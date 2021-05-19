США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана

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НОВОСТЬ ЧАСА

Госдеп США анонсировал встречу Лаврова Блинкена

19 мая, среда  |  Последнее обновление — 02:31  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Россия становится «островом нормальности» для американцев

Сюзанна Масси открыла Рональду Рейгану «тайны русской души» White House Photographic Office
Бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, попросив его о принятии в российское гражданство. Этой женщине приписывают важную роль в том, что Рейган изменил свое мнение об СССР и перешел от политики конфронтации к политике сотрудничества. Каков вклад Масси в это и достоин ли он награды в виде гражданства? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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США объединяют Украину, Грузию и Молдавию против России

После встречи Зеленского с Блинкеном, Киев обратился к соседям с идеей нового антироссийского союза president.gov.ua
Сразу после визита руководства Госдепа в Киев, главы дипломатий Украины, Молдавии и Грузии презентовали новое объединение – «ассоциированное трио» по интеграции в Европу. Вступление в ЕС этих трех стран сейчас маловероятно, а участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Но в антироссийские планы США эта инициатива вполне укладывается. Какова же истинная цель создания трио? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

В Берлине снова требуют «убить евреев»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день по немецким городам теперь проходят демонстрации, которые уже не только требуют уничтожить Израиль, как государство, но и просто уничтожить каждого еврея. То есть такого тут не было, собственно, лет восемьдесят. Все лицемерие европейской политики вылезло во всей красе. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Россия украинцев на украинцев не меняет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никаких уступок, никаких послаблений, никаких компромиссов – и в то же время готовность принять Зеленского для разговора на своей территории, на своих условиях и со своей повесткой. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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В НАТО покаялись перед сербами

Обсуждение: 4 комментария

Секретная армия США

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 16 комментариев
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп США анонсировал встречу Лаврова Блинкена
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    США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана

    19 мая 2021, 02:31

    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты решительно осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывают его воздержаться от «разжигающих ненависть заявлений», говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

    «Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными. Мы призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие. Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта (на Ближнем Востоке)», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

    «Соединенные Штаты глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах. Мы серьезно относимся к насилию, которое часто сопровождает антисемитизм, и к опасной лжи, которая лежит в его основе. Мы всегда должны противопоставлять ложь фактам и отвечать на преступления ненависти справедливостью», – заявил представитель Госдепа США.

    «Антисемитские высказывания президента Турции Эрдогана достойны осуждения, и им не место на мировой арене, да и вообще где бы то ни было», – подчеркнул Прайс.

    Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. В прошлую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе? В Армии обороны Израиля в свою очередь заявили о существенной роли Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа.

    Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

    По данным Армии обороны Израиля, с 10 мая палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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    Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
       16 мая 2021, 15:33
    Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».

    Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.

    «Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.

    Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора ­– позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.

    Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.

    Коментарии (123)
    Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

    17 мая 2021, 22:14

    Текст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.

    Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости».

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.

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    Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло

    16 мая 2021, 20:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ.

    При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает  РИА «Новости».

    Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он.

    Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге.

    «Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он.

    Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.

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    Турция обогнала Италию по импорту газа из России
       17 мая 2021, 19:02
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    В первом квартале этого года Турция обошла Италию и стала вторым по величине потребителем газа Газпрома, на первом месте остается Германия, говорится в ежеквартальном отчете компании.

    В январе – марте экспорт газа в Турцию вырос в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом предыдущего года, до 7,762 млрд кубометров. Поставки в Италию составили 4,613 млрд куб. м (рост на 13,4%), а в Германию – 15,541 млрд куб. м (рост 33,3%). Об этом сообщает РИА «Новости».

    Согласно проекту генеральной схемы развития газовой отрасли России, в 2035 году объем поставок природного газа по трубопроводам в Европу (включая страны Балтии) по сравнению с уровнем 2019 года увеличится на 1,8% – до 197,8 млрд куб. м. При этом возможно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличится на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 212,8 млрд куб. м.

    Газпром с начала этого года увеличил добычу газа на 6,9% (4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 70 млрд куб. м. 

    В конце прошлого года в Газпроме заявляли, что в 2021 году комапния планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд куб. м, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.

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    Израиль нанес удар по Ливану
       18 мая 2021, 00:30
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.

    Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.

    Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.

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    Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа
       17 мая 2021, 08:32
    Фото: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

    «Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.

    Тем временем Военно-воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. «За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам... ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Были атакованы дом командира батальона Бейт-Ханун, командира роты Бейт-Ханун, командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. ВВС утверждают, что некоторые дома использовались для хранения оружия.

    В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 

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    В оперштабе опровергли продление приостановки авиасообщения с Турцией
       17 мая 2021, 21:18
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

    «Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», – сказали в штабе, передает РИА «Новости».

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму.

    Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

    Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

    Коментарии (18)
    Аэрофлот отменил рейсы в Турцию до июля

    17 мая 2021, 21:41

    Текст: Ксения Панькова

    Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что авиакомпания отменила все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

    «Планирование путешествий – это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», – цитирует РИА «Новости» Демина.

    Однако, по его словам, как только появятся другие решения, «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание, увеличить число рейсов и открыть продажи. «Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», – добавил представитель компании.

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

    В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

    Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

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    Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву

    17 мая 2021, 16:03

    Текст: Евгения Шестак

    Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли.

    «Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник.

    По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V».

    Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

    Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

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    S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета
       18 мая 2021, 13:58
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, при этом в компании не исключили возобновления продаж билетов, сообщил перевозчик.

    «S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона – 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», – цитирует сообщение авиаперевозчика РИА «Новости».

    Ранее «Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

    До этого в СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

    В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

    Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

    Коментарии (3)
    Израильская авиация атаковала сектор Газа
       17 мая 2021, 02:22
    Фото: Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.

    «Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.

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    Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
       17 мая 2021, 01:29
    Фото: AFP News Agency/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Беэр-Шева, сообщила израильская армия.

    Собщается, что «в городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО». С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, из которых 450 упали в самом анклаве, а 1,2 тыс. были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.

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    Израиль уничтожил дом лидера политбюро ХАМАС в Газе

    16 мая 2021, 03:55

    Текст: Антон Никитин

    Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой, сообщил телеканал Al Arabiya.

    Местонахождение Синвара в момент ракетной атаки Израиля по зданию в сообщении не уточняется, передает ТАСС.

    Ранее Израиль уничтожил в Газе офис главы службы безопасности движения ХАМАС.

    В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.

    В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

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    Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

    С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.

    Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).

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    В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России
       17 мая 2021, 12:50
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Конфликт Палестины и Израиля при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ России.

    «Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль считает очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. «Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», – сказал Песков.

    Он также заявил, что у Путина пока не было личных контактов с руководством Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».

    «Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии «квартета», самым активным образом работает Министерство иностранных дел», – сказал Песков журналистам.

    В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 

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    Сандерс призвал к переоценке военной помощи США Израилю
       17 мая 2021, 00:09
    Фото: Edward M. PioRoda/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа, заявил американский сенатор Берни Сандерс.

    По его словам, «разрушения в Газе – немыслимые». Сандерс считает, что США «должны призвать к немедленному прекращению огня». Он заявил, что «убийству палестинцев и израильтян должен быть положен конец». При этом США следует «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю почти в 4 млрд долларов в год». Сенатор подчеркнул, что «использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно».

    Кроме того, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями, передает РИА «Новости».

    В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику, в самом Израиле происходят масштабные столкновения с палестинцами.

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