США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа

США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа, пишет газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По данным этих источников, Израиль «был в шаге от наземного вторжения», что могло привести к более затяжному конфликту. Благодаря вмешательству США, считают источники издания, власти еврейского государства отказались от этих планов, передает ТАСС.

США надеются, что эскалация напряженности между Израилем и Палестиной близка к завершению, говорится в публикации. Американские должностные лица в частном порядке призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников завершить военную операцию против палестинских радикалов. Именно после этого, как отмечает издание, Нетаньяху публично заявил, что впереди осталось еще «несколько дней» боевых действий.

Вашингтон с самого начала рассчитывал на завершение кризиса в кратчайшие сроки, поясняет газета. Американские должностные лица выбрали стратегию опосредованного давления на Израиль, избегая официальных требований прекратить удары по сектору Газа и попыток урегулирования конфликта по линии Совета Безопасности ООН.

Тем не менее, отмечает Politico, ситуация остается непредсказуемой, и если одна из сторон пойдет на обострение конфронтации, усилия, направленные на установление режима прекращения огня, могут потерпеть крах. США рассматривают возможность отправки гуманитарной помощи в Газу. По данным источников Politico, конфликт «может завершиться поэтапно» – со временным прекращением ракетных обстрелов для оказания гуманитарной помощи.

Ранее источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.