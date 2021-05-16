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Старообрядцев привлекли к обучению спецназа
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Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать экстремальных условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», – рассказал Шойгу телеканалу «Звезда».
Он пояснил, что министерство открыло специальные центры, в которых учат не просто выживать в тайге и других суровых условиях, но и налаживать нормальный быт.
«Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», – рассказал глава ведомства.
Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал, откуда у людей берутся психические проблемы в жизни. Блогеры отреагировали на откровения политика.
Перед приходом на шоу Жириновский опубликовал пост в Telegram, в котором сообщил, что уехал закрывать «Вечерний Ургант».
«Ваня дошутился... Уехал закрывать...» – написал он.
Во время передачи Жириновский рассказал зрителям о своем детстве и поделился подробностями личной жизни. «Я ее раздел, а сам не успел. Родители же могут вернуться. Она-то быстро оденется, а мне что? А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни? Когда я женился – еще одна травма. Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?» – поделился политик.
Данный выпуск шоу получил большой отклик в Сети, передачу также активно комментируют блогеры. Так, телеведущая Ксения Собчак отметила, что танцующий в программе Жириновский похож на 45-го президента США Дональда Трампа. «Золотой фонд воспоминаний Жириновского о любви, сексе и ужасах брачной ночи», – написала она в своем Telegram.
«Субботний асмр и антистресс: полторы минуты танцующего Жириновского (в реальном времени!) на шоу Вани Урганта», – добавила Собчак.
«Как все-таки круто что он у нас есть», – отреагировал на выпуск шоу журналист и блогер Максим Кононенко в своем Telegram.
«Наконец раскрыто происхождение психологических травм Жириновского», – говорится в Telegram-канале «Антиглянец».
Напомним, Жириновский пригрозил закрыть передачу после того, как Ургант пошутил над политиком в эфире «Вечернего Урганта». Тогда Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым сравнили взаимоотношения политика и главы КПРФ Геннадия Зюганова «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне». Ургант ответил на угрозу лидера ЛДПР. Шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается для привлечения внимания.
МИД отреагировал на сообщения о пропаже вооружения после взрывов в Чехии
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Чехия не может провести объективное расследование произошедшего во Врбетице и не нашла ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину на «внешнего врага» в лице России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новые подробности вокруг дела о взрывах на чешских складах.
Ранее пражское издание Mladа fronta DNES сообщило, что после взрывов на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.
Как отметила Захарова, в российском МИД обратили внимание на материал «о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений». «От имени фирмы Imex Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство Imex Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Дипломат подчеркнула, что, судя по сообщению издания, в этот раз от комментариев отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу. По ее словам, «складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий».
«Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», – добавила Захарова.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.
Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.
Между тем 10 мая вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.
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Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.
«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.
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Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.
Французы приветствовали решение России по США и Чехии
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о списке «недружественных государств», предложив добавить туда еще несколько стран.
«Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. (…) Москва проявила правильную инициативу», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
«Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», – считает Ja9978.
Другой комментатор призвал перестать называть эти страны «недружественными государствами», так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и «атаковать прямо в лоб».
Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список.
«Здесь не хватает только Франции и Польши!» – заявил gauloisrefractaires.
«Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете», – отметил Le Magicien.
«Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон», – написал LETITAN.
По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции – это «не улица с односторонним движением».
«Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома», – заключил Charlattend.
Накануне был утвержден список недружественных России государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.
Соловьев сыронизировал по поводу возмущения НАТО
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс «не может принять, когда нарушается международное право».
«Нет. Не так. Должно быть так: НАТО не может принять нарушение международного права, если, конечно, это международное право не нарушается самой НАТО», – написал Соловьев в своем Telegram.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции, заявил, что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом выступает за сохранение экономического давления на Москву.
«НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право», – отметил он.
Напомним, полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Появилось фото гендерно-нейтральной феи-крестной из «Золушки»
В Сети появились первые кадры с феей-крестной, которую играет в фильме по мотивам сказки «Золушка», темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры мюзикла. Главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо. Принца Роберта на экране воплотит британец Николас Голицын. Однако основное внимание привлек Портер, который является открытым геем. Он получил роль Феи-крестной с нейтральным гендером, сообщает «ФАН».
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Американская компания решила подготовить новую «Золушку» для цифровой премьеры, которая состоится в сентябре 2021 года. Посмотреть ее можно будет сразу на стриминг-сервисе Prime Video.
Ранее сообщалось также, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией
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Комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией.
В докладе Европарламента указывается, что первый принцип предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию «русскоязычной пропаганде». В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием, сообщает RT.
Руководству ЕС также рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы после предстоящих осенью выборов, если союз признает их фальсифицированными.
Авторы доклада считают, что России следует рассказать о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.
Кроме того, предлагается принять для России стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая некогда была запущена Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.
В Европарламенте также отметили, что для «защиты демократии во всем мире» союзу необходимо объединиться с США, а при построении сотрудничества с Москвой всегда учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.
В качестве первого шага авторы проекта призывают европейские страны приостановить сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток – 2».
Евросоюзу предлагается объединить усилия с НАТО и международными партнерами для оказания давления на Москву, чтобы предотвратить ее «вмешательство» в дела региона «Восточного партнерства» и заставить вернуть «оккупированные территории восточных государств – соседей ЕС».
В конце доклада отмечается, что в случае продолжения «агрессивных действий» Евросоюзу необходимо рассмотреть вариант отключения России от платежной системы SWIFT. Руководству ЕС также предложили составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
Кроме того, в пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств.
Пушков отреагировал на заявление Чубайса о ненависти к советской власти
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.
«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал», – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. «Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс.
Чехии потребовались разъяснения по списку недружественных России стран
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Посол Чехии в России Витезслав Пивонька выразил мнение, что Москва должна по сути объяснить, как может отразиться на работе дипломатического представительства республики включение Чехии в список недружественных России государств.
Посол Чехии в России выразил мнение, что Москва «должна была бы, по сути, объяснить [Праге], что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств [Чехии в России]», передает ТАСС.
«Будем ждать российской реакции», – приводит слова дипломата irozhlas.cz. Пивонька также сообщил, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате 19 местных служащих.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера
Российский болельщик растрогал шведского тренера Пера Юханссона подарком. После матча полуфинала чемпионата России по гандболу между командами «Астраханочка» и «Ростов-Дон» он вручил ему сырую рыбу и бутылку водки.
«Россия, конечно, во многих отношениях совершенно особенная страна. Но когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону после матча в знак благодарности вручил мне это, я был растроган до слез», – написал тренер на своей странице в Twitter.
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В свою очередь подписчики тренера также отреагировали на его эмоции, отметив, что «в России классные фанаты», сообщает «ИноСМИ».
«Прекрасный способ отблагодарить», – написал Anders Wiberg.
«Пакет рыбы – не худший подарок!», – считает henkegolla.
«Хорошая благодарность тому, кто дарит радость и энтузиазм. Такой и должна быть болельщицкая культура», – отметил Fredrik Ludl.
«Вот ты счастливчик!», – добавил lars ohlsson.
Напомним, по данным ВЦИОМ, более половины (56%) россиян занимаются спортом. Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%).
В Госдуме отреагировали на выдвинутые ЕС принципы ведения дел с Россией
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией «очередным политическим словоблудием».
Ранее комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде».
«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» – цитирует РИА «Новости» депутата.
Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что «мы ответим зеркально». «Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека – пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил он.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
Комментатор Черданцев пожаловался на зарплату в 600 тыс. рублей
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что получает от 600 тыс. рублей в месяц, однако выразил мнение, что «зарабатывает до смешного мало».
«Считаю, что я зарабатываю до смешного мало – с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа «Все на матч», – сказал Черданцев в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью», которое опубликовал телеканал «Рен-ТВ».
Комментатор отметил, что в одиночку содержит семью и родителей. При этом он рассказал, что во время пандемии покупает билеты в бизнес-класс ради безопасности.
В качестве примера достойного заработка Черданцев привел в пример итальянского журналиста, который ведет шоу о футболе и зарабатывает 500 тыс. евро в год.
«И это только за одну программу. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз», – заявил Черданцев.
В феврале юморист Владимир Винокур предложил организовать финансовую помощь для артистов на государственной службе. В мае прошлого года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса.
Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. Певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.
В свою очередь заслуженная артистка России Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер.
В ноябре 2020 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры, поскольку съемки и работа театров не запрещены. В октябре президент Владимир Путин сообщал, что правительство рассматривает дополнительные меры поддержки для учреждений культуры в период пандемии коронавирусной инфекции.
Британцы высмеяли рекламу армии США
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Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих.
В видеоролике американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь – капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны, сообщает телеканал «360».
Британцы стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
«Ну все, русские победили. И Китай тоже!» – написал один из пользователей.
«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», – поддержал другой.
«Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях.
Кроме того, британские читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад.
В апреле читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
При перестрелке на границе Азербайджана с Ираном погибли двое военных
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Двое военнослужащих Азербайджана погибли в перестрелке на границе с Ираном, сообщила азербайджанская госпогранслужба.
По данным пограничного ведомства, около 16.00 (15.00 мск) трое неизвестных предприняли попытку нарушить азербайджанско-иранскую границу в районе села Гендере Ярдымлинского района. Отмечается, что на требование остановиться нарушители не отреагировали и открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия, сообщают РИА «Новости».
«В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось», – говорится в заявлении.
На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ. Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация.
«В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана», – отмечается в заявлении.
По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.
«Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона», – добавили в ведомстве.
В апреле госпогранслужба Азербайджана сообщала, что на границе Азербайджана с Ираном произошел вооруженный инцидент, один из нарушителей получил ранения.
В США назвали отличие между Путиным и Байденом
Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена «не провоцировать» российского лидера Владимира Путина, отметив, что он очень осведомлен и активен.
Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, передает РИА «Новости».
В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран.
«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», – ответил irishfreedom888.
Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.
«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» – написал с иронией freethinker438.
«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире», – отметил af_1976.
Ранее Байден заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, заявила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.