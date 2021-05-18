Кремль оценил роль «Единой России» в российской политике

В Кремле наблюдают рейтинги российских партий и считают, что «Единая Россия» остается главной и самой крупной политической силой в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас публикуются постоянно самые разные рейтинги, разные опросы, разные данные. Мы следим за этим, мы анализируем эти рейтинги. Но в любом случае «Единая Россия» была и остается главной, самой крупной политической силой российской политики», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал данные НКО-иноагента «Левада-центра», по которым лишь 15% москвичей готовы проголосовать за правящую партию, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье.

Также он не стал оценивать политические перспективы заявившихся на праймериз «Единой России» победителей конкурса «Лидеры России», он предположил, что за их успехами в Кремле «наверняка следят».

«Вы знаете, что «Россия – страна возможностей» работает в тесном взаимодействии с соответствующими подразделениями администрации президента. Поэтому здесь идет постоянный обмен информацией о выпускниках. Это действительно так», – указал он.