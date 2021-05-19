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МИД выразил надежду на достижение договоренностей по встрече Путина и Байдена
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Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Нам мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления Соединенных Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договоренности будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Он также выразил мнение, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. «Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств России и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован», – сказал он, передает ТАСС.
В среду вечером в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС).
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым
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На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет издание Business Insider.
«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости».
По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух.
Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.
Учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы.
Нарышкин: Неприятие санкций Запада против России может перерасти в ненависть
Россияне воспринимают санкции Запада как неправовые и враждебные действия, неприятие может перерасти в ненависть, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», – цитирует ее слова РИА «Новости».
Он также добавил, что «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться».
Нарышкин отметил, что это все «чревато очень негативными последствиями, существенным осложнением международной обстановки, которая, безусловно, отразится и на общем уровне безопасности, и на уровне стратегической стабильности».
Он обратил внимание на то, что Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права.
Ранее в МИД России заявили, что Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
МИД: Ни о какой перезагрузке отношений с США не может идти и речи
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Речи о новой перезагрузке отношений с США не идет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами.
Рябков заявил в интервью РБК, что «у нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи», потому «если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений».
При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова – о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, необходимость выстраивать прагматический диалог.
«Все это совпадает с нашим подходом», – добавил дипломат.
Рябков также отметил, что Москва не стремится к тому, чтобы делать список недружественных стран безразмерным, однако расширяться еще он может.
«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства – это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», – добавил он, отметив, что не знает, насколько это важно для Вашингтона, однако пока США не просили исключить их из этого списка.
«Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги», – пояснил Рябков.
Вместе с тем Россия готова отменить ограничения в работе загранучреждений США, но только строго на взаимной основе: «Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США – за нами не заржавеет. Однако пока таких признаков нет».
По его словам, решение США о резком ограничении выдачи неиммиграционных виз и в целом о сокращении объема оказываемых ими госуслуг – это именно американское решение, и «ничто не мешало американской стороне от него воздержаться».
«Я не берусь давать американской стороне какие-то советы, но просто подчеркиваю – вопреки всем попыткам Вашингтона оказать на наши загранучреждения массированное давление, мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг. Мы намерены это делать и дальше», – отметил замглавы МИД России.
При этом он указал, что пока Москва не видит в шагах Вашингтона «ничего, кроме демонстративных мер».
«В США не озабочены вопросом, как сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться услугами и здесь, и там», – заключил он.
Ранее Рябков заявил, что Москва надеется на готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
США захотели получить оружие для гиперзвукового удара по Москве
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В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта, написал Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics.
Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров), передает РИА «Новости».
«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками.
По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.
Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах.
Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).
Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
Штатам предрекли «большие проблемы» из-за российских ракет
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При столкновении Соединенных Штатов с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в статье, опубликованной в Forbes.
Как утверждает автор материала Дэвид Экс, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз» ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками, передает РИА «Новости».
«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», – говорится в статье.
Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.
В материале отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако делать это придется в условиях ограниченного бюджета.
Напомним, в марте американский журнал сообщил о недостатке у США стелс-истребителей и неготовности Соединенных Штатов к возможной войне с Россией или Китаем.
Госдеп США анонсировал встречу Лаврова и Блинкена
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Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 19 мая вечером в Рейкьявике после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС), сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым завтра (19 мая) вечером на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить <…>, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Накануне российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить на переговорах с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2».
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты продолжат изучать организации, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и предупреждают о риске санкций, заявил представитель Госдепартамента США.
«Мы продолжим изучать организации, вовлеченные в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке – 2», рискуют подвергнуться санкциям», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.
Тем временем руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом опубликовал заявление, в котором говорится, что США выступают против проекта «Северный поток – 2».
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией, для принятия мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток – 2», – говорится в заявлении.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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США выразили желание сотрудничать в Арктике с Россией
США считают Арктику регионом международного сотрудничества, но при этом Вашингтон обеспокоен военной активностью России в Заполярье, заявил координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт в интервью Reuters.
«Наше видение прежде всего предполагает сотрудничество [в Арктике]. Речь идет о мерах по борьбе с изменением климата, о проведении качественных научных исследований, а также о поддержании мира в регионе», – цитирует его ТАСС. Также он выразил надежду на то, что во время министерской встречи Арктического совета (АС) в Рейкьявике члены совета «достигнут согласия», а тема климата «станет приоритетом для будущей работы Арктического совета».
Дехарт также рассказал о желании США сделать Арктику регионом, который будет открыт для бизнеса. Он сообщил, что Вашингтон беспокоит активность российских военных в регионе.
«Нам необходимо следить за происходящим и изучать эту деятельность через призму обеспечения национальной безопасности. Определенная военная деятельность [России] и действия некоторых российских сил отличаются отсутствием прозрачности, провокативностью, а порой и непрофессионализмом, а это вызывает опасения», – заявил он.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон рассчитывает продолжить сотрудничество с Москвой и избежать милитаризации региона.
«Что касается Арктики, то Россия является членом Арктического совета, в рамках которого осуществляется сотрудничество по вопросам образования, сохранения окружающей среды, проведения поисково-спасательных операций. И мы надеемся, что это взаимодействие продолжится и Арктика продолжит оставаться регионом для ведения мирного сотрудничества», – высказался он.
Также Блинкен добавил, что, по его мнению, АС «очень правильно сосредоточен на том, как мы можем содействовать мирному сотрудничеству в регионе. Я считаю, что мы должны избежать его милитаризации».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды. Министр отметил, что эта тема будет затронута на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, «будем об этом откровенно говорить».
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ России в Арктике.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.
Кремль анонсировал серию военных совещаний Путина в Сочи на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет серию военных совещаний в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Такие совещания планируются», – сказал он, отвечая на вопрос о проведении совещаний.
Также Песков отметил, что не исключено проведение встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
Ранее Песков сообщил, что в среду Путин проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.
В МИД рассказали о предложениях ряда стран по проведению встречи Путина и Байдена
Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС.
Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он. «Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости».
Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги.
«Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он.
При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария.
«Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он.
Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне».
«Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК.
По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу».
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
Путин заявил об ухудшении ситуации с международной безопасностью
Ситуация с мире остается нестабильной, деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин.
«Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. «Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», – сказал он.
Глава государства отметил, что развитие Афганистана имеет ключевое значение для безопасности в регионе, Россия продолжит оказывать содействие установлению в этой стране мирной жизни. Он добавил, что Россия и впредь будет поддерживать прямые межафганские переговоры по вопросам национального примирения, в том числе по линии ШОС.
Также Путин отметил, что Россия будет содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы и территориальной целостности Молдавии.
«В наших подходах взаимодействия с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы... Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – сказал Путин.
По словам президента, обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству.
«Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов... Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран», – сказал он.
Путин призвал страны делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков. «Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества», – добавил президент.
Ранее Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв.
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
В МИД не смогли спрогнозировать сроки возвращения посла Антонова в США
На данный момент в МИД не владеют информацией даже о примерных сроках возвращения посла России в США Анатолия Антонова в Вашингтон, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью РБК, что «посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах», данная работа «требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте».
«Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон», – вместе с тем добавил он.
Рябков отметил также, что Россия призывает США воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
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В Совфеде перенесли обсуждение денонсации Договора по открытом небу
Совет Федерации не будет рассматривать в среду законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), это произойдет чуть позже, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, планировалось, что СФ рассмотрит законопроект 19 мая. «Но принято решение с подачи Верховного главнокомандующего, что это решение будет чуть-чуть позже», – цитирует ТАСС Слуцкого.
По его словам, Россия все еще надеется на «здравый смысл» США относительно Договора по открытому небу. «Надежда умирает последней», – добавил глава комитета.
Тем временем источник в Совфеде рассказал, что денонсацию ДОН могут рассмотреть на заседании 2 июня. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».
По мнению источника, тем самым США дается пауза, чтобы Вашингтон все же принял решение о возвращении к договору. «Возможно, тем самым США получат время, чтобы принять правильное решение», – сказал собеседник.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.