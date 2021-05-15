Американская делегация посетила Донбасс

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15 мая, суббота | Последнее обновление — 15:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В СНБО предложили обменять Медведчука на осужденных в России украинцев
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Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе, – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать.
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Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина.
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США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Американская делегация посетила Донбасс
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Представители совета США по вопросам внешней политики посетили Донбасс: они побывали в Мариупольском отряде морской охраны Украины, и на КПП «Гнутово», сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.
«Вчера, 14 мая, состоялся визит представителей американского совета по внешней политике в район проведения операции объединенных сил. Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Украины, а при выходе в море убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря. В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.
Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции объединенных сил.
«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия «русского мира» на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины», – добавили в штабе.
Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ранее генсек НАТО заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины, оставшихся после отвода войск России.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
Утвержден список недружественных России государств
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В список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли США и Чехия, следует из постановления правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», – цитирует распоряжение ТАСС.
В список вошли только две страны – США и Чехия. В отношении них будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Утверждается количество физлиц, которые находятся в России и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России, передает РИА «Новости».
О создании списка недружественных государств в своем указе объявил Путин. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией.
Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии
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Вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Она напомнила, что согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», – добавила она.
Между тем, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».
«Уже снижается численность посольств этих стран в России, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», – сказал он. По мнению Джабарова, появление недружественных России стран «остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию».
Ранее был утвержден список недружественных России государств. В список вошли только две страны – США и Чехия – в их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Также сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан.
Напомним, посольство США заявило, что с 12 мая перестало обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита
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США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита, за обеспечение верховенства права в регионе, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах», заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.
«Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет истории организации восемь стран вместе обсуждали эти вопросы. <…> Мы можем сотрудничать по всему спектру вопросов, которые вписываются в международные рамки. Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды», –приводит слова Берникэт ТАСС.
По мнению исполняющей обязанности помощника госсекретаря США, необходимо, чтобы в Арктике наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах». «Мы хотели бы и дальше видеть это», – добавила Берникэт.
Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.
В среду российский посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов призвал не допустить конфронтации в Арктике. Днем ранее в Совбезе обвинили Запад в стремлении сорвать стратегические проекты России в Арктике под предлогом охраны природы в целях недобросовестной конкуренции.
В апреле глава Пентагона заявил об усилении конкуренции за ресурсы Арктики. Ранее в том же месяце Москва обвинила НАТО в провокациях в Арктике, стремлению стран альянса к милитаризации региона и намерении использовать в целях сдерживания России. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
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Эксперт объяснил решение отложить запрет посольству США на наем россиян
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«Возможно, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил сообщения о том, что российские власти проинформировали посольство США о решении отложить запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию.
«Нам мало известно о том, что происходило в кулуарах, когда принималось данное решение. Но я не считаю это мягкотелостью по отношению к США, наоборот, расцениваю его как добрый шаг. Поссориться с американцами мы всегда успеем. Но, видимо, сейчас наше руководство не готово идти по линии обострения конфликта», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Мягкотелость абсолютно не в традициях российской дипломатии, добавил эксперт. «Скорее, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом, которые, вероятно, состоятся в июне», – предположил Ткаченко.
В пятницу стало известно – российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем граждан России на работу в диппредставительства США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в Москве.
Ранее посольство заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. В посольстве заявляли, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать в любом качестве людей, не имеющих гражданства США.
В пятницу в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, живущих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Лаврова и Блинкена в Исландии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Рейкьявике обсудят отношения Москвы и Вашингтона, возможность встречи президентов двух стран и вопросы стратегической стабильности, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Встреча [Лаврова и Блинкена на полях заседания Арктического совета (АС) в Рейкьявике] направлена на то, чтобы обсудить всю полноту [двусторонних] отношений [между Россией и США], изучить, есть ли потенциал сотрудничества [между странами] в таких случаях и тех сферах, когда наши интересы действительно совпадают», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«И, конечно, климат <…> является одной из этих сфер», – добавил Прайс.
«Мы также говорили [о возможности обсуждения главами внешнеполитических ведомств России и США в ходе предстоящей встречи в Рейкьявике] о стратегической стабильности, Иране, Северной Корее, потенциально и других вопросах. И нынешняя встреча [министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена], и потенциальная встреча [президента России Владимира Путина] с президентом [США Джо] Байденом позднее – это все части, которые проходят проверку. И мы пытаемся понять, можем ли выйти на отношения с Москвой, которые будут более стабильными и более предсказуемыми. И это будет находиться в центре внимания на встрече [Лаврова и Блинкена] на следующей неделе в Исландии», – сказал Прайс.
Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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На Украине решили создать новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что данное решение «поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании», по его мнению, «в ближайшее время будет указ президента про это», передает РИА «Новости».
По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых - утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году.
Между тем украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».
Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»
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Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции площадью 4 тыс. квадратных метров и жить как герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько
«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. квадратных метров, жить как (герой сериала «Слуга народа») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», – приводит текст обращения РИА «Новости».
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых – в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед – а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе», – говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко – единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
В мае 2020 года в офисе президента Украины обратили внимание, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, призвав не переносить кинообраз на реальную жизнь.
В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР
Киеву следует вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) для разрешения конфликта на юго-востоке Украины, такого мнения придерживается большинство украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
Так, за прямые переговоры с республиками выступают 52,9% респондентов, не поддерживают из проведение 39%, затруднились ответить 10,1%, передает РИА «Новости».
Необходимой встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам Донбасса считают 70,8% опрошенных, не поддерживают ее 22,1%, затруднились ответить 7,1%.
Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» c 28 апреля по 6 мая во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса методом индивидуального интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,83%.
Напомним, против прямых переговоров с республиками Донбасса выступает Киев. Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что самая главная проблема минского формата – это отказ Украины от ведения прямых переговоров со сторонами конфликта в лице ДНР и ЛНР. «Именно это заводит переговоры в тупик. Украина пытается с кем угодно обсуждать проблему Донбасса, кроме самих участников конфликта», – убежден советник главы ЛНР.
Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Россия же настаивает на проведении прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными республиками. По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев пытается затянуть в нормандский формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: «Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом».
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
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Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.
Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».
Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.
Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.
Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.
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Взломавшие Colonial Pipeline хакеры потеряли доступ к своим серверам
Хакерская группа DarkSide, которая по версии властей США стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, лишилась доступа к части своих серверов. Об этом сообщила компания Recorded Future, базирующаяся в Соединенных Штатах и работающая в сфере кибербезопасности.
«Darkside потеряла контроль над своими серверами», – говорится в записи в «Twitter» Recorded Future. По сообщениям самих злоумышленников, они также лишились части средств, полученных в результате кибератак.
Ранее, президент компании Info Watch Наталья Касперская заявила, что в атаке на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline могли участвовать хакеры из ЦРУ.
В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Ранее президент США Джозеф Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
В Госдуме объяснили «недружественный» статус США и Чехии
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Включение США и Чехии в список «недружественных государств» объясняется не просто их общей антироссийской позицией, а конкретными регулярными действиями против Москвы, и прежний термин «партнеры» по отношению к этим странам теперь «полностью утратил смысл», заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
По словам Паниной, тот факт, что в список вошли только два государства, «говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом», передает РИА «Новости».
«Основанием, видимо, является не просто антироссийская внешнеполитическая позиция, а конкретные действия, имеющие повторяющийся, можно сказать, серийный характер», – отметила депутат.
По ее словам, включение Чехии вызвано «целой чередой провокаций и скандалов, раздутых властями этой страны буквально из ничего, на пустом месте – от мифических «отравлений» муниципальных чиновников до пресловутых взрывов, которые приписывают российской стороне, и последовавшей за этим высылкой большого числа наших дипломатов».
По ее мнению, позиционирование США как «недружественного государства» также вполне закономерно: «После многолетней «санкционной войны» и агрессивного давления с американской стороны прежний термин «партнеры» полностью утратил смысл».
При этом, по ее словам, все это не означает, что Россия не может вести с подобными странами диалог по вопросам глобальной стратегической стабильности: «Если Советский Союз мог находить общий язык и договариваться с США по этим темам, то ничего не мешает это сделать и нам, при наличии доброй воли с американской стороны».
Ранее был утвержден список недружественных России государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.
Пушков объяснил арест Медведчука ростом популярности ОПЗЖ на Украине
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Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука связаны с ростом популярности ОПЗЖ и падающим рейтингом президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука. И с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков», – написал Пушков в своем Twitter.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
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Пушков похвалил Климкина за «здравомыслие»
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-главу МИД Украины Павла Климкина иногда «все же посещают здравые мысли».
Так Пушков прокомментировал в Telegram реакцию Климкина на слова президента России Владимира Путина о том, что Украина превращается в «анти-Россию».
«Иногда (...) Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву – и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений России и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа», – написал сенатор.
Ранее Климкин заявил, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает украинский экс-министр.
Напомним, Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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СМИ-иноагент «Радио Свобода» сообщило о блокировке счетов в Москве
Финансируемая из американского госбюджета и выполняющая функцию СМИ-иноагента радиостанция «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) сообщила о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы.
«Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в московском бюро «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС»*, – приводит текст сообщения на сайте издания РИА «Новости».
Служба судебных приставов, как указано в сообщении, также направила ООО «РСЕ/РС»* постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста.
«Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы», – уточняет издание.
Напомним, в начале мая США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода*». В конце апреля глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил России «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода* / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода*» 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода*» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
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