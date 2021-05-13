Выборы-2021: Партия пенсионеров критикует кабмин, а Вассерман пополнит ряды эсеров

Единороссы убедили кабмин продолжить строительство 17 больниц в регионах, несмотря на необходимость секвестра госбюджета. Партия пенсионеров подвергла правительство резкой критике за «бухгалтерский подход» к социальным проблемам рядовых граждан. Тем временем, известный телеведущий Анатолий Вассерман решил получить партийный билет «Справедливой России».

Благодаря настойчивости «Единой России» на достройку объектов здравоохранения в регионах будет выделено 2,7 млрд рублей. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме. Первый замглавы фракции «ЕР» Андрей Исаев напомнил Мишустину, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на текущий год средства на эти цели были сокращены. Однако единороссы предложили восстановить эту графу расходов – такое предложение было включено в соответствующее постановление Госдумы. Указанная сумма позволит в этом и в следующем году ввести в строй сразу 17 новых больниц – в том числе, онкологических и противотуберкулезных.

В партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) объявили о том, что на четверг назначена церемония, в ходе которой публицист и телеведущий Анатолий Вассерман получит партийный билет СРЗП. Прием в партию состоится на заседании президиума ее центрального совета.

Вассерман ранее уже согласился войти в федеральный список эсеров на выборах в Госдуму, участвовал в формировании предвыборной программы, однако при этом оставался беспартийным.

Зампред Центрального совета «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов подверг резкой критике социальный курс правительства. По его мнению, кабинет министров Михаила Мишустина исходит лишь из соображений фискальной выгоды, а такой подход стал одним из главных препятствий для динамичного развития страны. Правительство видит свою основную цель в достижении определенных макроэкономических показателей и при этом совершенно не задумывается о жизни обычного человека, возмущается Ворожцов. Пока правительство не откажется от такого примитивно-количественного подхода, который «Партия пенсионеров называет «бухгалтерским», наша экономика будет оставаться в тупике, а социальная ситуация продолжит ухудшаться», – цитирует Ворожцова сайт партии.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин положительно оценил тот факт, что единороссам удалось добиться корректировки планов правительства по поводу строительства лечебных учреждений в регионах.

«Безусловно, победой партии можно назвать то, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал призыв «Единой России». Партия последовательно добивалась отмены секвестра на 2,7 миллиарда рублей – и вот теперь точно можно ожидать завершения строительства больниц. Они появятся в таких, например, региональных столицах: Ижевск, Махачкала, Краснодар, Ставрополь, Тверь», – перечислил Данилин.

17 новых больниц, в том числе со специализацией по туберкулезу и онкологии – это очень серьезный вклад в здоровье нации, подчеркивает эксперт, – и жители этих регионов, скорее всего, оценят его по достоинству. Он напомнил о том, что достройка больниц – не единственная социальная инициатива партии, которую одобрили в правительстве. «Мишустин также поддержал предложение «Единой России» выделить дополнительные 10 млрд на технические средств реабилитации инвалидов и 25 млрд – на плановые медуслуги в регионах, объем которых резко вырос в связи с ковидом», – отметил Данилин. «Если правильно донести до избирателей эти решения, то, думаю такие успехи повысит популярность партии», - уточнил Данилин.

Что касается решения телеведущего Анатолия Вассермана вступить в партию «СР – За Правду», то это однозначно добавит эсерам популярности, полагает политолог. «Для ядерного электората «Справедливой России» Вассерман – фигура безусловно позитивная. Он воспринимается как патриотически настроенный интеллектуал. Плюс он уже в возрасте, солиден. В общем, человек авторитетный, знающий и перспективный в политике», – сказал Данилин.

«Вассерман – настолько яркая фигура, что у него давно сложился свой круг поклонников. Правда, поклонники Вассермана идеологически не очень окрашены, но в целом, по многим маркерам они совпадают с электоратом «Справедливой России», – отметил собеседник.

Оценивая выступление одного из лидеров Партии пенсионеров, Данилин констатировал, что риторика этой политической силы явно стала жестче. «Этой партии важно расширить свою электоральную базу, чтобы преодолеть 5-процентный барьер. Именно поэтому партия, очевидно, идет на обострение отношений с действующим правительством, и так она рассчитывает получить новых сторонников. Насколько справедливы эти расчеты, сказать не могу. Для этого надо проводить соцопросы. Но если говорить о моем ощущении как политолога, то да, – таким образом «пенсионеры» смогут завоевать дополнительный электорат», – сказал эксперт.

«Партия пенсионеров» видит, как другие оппозиционные силы выдвигают все более резкие социальные требования к правительству, и решила «догонять» конкурентов, чтобы соответствовать политическому моменту. Такими предвыборными ходами партия, скорее всего, может отбить часть электората у КПРФ», – заключил Данилин.



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