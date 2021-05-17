Стало известно о неуклюжих попытках Гейтса приглашать подчиненных на свидания

Основатель Microsoft Билл Гейтс, пока был женат, создавал некомфортную рабочую среду для женщин, пишут СМИ.

New York Times со ссылкой на источники сообщает, что в 2006 году Гейтс отправил сотруднице Microsoft электронное письмо с приглашением на ужин. При этом он предложил женщине «притвориться, что этого никогда не было», если ей будет «некомфортно». Источник заявил, что женщина так и сделала. Гейтс, как сообщается, также заявил одной сотруднице благотворительного фонда: «Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?». По словам источника, женщина рассмеялась, чтобы уйти от ответа, передает РИА «Новости».

NYT пишет, что Гейтс был известен «неуклюжими» попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. При этом, как говорят некоторые из его сотрудников, он не вел себя угрожающе и не оказывал давления на женщин, не ставил им ультиматумов. Однако шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что подобные инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Как пишет со ссылкой на источники Wall Street Journal, совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Гейтс должен покинуть правление из-за отношений с сотрудницей корпорации, которые сочли неподобающими. Сотрудница направила руководству письмо, в котором утверждала, что на протяжении нескольких лет у нее с Гейтсом были сексуальные отношения. В Microsoft заявили, что была получена информация о том, что Гейтс «пытался начать интимные отношения с сотрудницей компании».

Члены правления были обеспокоены тем, что отношения Гейтса с женщиной были неуместными, и они не хотели, чтобы директором был человек, замешанный в подобной ситуации, на фоне громкого движения MeToo, сообщает издание. Представитель Гейтса сообщила, что его решение покинуть правление никак не было связано с этими событиями, Однако она подтвердила, что у Гейтса действительно были отношения «почти 20 лет назад», которые закончились «мирно». Сотрудница попросила, чтобы жена Гейтса прочитала ее письмо. Ознакомилась ли Мелинда Гейтс с письмом неизвестно.

Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов.