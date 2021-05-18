Путин призвал к прекращению насильственных действий между Палестиной и Израилем

В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России

Конфликт Палестины и Израиля при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ России.

«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», – сказал он, передает ТАСС.

Песков также заявил, что Кремль считает очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. «Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», – сказал Песков.

Он также заявил, что у Путина пока не было личных контактов с руководством Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».

«Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии «квартета», самым активным образом работает Министерство иностранных дел», – сказал Песков журналистам.

В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.