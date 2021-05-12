Лавров отказал Западу в праве навязывать миру «универсальные нормы»

Ирландский университет ответил на требования Украины закрыть курс о России

В Ирландии разгорелся скандал после того, как посольства Украины и Грузии потребовали от Дублинского университета изменить программу обучения из-за участия в ней российского спикера. Вуз назвал такие требования беспрецедентным в его истории вмешательством в работу независимого образовательного учреждения.

Претензии у посольств возникли к курсу «Россия и постсоветское пространство», который при Дублинском городском университете (DCU) читает профессор Доннаха О Бахуэн. В рамках этого курса лекции также читают приглашенные спикеры из России, Украины и Грузии. В конце марта лекцию по видеосвязи из Москвы провел специалист по Кавказу, научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Он широко признан на Западе как специалист по евроатлантической безопасности и является приглашенным профессором ряда европейских экспертных организаций, а также постоянным колумнистом Forbes-Россия и аналитиком московского Центра Карнеги. Также Маркедонов выступает как аналитик по проблемам безопасности Украины, Закавказья и других постсоветских регионов, пишет украинский портал «Страна».

Какие конкретно тезисы высказывал Маркедонов в ходе лекции – неизвестно. На мероприятии присутствовал работник посольства Грузии. После этого грузинское и украинское представительства направили главе университета письмо с претензиями. Послание было подписано послом Грузии в Ирландии Георгием Зурабашвили и и.о. посла Украины Оленой Шалопут. В частности, посольства выразили обеспокоенность «по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве». В диппредставительствах заявили, что под видом академической свободы якобы маскируется российская пропаганда, а представленная точка зрения на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии – это «промывание мозгов студентов и попытка оправдать незаконные действия».

В Дублинском городском университете заявили, что удивлены жалобой посольств Грузии и Украины. Директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU и один из ученых, которым были адресованы письма посольств, профессор Джон Дойл, назвал такое письмо беспрецедентным.

«Это абсолютно беспрецедентно в моем опыте. Я преподавал международные отношения более 25 лет. Мы рассказали обо всех основных геополитических конфликтах и войнах за это время... не было ни одного инцидента, когда не только бы написали президенту университета с просьбой осудить своего коллегу, но и направили письмо в министерство иностранных дел, пытаясь сделать из этого какой-то дипломатический вопрос», – прокомментировал ситуацию Дойл.

Он рассказал, что лично представил работника посольства Грузии группе студентов, где тому разрешили без перерыва изложить грузинскую точку зрения, а ученики задавали ему вопросы. Кроме того, через неделю после того, как российский профессор прочитал лекцию по Zoom из Москвы, другой академик представил украинскую позицию.

Глава университета, профессор Дайр Кио в свою очередь направил письма в оба посольства. В них он заявил, что такая критика равносильна политическому вмешательству и направлена на подрыв основного демократического принципа академической свободы. «Академическая свобода является фундаментальным принципом, который применяется в DCU, как и во всех университетах Ирландии. Важно, чтобы в DCU мы полностью уважали и поддерживали этот принцип, который подкреплен законодательством и закреплен в уставе нашего университета. В соответствии с принципом академической свободы важно, чтобы факультеты определял свою собственную учебную программу с учетом университетских стандартов», – написал профессор.

Письмо в университет вызвало возмущение и среди ирландских политиков. «Независимо от того, насколько сильна компания или страна, наше правительство должно защищать академическую свободу наших университетов... Академическая свобода – краеугольный камень нашей системы высшего образования и исследований. Недавние нападки на ученых показывают важность защиты этого принципа правительством», – заявил сенатор Малкольм Бирн.

После разгоревшегося скандала посольство Украины распространило заявление для программы This Week. В нем говорится, что письмо нельзя расценивать, как попытку цензуры. «Любые обвинения в намерениях посягнуть на академическую свободу являются эмоциональными и беспочвенными», – ответили украинские дипломаты. Они отметили, что не собирались ухудшать добрые отношения с университетом.

В посольстве Грузии в Ирландии заявили, что лишь хотели содействовать тому, чтобы исследователи и студенты получили объективную картину российско-грузинского конфликта и гибридной войны в Восточной Европе.

В Сети также начали комментировать новый посольский скандал. «Глупые ирландцы. Не знают, как эффективно может работать государственная цензура в области академических исследований и образования. У нас традиции со времен СССР в этой сфере», – сыронизировал украинский волонтер Энрике Менендес.

«Кто-нибудь объяснит чиновникам правительства Украины, что они не могут домогаться и цензурить западных академиков за то, что они не следят за своей «партийной линией»?» – написал доцент политических наук Бейлорского университета США Сергей Куделя.