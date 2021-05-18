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Путин призвал к прекращению насильственных действий между Палестиной и Израилем
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Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед иностранными послами.
«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
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Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.
Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости».
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.
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Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта
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Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости».
Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС.
23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
Израиль нанес удар по Ливану
В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.
Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.
Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.
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Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив.
«В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями».
О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.
Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС
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Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.
«19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта.
В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости».
В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России
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Конфликт Палестины и Израиля при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ России.
«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», – сказал он, передает ТАСС.
Песков также заявил, что Кремль считает очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. «Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», – сказал Песков.
Он также заявил, что у Путина пока не было личных контактов с руководством Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».
«Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии «квартета», самым активным образом работает Министерство иностранных дел», – сказал Песков журналистам.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
США одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов
Администрация президента США Джо Байдена на фоне конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.
«Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов», – информирует издание, передает РИА «Новости».
При этом, как пишет газета, Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант».
Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.
Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита.
Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.
Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости».
В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
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Путин усилил меры безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ-2020
Президент Владимир Путин подписал указ, усиливающий меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы-2020 со 2 июня по 12 июля.
«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу)», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в УЕФА сообщили, что три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.
Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
Сектор Газа возобновил ракетный обстрел Израиля
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С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Сдерот, сообщила израильская армия.
Военные сообщили, что «сирены воздушной тревоги звучат в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа». Радио «Кан» сообщает, что ракеты попали в детский сад и здание завода. В понедельник вечером сирены ПВО несколько раз звучали в городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева на юге страны. Были выпущены десятки ракет, передает ТАСС.
Сирены также прозвучали в киббуце Мисгав Ам, передает РИА «Новости».
Красный Полумесяц Катара сообщает, что в результате израильского удара по зданию организации в секторе Газа «погибли два палестинца, еще 10 человек получили ранения». Красный Полумесяц назвал атаку на их офис «откровенным нарушением международного права».
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные продолжат атаковать объекты «террористов» в секторе Газа и сделают все необходимое для восстановления спокойствия. Нетаньяху также заявил, что израильским арабам, ранившим в ходе столкновений в городе Лод на прошлой неделе еврея, который впоследствии умер от полученных травм, не удастся избежать наказания.
Палестинское агентство ВАФА сообщает, что один палестинец погиб, десятки получили ранения в возобновившихся в понедельник столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу Иордан. Погибший получил смертельное ранение в результате выстрела сотрудников израильской пограничной полиции.
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами.
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Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО.
«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС России. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.
Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
Названо число погибших при израильских авиаударах по Газе палестинцев
Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по Газе, достигло 212, среди жертв 61 ребенок, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.
«Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации конфликта 212, в том числе 61 ребенок и 36 женщин. Еще 1 400 человек получили ранения, в том числе 400 детей и 270 женщин», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
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Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа за день ракет
Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 07.00 мск выпустили Израилю 190 ракет, сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.
«По состоянию на 19.00 с 07.00 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) было зафиксировано 190 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. 25 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет», – приводит ТАСС заявление военных.
В свою очередь ВВС Израиля, по данным пресс-службы, нанесли удар по главному операционному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».
Отмечается, что штаб являлся центральной часть «террористической инфраструктуры ХАМАС», служа базой для военной разведки.
Армия подчеркивает, что заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации.
Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
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Глава Генштаба Израиля приказал продолжить удары по радикалам в Газе
Руководитель Генерального штаба Армии обороны Израиля на совещании по оценке ситуации после новых ракетных обстрелов из сектора Газа приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
«Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации в свете продолжения ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа. Было решено продолжать удары по террористическим объектам в секторе Газа», – сказал официальный представитель армии Джонатан Конрикус, передает ТАСС.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.