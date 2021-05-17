В МИД заявили об обеспокоенности политизацией деятельности ЕСПЧ

Москва обеспокоена политизацией работы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что угрожает всей правозащитной системе Совета Европы, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко на открытии курсов Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы.

«Нас беспокоит политизация деятельности ЕСПЧ, чья беспристрастность призвана оставаться базовым условием существования не только самого суда, но и всей правозащитной системы Совета Европы», – сказал он, передает ТАСС.

Грушко указал на множащиеся межгосударственные иски и «деформацию международно-правовых норм». «В этом контексте не могу не отметить доктрину эффективного контроля, под вопрос поставлен принцип субсидиарности суда, расширительно трактуется ЕСПЧ. Все это закладывает настоящие мины под фундаменты советоевропейского дома», – добавил дипломат.

Он также указал, что Россия с большим разочарованием наблюдает за тем, как площадка Совета Европы (СЕ) превращается в арену конфронтации.

«Мы с большим разочарованием наблюдаем, как организация становится заложником навязанного России противостояния, как она отдаляется от своей главной уставной цели - укрепление единства государств континента или, как написано в первой статье устава, укрепление единства европейских народов. Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию как одну из центральных для выполнения ее функций и потихонечку превращает ее в арену конфронтации», – указал дипломат.

Грушко отметил, что любая организация не находится в политическом вакууме, а развивается в определенном политическом контексте. «Но мы исходим из того, что в интересах всех государств Совета Европы оградить его максимально от текущих флуктуаций международных отношений, а продолжать использовать для поиска позитивной повестки дня и общих интересов. Именно в таком качестве эта организация будет востребована государствами-участниками. Если они будут терять интерес к этой организации, то ее будущее, видимо, не очень завидное», – подчеркнул замглавы МИД.

Высокопоставленный дипломат также подчеркнул, что превращение институтов СЕ в инструмент давления на Россию и другие страны идет вразрез с уставными обязательствами и ценностями организации. «Никто не подвергает сомнению необходимость выполнять обязательства в рамках Совета Европы, в том числе решения суда, но при этом нельзя забывать, что членство в международной организации – не игра в одни ворота, и те, кто сегодня использует свое большинство в организации, должны понимать, что превращение институтов Совета Европы в инструмент давления на Россию или другие страны – это прямой отход от уставных обязательств и ценностей, чреватый последствиями», – указал он.

В апреле глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.