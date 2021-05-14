Посол Израиля заявил о готовности страны к уступкам в переговорах с Палестиной

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14 мая, пятница | Последнее обновление — 18:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Утвержден список недружественных России государств
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За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе.
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В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир.
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Как и война реальная, информационное противостояние требует ресурсов – финансовых, управленческих и технических. Великобритания уже попыталась вынести вопрос информационного сдерживания России на новый, системный уровень. Нет сомнений в том, что эти попытки будут продолжены.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Посол Израиля заявил о готовности страны к уступкам в переговорах с Палестиной
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Израиль готов на уступки в возможных будущих переговорах с палестинской стороной, и считает диалог единственным действенным путем урегулирования конфликта, заявил в посол Израиля в России Александр Бен Цви.
«Конечно. Мы уже два раза это предлагали. В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату (бывший председатель Палестинской национальной автономии – ред.ВЗГЛЯД) 94% всех территорий, ответ был отрицательный. В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно то же самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения», – цитирует РИА «Новости» посла.
По словам Бен Цви, палестинская сторона требует получить все, или ничего. «Факт остается фактом – у нас такие соседи, и мы должны с ними договориться. Вопрос не стоит в том, чтобы созывать какие-то огромные международные конференции – они ничего не дадут. Это все мы уже проходили. Единственный действенный путь – это когда садятся и друг с другом разговаривают», – подчеркнул посол.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Беспилотник ХАМАС атаковал химзавод в Израиле
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу, сообщает телеканал Al Jazeera.
Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника, передает ТАСС.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Израиль начал наземную операцию в секторе Газа
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Воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Sky News Arabia сообщает, что пока войска не начали наземное вторжение, интенсивный обстрел ведут авиация и артиллерия. Портал «Дунья аль-Ватан» сообщает о примерно 150 ударах за полчаса, утверждается, что Израиль «применяет фосфорные снаряды».
Премьер-министр Израиля сообщил, что «последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль». Он обещал заставить контролирующее сектор Газа движение ХАМАС «заплатить очень высокую цену», передает ТАСС.
Боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Снаряды были запущены по объектам израильской армии. Позднее «Бригады» объявили о запуске новых 100 ракет в направлении города Ашкелон.
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ПВО Израиля не сработала при ракетном обстреле со стороны Ливана
Три ракеты были выпущены по Израилю из Ливана, при этом ни сирены, ни средства ПВО не сработали, сообщает армия обороны Израиля.
Ракеты разорвались на открытой местности, передает портал MIGnews.com. В ЦАХАЛе не сообщили, кто стоит за ракетным обстрелом.
Ливанский военный источник заявил новостному каналу MTV, что ракеты, по всей видимости, запустила некая палестинская группировка, а не «Хезбалла».
Также представитель ливанской службы безопасности сообщил каналу «Аль-Джазира», что три ракеты были выпущены в сторону Израиля из лагеря палестинских беженцев на юге страны.
«Источник ракет, выпущенных по Израилю, неясен, и расследование продолжается. Ракеты были выпущены из окрестностей лагеря беженцев Рашидие», – сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что по Израилю из Ливана выпустили три ракеты. До этого из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
Напомним, с 10 мая между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек.
Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев
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Турция поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении в связи с началом Ураза-байрама.
«Мы разгневаны гнетом террористического Государства Израиль. Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
По его словам, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – добавил турецкий лидер.
Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
США заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем
Проведение 14 мая открытой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по кризису между Палестиной и Израилем не состоится из-за предложения США перенести ее на более поздний срок.
«Члены СБ ООН не смогли достичь консенсуса относительно проведения открытого заседания в пятницу», – заявили в постпредстве Китая, который в мае председательствует в Совбезе, передает ТАСС.
Вашингтон предложил отложить проведение открытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эскалации между Палестиной и Израилем до 18 мая.
«США не могут поддержать проведение открытого заседания по видеосвязи в пятницу, 14 мая, ввиду продолжения активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком для нас уровне. Мы считаем, что открытая встреча 14 мая не поддержит усилия по деэскалации», — говорится в документе. «США поддержали бы проведение открытой видеовстречи во вторник, 18 мая», – говорится в письме постпредства США председателю СБ.
Ранее три страны предложили провести заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
СМИ: По Израилю из Ливана выпустили три ракеты
С территории Ливана по северным районам Израиля было выпущено три ракеты, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
«Недавно были обнаружены запуски трех ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи [северный район Израиля]. Сирены, согласно протоколу, активированы не были», – передает сообщение пресс-службы израильской армии РИА «Новости».
Напомним, из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
С понедельника в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля по сектору Газа были разрушены более 500 жилых строений, сообщило министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.
С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Канцлер Австрии поднял флаг Израиля
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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
«Сегодня израильский флаг был поднят на крыше Федеральной канцелярии в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения! Вместе мы стоим на стороне Израиля», – написал Курц в Twitter.
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Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
В Израиле мобилизовали 9 тыс. резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил мобилизацию 9 тыс. резервистов в связи с эскалацией ситуации, сообщили в Минобороны страны.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ганц объявил о массовом призыве резервистов для сдерживания участников внутренних беспорядков, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Израиль отказался вводить гуманитарное перемирие
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Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщают источники.
Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня. «Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции», – передает РИА «Новости» слова источника телеканала «Аль Арабия».
Тем временем Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним. «Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним», – сообщает со ссылкой на источники телеканал.
По данным источника ТВ, египетская делегация, находившаяся с визитом в Тель-Авиве, предложила Израилю установить гуманитарное перемирие сроком на один год, при этом посланники Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса. Египтяне в ходе визита также заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на это план. Египетская сторона призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.
В пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет. Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Госдеп объяснил разницу между ударами Израиля и ХАМАС
Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС наносит удары по гражданским лицам, а Израиль защищает себя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, США «активно вовлечены» в переговоры «с израильтянами, палестинскими коллегами, партнерами в регионе». Блинкен заявил о том, что «Израиль имеет право защищать себя от ракетных атак». Как подчеркнул глава Госдепа, «есть фундаментальная разница между террористическими организациями и ХАМАС, которые наносят удары по гражданским лицам, и Израилем, который защищает себя». При этом США «обеспокоены гибелью людей, особенно детей». Блинкен сказал, что и палестинцы, и израильтяне «имеют право жить в мире и безопасности», передает ТАСС.
Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
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Армия Израиля опровергла начало наземной операции в секторе Газа
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Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус назвал внутренним недопониманием заявления о якобы начале наземной операции и взял ответственность за это на себя.
«Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций», – сказал Конрикус, передает РИА «Новости».
Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Сирены воздушной тревоги сработали в центральных районах Израиля
В центральных районах Израиля, на юге страны и в районах у сектора Газа звучат сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба армии Израиля.
В частности, сирены сработали в городах Модиин, Ашкелон, Ашдод, передает РИА «Новости».
RT публикует в Telegram видео, снятое «над южными городами страны», и отмечает, что «система ПРО «Железный купол» третьи сутки работает почти нон-стоп».
Напомним, между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. С территории Ливана по северным районам Израиля также было выпущено три ракеты.
Сектор Газа заявил о 100 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля
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В результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло более 100 палестинцев, сообщил минздрав анклава.
В сообщении говорится, что «погибли 103 человека, среди них 27 детей и 11 женщин, 580 человек получили ранения». Разрушено 500 единиц жилья, 2,5 тыс. нанесен ущерб. Как сообщает министерство общественных работ и жилищного строительства, в некоторых районах «полностью разрушены» школы, медицинские центры, опреснительные установки, дорожные сети и инфраструктура. Также разрушены «четыре жилые высотки, 58 правительственных офисов», передает ТАСС со ссылкой на Samaa News.
Как сообщили израильские военные, «не так давно» ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС. В штабе находился офис главы службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения, передает РИА «Новости».
Напомним, между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
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В секторе Газа разрушено более 500 зданий из-за обстрелов со стороны Израиля
С понедельника в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля по сектору Газа были разрушены более 500 жилых строений, сообщило министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.
В сообщении говорится, что около 2 500 зданий подверглись частичному разрушению, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Дунья аль-Ватан».
Уточняется, что с понедельника в анклаве «уничтожены четыре высотных жилых здания, существенно пострадали 58 государственных сооружений, включая школы, медицинские центры и опреснительные станции. Помимо этого, сильно повреждены дороги анклава и система энергоснабжения, что привело к отключению подачи электроэнергии в нескольких городах.
Напомним, из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
Ранее сообщалось о разрушении в результате авианалетов одного из самых высоких зданий сектора — шестнадцатиэтажного строения «Аш-Шурук», а также таких высоток, как четырнадцатиэтажная Бурдж-Ханади («Башня Ханади») и восьмиэтажная Бурдж аль-Джаухара («Башня Джаухара»). Помимо этого, сильно пострадали здания министерства финансов и офис Исламского национального банка.
С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Израиль сообщил о выпущенных из сектора Газа 1,7 тыс. ракет
С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Армия сообщает о 1750 ракетах. В результате этих обстрелов пострадали 523 жителя Израиля, семь израильтян погибли, передает ТАСС.
Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.
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