеканал RTBF РИА «Новости».
По словам владельцев, из-за подобных посетителей они стали терять 5-10% дохода, таким образом пытаются сэкономить не только молодые люди, но и респектабельные семьи.
«Мы заметили схему: после обеда жена с детьми поднимается и уходит. Глава семейства, остающийся за столиком, чтобы якобы заплатить по счету, отправляется в туалет, а потом сразу уходит, как будто он уже расплатился», – рассказали в одном ресторане.
По их словам, уследить за подобными клиентами не всегда получается.
Владельцы кафе и ресторанов полагают, что теперь необходимо требовать оплату счета в момент заказа.
Бельгийские власти разрешили кафе и ресторанам отрыть террасы для посетителей с 8 мая.
Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву
Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли.
«Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник.
По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V».
Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в больших городах
Ситуация с коронавирусом в стране в целом стабильная, напряженной можно назвать обстановку в городах с высокой плотностью населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, вне зависимости от того, придет или нет третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье граждан. Он отметил, что пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездки на санаторно-курортное лечение, стоит пройти вакцинацию.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения.
В конце апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сегодня ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.
Турция захотела обсудить введенные Москвой ограничения на перелеты
Турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией, сообщили СМИ.
По информации газеты «Туризм Гюнджель», делегация планирует обсудить с российской стороной введенные ранее Москвой ограничения на перелеты с Турцией, передает ТАСС.
Между тем Турция начала возвращаться к нормальной жизни после локдауна, на улицах Анкары впервые с конца апреля наблюдается оживленное дорожное движение. В частности, открылись офисы, жители турецкой столицы теперь имеют возможность беспрепятственно передвигаться по городу. До этого в течение 18 дней они могли покидать свои дома только для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек, визитов к врачам и выгула собак, сообщает РИА «Новости».
В МВД Турции отмечали, что ограничительные меры будут отменяться постепенно: до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.
Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом. Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
ЦДМ на Лубянке решили проверить из-за фанатов «Майора Грома»
Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром» решили проверить на соблюдение противоэпидемических мер, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее в Сети опубликовали видеозаписи из ЦДМ на Лубянке, на которой запечатлена толпа людей. По данным магазина, на воскресенье там была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром».
Российский боевик «Майор Гром» вышел в прокат в России 1 апреля, он успел собрать в стране 3 млн 850 тыс. долларов.
Власти Москвы заявляли о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.
Турция смягчила ограничения по COVID
По окончании локдауна в Турции будут действовать смягченные ограничительные меры по коронавирусу, соответствующий циркуляр опубликовало МВД страны.
«До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье работают с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку», – цитирует документ РИА «Новости».
Также уточняется, что ТЦ и магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Существуют ограничения для людей в возрасте 65 лет и старше, они могут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, выходить на улицу в остальное разрешенное время смогут только те пожилые люди, которые получили две дозы вакцины.
Ограничения не затрагивают туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны соблюдать ограничения.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9328 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 16,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3573, Санкт-Петербурге – 763, Московской области – 701.
Всего в стране выявлено 4 949 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 563 254 человек, из них 7181 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 340 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 116 211 человек.
Накануне, 16 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8554. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 774.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Канада закрыла границу с США до 21 июня из-за пандемии
Канадско-американская граница останется закрытой из-за пандемии нового коронавируса минимум до 21 июня, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала сведениям, такое решение в скором времени озвучит канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает ТАСС.
Канада закрыла границу с США протяженностью почти 9 тыс. км 21 марта 2020 года, запретив все необязательные передвижения граждан двух стран. Как пояснил премьер-министр Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения людей через границу.
Напомним, 9 мая главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся в США от коронавируса больше официально публикуемых данных. В начале апреля президент США Джо Байден заявил о быстром распространении в стране новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Нарышкин заявил о планах ЕС обвинить Россию в разжигании антипрививочного движения
Руководство Евросоюза намерено организовать новую клеветническую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом, заявил глава Служба внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«По имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом. Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».
Нарышкин подчеркнул, что «Россия настойчиво ведет диалог с профильными структурами Евросоюза, руководством стран-участниц организации в интересах содействия скорейшей массовой вакцинации населения Европы, в том числе с применением проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя препарата «Спутник V».
«Российские власти открыты к рассмотрению вопроса о снятии патентных ограничений на соответствующие изобретения», – добавил он.
Нарышкин также заявил, что противодействие чиновников ЕС стало тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в Европе.
«Настоящим тормозом для расширения масштабов вакцинации в европейских государствах является противодействие чиновников Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин», – сказал он.
Ранее производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.
В марте Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Депутат Рашкин заболел коронавирусом
Депутат Государственной думы фракции КПРФ, председатель московского горкома партии Валерий Рашкин заболел коронавирусной инфекцией.
«Да, есть положительный тест. Вчера вечером узнал. Мы ж в Государственной думе сдаем каждый понедельник. Вот утром сдал, вечером мне сказали. Сейчас дома. Состояние нормальное, температурка 37,2, а так все хорошо», – заявил Рашкин «Открытым медиа».
Напомним, Рашкин разделял взгляды людей, которые считали опасность коронавируса сильно преувеличенной, и сравнивал пандемию с шоу. Один из роликов на его YouTube-канале носит название «Пандемия коронавируса. Зачем власть нас обманывает?».
В нем он привел данные по смертям от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и онкологии в 2019 году, и заявил, что «власти не паникуют» от этих показателей. «С начала так называемой пандемии все средства массовой информации, ну буквально все мусолят эту тему, – сказал он. – Новая инфекция есть, этого никто не оспаривает. И она распространяется, тоже нет спору. Но паника-то распространяется куда шире, чем эта инфекция». По его словам, «миллионы людей в этой ситуации стали источником дохода для крупных корпораций».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 8183 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания. 17 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составляло 9328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1145.
Лидер Приднестровья отправился в Москву обсудить поставку вакцины от COVID
Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что отправился в Москву, чтобы обсудить поставку российской вакцины от коронавируса.
«Вылетаю в Москву. Есть необходимость обсудить на месте ряд вопросов, в том числе о дальнейшем обеспечении приднестровцев COVID-вакциной российского производства. Имеется предварительная договоренность о поставке препарата на 10 тыс. курсов вакцинации. Речь идет об очередном транше гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в Приднестровье. Кроме этого, в повестке вопрос приобретения вакцины. Он требует проработки. На ближайшие дни запланирован ряд встреч», – написал Красносельский в своем Telegram.
По его словам, в Москве также будет обсуждаться возможность закупки российской вакцины.
6 мая в Приднестровье началась вакцинация от коронавируса «Спутником V». В конце апреля в республику поступила 31 тыс. доз вакцины.
Напомним, в январе президент Молдавии страны Майя Санду заявила, что власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V».