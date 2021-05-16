Израиль поразил склады оружия ХАМАС в Газе

Израиль при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанес в воскресенье удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, сирены ПВО слышны в настоящий момент в Беэр-Шеве и Ашкелоне на юге Израиля, сообщили в пресс-службе армии.

«Сирены воздушной тревоги звучат в городах Беэр-Шева, Ашкелон и их окрестностях, а также в районах, граничащих с сектором Газа... Некоторое время назад БПЛА нанес удар по складу с оружием, расположенному в доме офицера ХАМАС в центральной части сектора Газа. Кроме того, беспилотник поразил склад вооружений военно-морского типа, принадлежащих террористической организации ХАМАС, на юге сектора Газа», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.