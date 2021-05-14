Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого Собянин рассказал об антителах спустя почти год после прививки от COVID-19 Глава ВОЗ рассказал об опасности второго года пандемии 14 мая 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств – объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса. В ВОЗ подчеркивают, что одна только вакцинация не является 100%-ным средством от распространения вируса. Привитые люди также могут заболеть, но менее тяжелой формой вируса. И принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19. Ранее научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, как второй год пандемии способен стать опасней первого. Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.

Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова 14 мая 2021, 16:24

Фото: Александра Мудрац/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция. По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье. При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты. Сам Молчанов в пятницу заявил, что в госпитале он планирует пробыть около недели. Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, изучал нидерландский язык. В 1987-1991 годах вел телепередачу «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ». Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию. Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США 14 мая 2021, 02:58 Текст: Антон Антонов

США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он сообщил, что США «не удовлетворены первоначальным расследованием». Как заявил Блинкен, нужно «понять, что произошло», для предотвращения «этого в будущем». Расследование требуется для укрепления мировой системы здравоохранения, необходимо гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий, сказал госсекретарь. По словам Блинкена, «вопрос не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем». Он подчеркнул, что требуется «подотчетность», передает ТАСС. Глава Госдепа обвинил Китай в том, что со стороны Пекина «в первые дни» распространения коронавируса «был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности». Получив дополнительную информацию и добившись «реального понимания того, что произошло», страны, «включая Китай, предпримут меры для укрепления мировой системы», заявил руководитель внешнеполитического ведомства США. Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна». Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России 14 мая 2021, 16:55

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

В России началась третья волна эпидемии коронавируса, которая продлится около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет новая вспышка заболевания, считает бывший официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве врач Александр Мясников. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил Мясников на своей странице в Telegram. Он добавил, что это происходит не синхронно, а «график» зависит от региона и страны. Он отметил, что снижение заболеваемости было ожидаемым, но количество новых случаев не достигло нуля, а просто снизилось до опредленного уровня. По словам Мясникова, третий виток пандемии «продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять». Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик. Он привел в пример страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности – носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, – но смертность и заболеваемость все равно растут. Так что, как считает врач, «надеяться реально можно только на вакцинацию». Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше. Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом 14 мая 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, цифры не радуют, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – передает ее слова РИА «Новости». Ракова отметила, что коронавирус завтра никуда не уйдет, поэтому периодические повышения заболеваемости могут быть. В Москве за минувшие сутки было выявлено 3818 новых случаев коронавируса. Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни. В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок 13 мая 2021, 22:17

Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме. «Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson). Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Академик РАН: Без майских каникул заболевших ковидом было бы больше 14 мая 2021, 14:40

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость коронавирусом, без них пациентов с COVID-19 было бы больше, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя уровень заболеваемости. По данным на 14 мая, за последний сутки в России выявлено более 9,4 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «В майские праздники было маленькое количество тестов, тестировали только в отдельных клиниках. А сейчас все вышли на работу, началась опять плановая проверка. Но и, опять же, выросло не настолько, чтобы бить тревогу. Да, прирост за счет майских праздников, потому что были плановые мероприятия, но мы были к этому готовы, это неизбежно», – говорит Зверев. Врач объясняет, что хочет человечество того или нет, но ежегодно весной, особенно в сырую пасмурную погоду, во всю нападают вирусы. К тому же, как только наступает более-менее хорошая погода, все начинают выходить на улицу, общаться друг с другом, обмениваясь инфекциями. Причем не только коронавирусной, но и другими сезонными заболеваниями. «Мне кажется, что все-таки из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость. Весенний подъем в любом случае был неизбежен. А тут народ хотя бы в кругу семьи был. Без них заболевших было бы больше», – полагает вирусолог. Заместитель мэра города Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице напряженная, а ежедневный прирост заболевших «не радует», но подчеркнула, что заболевание не исчезнет в ближайшее время, сообщает ТАСС. Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого 14 мая 2021, 20:07

Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Второй год пандемии коронавируса действительно может оставить больше смертей, нежели первый, поэтому всем странам, включая Россию, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в этот год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться больше погибших от заболевания, нежели в прошлом, сообщает ТАСС. В связи с этим он призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией «комбинацию мер», включающую как вакцинацию, так и другой комплекс защиты. «ВОЗ – организация всемирная, поэтому оценивает обстановку во всем мире. И миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко. Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», – говорит Чепурнов. Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых случаев. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Кроме того, вирусолог напомнил, что также по заболевшим в мире тяжелая обстановка в Бразилии. По данным на 14 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 430,4 заболевших. «Мы видим большое количество стран с плохим состоянием санитарии и гигиены, которые все сильнее и сильнее охватываются вспышкой. Тем более мы видим совершенно отчетливое проявление сезонности, когда происходит естественное затухание на какое-то время, а потом вспышка. Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют – правда», – объясняет собеседник. Тем не менее, мы также можем видеть отличный пример Израиля, Англии, США, где идет активная вакцинация населения, а изменения налицо, продолжает специалист. Кроме того, он подчеркивает, что не допустить прогнозируемый сценарий по увеличению количества смертей от коронавируса – в наших руках. «Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», – подчеркнул Чепурнов. Он добавил, что в будущем ученым также предстоит выяснить, через какое время после первой прививки от коронавируса пациенту понадобится вторая, поскольку антитела не на всю жизнь остаются в организме человека. Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Греция отменила ограничения на въезд для россиян 14 мая 2021, 17:47

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россиянам с 14 мая при въезде в Грецию не требуется проходить карантин при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Также Греция отменила квоту на въезд россиян – до этого разрешался въезд 4 тыс. граждан России в неделю. Россия включена в список из 21 страны, туристы из которых могут въезжать в страну любым транспортом через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. Ранее россияне могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Граждане стран из списка освобождаются от обязательного карантина для въезжающих в страну, передает РИА «Новости». Для въезда в Грецию россияне теперь должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител. При этом сертификат о полученной вакцине может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, выдан государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством. При этом прибывающие в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные. Накануне министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна после возобновления туризма будет принимать вакцинированных «Спутником» и китайской вакциной. Также сообщалось, что на следующей неделе сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев планируют согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией. На Украине посетовали на «геополитическое одиночество» 14 мая 2021, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Украина не входит ни в какое геополитическое образование и остается одинокой, заявил политический эксперт Андрей Головачев. По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей. «В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», – указал Головачев в своей колонке для местного издания «Главред». По его словам, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. Эксперт также добавил, что Украина не может закупить российские вакцины против коронавируса из-за политических мотивов. Тот факт, что страна осталась без вакцины от COVID-19, Головачев назвал халатностью и неорганизованностью. «Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в западный проект», – заключил эксперт. Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО. Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В Турции отменили проведение гран-при «Формулы-1» 14 мая 2021, 16:35

Фото: Alejandro Garcia/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Из-за пандемии коронавируса в Турции отменен этап чемпионата «Формулы-1», который должен был пройти в июне, в связи с этим в календарь добавлен еще один этап в Австрии, сообщается на сайте «Ф-1». Гран-при Турции должен был пройти 11–13 июня. До этого «Формула-1» заменила этап в Канаде гонкой в Турции – также из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, передает РИА «Новости». Австрия, как и в прошлом сезоне, примет две гонки «Формулы-1» – Гран-при Штирии (25-27 июня) и Гран-при Австрии (2-4 июля). Гран-при Франции перенесен на неделю раньше (на 18–20 июня). Напомним, в Турции из-за коронавируса введен жесткий локдаун до 17 мая, сохраняются и другие ограничения. В Белоруссии начато бесплатное тестирование жителей страны на антитела к COVID 14 мая 2021, 17:12 Текст: Вера Басилая

Минздрав Белоруссии совместно с Роспотребнадзором начал бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, тестирование будет проходить по 19 мая. Планируется, что результаты покажут постинфекционный и поствакцинальный иммунитет белорусов, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава. В совместном проекте министерства здравоохранения Беларуси и Роспотребнадзора приняли участие уже 2 238 человек. «Результаты изучения популяционного иммунитета помогут скорректировать методы борьбы с коронавирусом. Речь не идет об ужесточении ограничений, возможно, по некоторым регионам мы их ослабим», – заявила заместитель главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает радио Sputnik. В исследовании будут участвовать 12 тыс. добровольцев, большая часть которых была набрана в первый день подачи заявок. Регистрация происходила онлайн, все желающие могли заполнить специальную анкету. Такая работа будет проводиться во всей стране. В Минске планируется провести три тысячи подобных исследований, в регионах – по 1,5 тыс. Исследование будет проходить практически до конца года в три этапа. Следующие два пройдут с интервалом в три месяца. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Ранее была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии. Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса. В России выявили 9,5 тыс. новых случаев коронавируса 14 мая 2021, 11:02

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 9462 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что за «последние сутки в России выявлено 9462 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 17% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3818, Санкт-Петербурге – 739, Московской области – 648. Всего в стране выявлен 4 922 901 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 537 634 человек, из них 9756 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 115 116 человек. Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8380. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1082. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Выяснилось влияние COVID-19 на продолжительность жизни людей 14 мая 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она напомнила, что коронавирус – системное заболевание, которым можно заболеть не один раз. «Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Барановой. Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться. Напомним, в четверг Баранова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды. Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому 14 мая 2021, 09:27 Текст: Евгения Шестак

Мошенники под видом работников соцзащиты начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от COVID-19 на дому. «Она [мошенница] представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», – рассказала РИА «Новости» очевидица. Женщина ответила, что является пенсионером, но не стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты. О похожем случае рассказала еще одна москвичка. По ее словам, заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал. Отмечается, что надомной вакцинацией маломобильных граждан занимаются исключительно органы социальной защиты, у которых есть списки лиц этой категории. В остальных случаях такая процедура не проводится. С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи. Для этого медицинская бригада заранее согласовывает с желающими точную дату и время. Специально подавать заявку не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. Бизнес попросил власти Москвы отменить обязательное ношение перчаток 14 мая 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Руководители отраслевых бизнес-объединений и бизнесмены обратились к властям Москвы с просьбой сделать рекомендательным режим ношения перчаток для посетителей общественных мест и их работников, говорится в письме на имя заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. «Просим внести соответствующие изменения в указы мэра Москвы, предусматривающие рекомендательный характер ношения перчаток посетителями и работниками», – говорится в письме, передает ТАСС. В обращении предприниматели отмечают, что москвичи осознают необходимость соблюдения мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции – носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Но в мае «подавляющее большинство» не носит перчатки из-за погоды. Кроме того, в магазине или ресторане посетители также не надевают перчаток. «Это массовое явление», – подчеркивается в письме. «При этом нас, предпринимателей, продолжают привлекать к административной ответственности за обслуживание посетителей, которые не надели перчаток. Нас штрафуют на суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это значительные деньги тем более, что имеются случаи повторного привлечения к ответственности. Если есть необходимость оставить в силе перчатки, то просим убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей, мы здесь не можем выступить принудительно-карательной силой», – говорится в письме. Авторы письма отметили в том числе отсутствие данных о заражении при отсутствии перчаток и рекомендацию ВОЗ о регулярной обработке рук, либо их мытье. Они уточнили, что моют и дезинфицируют все поверхности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Документ подписали омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса в РФ Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, а также представители развлекательной и фитнес-индустрии. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя письмо, отметила, что должны быть приведены в соответствие указ мэра столицы и требования федерального Роспотребнадзора, которые сейчас разнятся в этой части. «Но здесь все-таки решающее слово за мэрией, они должны принять решение. Может быть, это оправдано, что они не вносят изменения», – сказала она. Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в магазинах и торговых центрах составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.