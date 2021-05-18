В Кремле рассказали о летнем отпуске Путина

В МИД рассказали о предложениях ряда стран по проведению встречи Путина и Байдена

Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС.

Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он. «Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости».

Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги.

«Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он.

При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария.

«Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он.

Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне».

«Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК.

По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу».

Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.