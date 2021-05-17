Турция захотела обсудить введенные Москвой ограничения на перелеты

Турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией, сообщили СМИ.

По информации газеты «Туризм Гюнджель», делегация планирует обсудить с российской стороной введенные ранее Москвой ограничения на перелеты с Турцией, передает ТАСС.

Между тем Турция начала возвращаться к нормальной жизни после локдауна, на улицах Анкары впервые с конца апреля наблюдается оживленное дорожное движение. В частности, открылись офисы, жители турецкой столицы теперь имеют возможность беспрепятственно передвигаться по городу. До этого в течение 18 дней они могли покидать свои дома только для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек, визитов к врачам и выгула собак, сообщает РИА «Новости».

В МВД Турции отмечали, что ограничительные меры будут отменяться постепенно: до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.

Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом. Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.